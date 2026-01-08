Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ÖABT ve AGS açıklaması
Hazine nakit dengesi 2025'in son ayında açık verdi
En düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin teklif yarın TBMM'ye sunulacak
Ankara'nın birçok ilçesinde su kesintisi sürüyor!
Ankara'da su kesintisi tartışması. DSİ 'Sorumluluk ASKİ'de' dedi
Hakan Fidan: SDG teröre artık veda etmeli
Türkiye'de 2025'te yaklaşık 200 bin elektrikli araç satıldı
Yılmaz Tunç: Arabuluculuk güçlenerek, yargı süreçleri hızlanacak
MSB duyurdu: Bedelli askerlik ücreti belli oldu
Kira Getirisi En Yüksek Şehirler: İstanbul İlk 10'da Yok
Motorinde indirim bekleniyor
4,1 milyon emekli refah payı bekliyor
Vahim tablo ortaya çıktı: Çocuklar öfkeli ve saldırgan
Meteoroloji'den 22 il için uyarı: Fırtına ve şiddetli sağanak bekleniyor!
Külliye'de en düşük emekli zammı zirvesi gerçekleştirildi
Öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma
Trafik cezalarının artırılmasına yönelik teklif Genel Kurul'da
USK çiğ süt tavsiye fiyatını duyurdu: 22 Ocak'tan itibaren 22,22 TL!
Başsavcılıktan 'bahis' açıklaması: Tüm futbolcular inceleme altında
Karahan'dan kira ve enflasyon mesajı: Dezenflasyonun süreceği görülüyor
Yavaş, 3 ay önce 'Kuraklık Değil' demişti: Bu kez kesintileri kuraklığa bağladı
Sosyal Konut Projesi'nde şartlar değişti mi? DMM açıklama yaptı
Doğum yardımı artıyor, sosyal medyaya yaş sınırı geliyor!
YÖK: Eğitim seviyesi arttıkça istihdam kapıları daha geniş açılıyor
İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde fotoğraf krizi: 3 gözaltı
Bahis soruşturmasında teknik direktör ve menajerler PFDK'ye sevk edildi
Yalova'da SGK avukatı görevi başında öldürüldü
Yönetmelik yayımlandı: Simit ve ekmeğe zamda yeni dönem!
Maduro'ya Türkiye teklifi iddiasına Erdoğan'dan yanıt
Kuyumcularda nakit satış dönemi sona eriyor!
Beyazıt Öztürk "Tarkan Gelsin Diye..."

Kanal D ekranına ?Beyaz?la Joker? ile iddialı bir dönüş yapan Beyazıt Öztürk?ten Tarkan?a çağrı geldi. Yıllarca Megastar?ı Beyaz Show?a konuk etmek için uğraşan ünlü şovmen, bu kez ?Joker? hakkını kullandı.

  1. Yıllarca Megastar?ı Beyaz Show?a konuk etmek için uğraşan ünlü şovmen, bu kez ?Joker? hakkını kullandı. İlk bölümüyle reytinglerde zirveye yerleşen programın başarısının keyfini çıkaran usta televizyoncu, Tarkan?a esprili bir mesaj iletti. Formatı onun için değiştirdiği şakasını yapan Öztürk, ?Tarkan için değiştirdim programı. Hani ötekine gelmedi, acaba buna gelir mi diye bir şeyim var? sözleriyle hem güldürdü hem de Megastar?ı Beyaz?la Joker?e davet etti.

  2. ?HEP KENDİLERİ GELDİLER!?<br> Beyazıt Öztürk, Beyaz Show?un gedikli konukları Kubat, İrem Derici, Bülent Serttaş ile birlikte jürilik yaptığı Murat Boz?un kendisine yolladığı mesajlar hakkında da konuştu. ?Ben onları hiç çağırmadım, hep kendileri geldiler? şakası yapan ünlü şovmen, ?Hiçbirine ?gelin? demedim. Zaten o kadar çok geldiler ki bir ara programa benden çok gidip geliyorlardı. Ben kendi programıma o kadar gitmedim? diyerek dostlarına takıldı.

  3. ?İÇİMDE NE VARSA ONU ANLATTIM? <br> ?Beyaz?la Joker?in ilk bölüm itibarıyla izleyicinin sevgisini kazanmasına da değinen Öztürk, bunu izleyiciyle 26 yılda kurduğu bağın doğal bir sonucu olarak değerlendirdi.

  4. ?Ben hiçbir zaman suni bir şey anlatmadım? diyen ünlü isim, sözlerini şöyle sürdürdü:

  5. İçimde ne varsa, kafamda ne varsa, cebimde ne varsa onları anlattım. Ben onlara saygı gösterdim, onlar bana saygı gösterdiler. Bugünü bulduk. İyi ki varlar.

  6. Yapımını Erdi Yapım ve CB Yapım'ın üstlendiği Beyaz'la Joker, yeni bölümüyle 8 Ocak Perşembe akşamı saat 20.00'de Kanal D'de ekrana gelecek.

8 Ocak 2026