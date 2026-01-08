Üyev Baba'nın Son Hali Gündem Oldu
Üyev Baba'nın Halil'i Şemsi İnkaya yıllar sonra görüntülendi!
Yayınlandığı döneme damga vuran Üvey Baba dizisinde canlandırdığı Halil karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Şemsi İnkaya, yıllar sonra ortaya çıktı. Uzun zaman sonra görüntülenen İnkaya'nın son hali gündem oldu.
2000?li yıllara kötü baba karakteriyle damga vuran Üvey Baba dizisinde gaddar Halil Güneşli?ye hayat veren Şemsi İnkaya, uzun bir aradan sonra ilk kez görüntülendi.
Gözlerden uzak bir yaşam süren İnkaya, Beyoğlu'nda görüntülendi.
UZUN ZAMAN SONRA İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ
Sözcü'de yer alan habere göre, Beyoğlu'nda bir arkadaşıyla çay içerken görüntülenen usta oyuncuyu görenler tanımakta zorlandı.
86 yaşındaki Şemsi İnkaya?nın yıllar içinde belirgin şekilde yaşlandığı, son görüntüsünde dikkatlerden kaçmadı.
İşte, son hali merak edilen usta oyuncunun yıllar içindeki değişimi...
