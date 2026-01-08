Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ÖABT ve AGS açıklaması
Hazine nakit dengesi 2025'in son ayında açık verdi
En düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin teklif yarın TBMM'ye sunulacak
Ankara'nın birçok ilçesinde su kesintisi sürüyor!
Ankara'da su kesintisi tartışması. DSİ 'Sorumluluk ASKİ'de' dedi
Hakan Fidan: SDG teröre artık veda etmeli
Türkiye'de 2025'te yaklaşık 200 bin elektrikli araç satıldı
Yılmaz Tunç: Arabuluculuk güçlenerek, yargı süreçleri hızlanacak
MSB duyurdu: Bedelli askerlik ücreti belli oldu
Kira Getirisi En Yüksek Şehirler: İstanbul İlk 10'da Yok
Motorinde indirim bekleniyor
4,1 milyon emekli refah payı bekliyor
Vahim tablo ortaya çıktı: Çocuklar öfkeli ve saldırgan
Meteoroloji'den 22 il için uyarı: Fırtına ve şiddetli sağanak bekleniyor!
Külliye'de en düşük emekli zammı zirvesi gerçekleştirildi
Öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma
Trafik cezalarının artırılmasına yönelik teklif Genel Kurul'da
USK çiğ süt tavsiye fiyatını duyurdu: 22 Ocak'tan itibaren 22,22 TL!
Başsavcılıktan 'bahis' açıklaması: Tüm futbolcular inceleme altında
Karahan'dan kira ve enflasyon mesajı: Dezenflasyonun süreceği görülüyor
Yavaş, 3 ay önce 'Kuraklık Değil' demişti: Bu kez kesintileri kuraklığa bağladı
Sosyal Konut Projesi'nde şartlar değişti mi? DMM açıklama yaptı
Doğum yardımı artıyor, sosyal medyaya yaş sınırı geliyor!
YÖK: Eğitim seviyesi arttıkça istihdam kapıları daha geniş açılıyor
İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde fotoğraf krizi: 3 gözaltı
Bahis soruşturmasında teknik direktör ve menajerler PFDK'ye sevk edildi
Yalova'da SGK avukatı görevi başında öldürüldü
Yönetmelik yayımlandı: Simit ve ekmeğe zamda yeni dönem!
Maduro'ya Türkiye teklifi iddiasına Erdoğan'dan yanıt
Kuyumcularda nakit satış dönemi sona eriyor!
Üyev Baba'nın Son Hali Gündem Oldu

Üyev Baba'nın Halil'i Şemsi İnkaya yıllar sonra görüntülendi!

  1. Yayınlandığı döneme damga vuran Üvey Baba dizisinde canlandırdığı Halil karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Şemsi İnkaya, yıllar sonra ortaya çıktı. Uzun zaman sonra görüntülenen İnkaya'nın son hali gündem oldu.

  2. 2000?li yıllara kötü baba karakteriyle damga vuran Üvey Baba dizisinde gaddar Halil Güneşli?ye hayat veren Şemsi İnkaya, uzun bir aradan sonra ilk kez görüntülendi.

  3. Gözlerden uzak bir yaşam süren İnkaya, Beyoğlu'nda görüntülendi.

  4. UZUN ZAMAN SONRA İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

  5. Sözcü'de yer alan habere göre, Beyoğlu'nda bir arkadaşıyla çay içerken görüntülenen usta oyuncuyu görenler tanımakta zorlandı.

  6. 86 yaşındaki Şemsi İnkaya?nın yıllar içinde belirgin şekilde yaşlandığı, son görüntüsünde dikkatlerden kaçmadı.

  7. İşte, son hali merak edilen usta oyuncunun yıllar içindeki değişimi...

