Beyazıt Öztürk "Tarkan Gelsin Diye..."

?HEP KENDİLERİ GELDİLER!?

Beyazıt Öztürk, Beyaz Show?un gedikli konukları Kubat, İrem Derici, Bülent Serttaş ile birlikte jürilik yaptığı Murat Boz?un kendisine yolladığı mesajlar hakkında da konuştu. ?Ben onları hiç çağırmadım, hep kendileri geldiler? şakası yapan ünlü şovmen, ?Hiçbirine ?gelin? demedim. Zaten o kadar çok geldiler ki bir ara programa benden çok gidip geliyorlardı. Ben kendi programıma o kadar gitmedim? diyerek dostlarına takıldı.