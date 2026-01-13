Vatandaşlık Maaşında Detaylar Belli Oldu!

EMEKLİLERE DE VATANDAŞLIK MAAŞI

Proje ile her hanenin belli bir gelire sahip olması hedefleniyor. Buna göre, hanelere yönelik belli bir gelir seviyesi belirlenecek ve bu rakamın altında geliri olanlara devlet tarafından gelir desteği verilecek. Gelir desteğinin yanısıra, farklı sosyal yardımlarla aileler desteklenecek. Bu sistemin hayata geçirilmesi ile birlikte her ocak ve temmuz ayında en düşük emekli aylıklarının artırılması için kanuni düzenleme yapılması uygulamasından vazgeçilecek.