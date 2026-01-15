Nörologlar Uyarıyor: Beyin Sağlığı İçin 6 Popüler Besinden Uzak Durun!

Meclis raporu hazır: Çocuklar için 15 yaş sınırı ve çocuk hattı önerisi
Meclis raporu hazır: Çocuklar için 15 yaş sınırı ve çocuk hattı önerisi
Gerçek Fiyat Avantajıyla Sağlık Sigortası Teklifi Alın
Gerçek Fiyat Avantajıyla Sağlık Sigortası Teklifi Alın
Sponsorlu İçerik
Marmara Cezaevi'nde Jandarmaya hakaret iddialarına resen soruşturma
Marmara Cezaevi'nde Jandarmaya hakaret iddialarına resen soruşturma
Havacılıkta Cumhuriyet rekoru: 2025 yılı 247 milyon yolcuyla kapandı
Havacılıkta Cumhuriyet rekoru: 2025 yılı 247 milyon yolcuyla kapandı
Komisyonda kabul edildi: En düşük emekli aylığı 20 Bin TL!
Komisyonda kabul edildi: En düşük emekli aylığı 20 Bin TL!
DMM'den 'CİMER' açıklaması: Velilerin öğretmen şikayetleri sahte!
DMM'den 'CİMER' açıklaması: Velilerin öğretmen şikayetleri sahte!
Erdoğan'dan uyarı: Her telefon bir çeşit kumarhane haline geldi
Erdoğan'dan uyarı: Her telefon bir çeşit kumarhane haline geldi
Bakan Tunç açıkladı: 12. Yargı Paketi şubatta Meclis'e geliyor!
Bakan Tunç açıkladı: 12. Yargı Paketi şubatta Meclis'e geliyor!
100 tam puanlı KPSS Türkiye Birincisi temizlikçi oldu
100 tam puanlı KPSS Türkiye Birincisi temizlikçi oldu
İmamoğlu'nun diploma davasında karar 15 gün içinde açıklanacak
İmamoğlu'nun diploma davasında karar 15 gün içinde açıklanacak
Memur-Sen'den maaş gününde Hazine önünde 'seyyanen zam' talebi
Memur-Sen'den maaş gününde Hazine önünde 'seyyanen zam' talebi
HSK'den 'Bilişim Suçları' için yeni karar: Artık tüm mahkemeler bakacak
HSK'den 'Bilişim Suçları' için yeni karar: Artık tüm mahkemeler bakacak
Bakan Uraloğlu: 5G ihalesiyle 3 milyar 534 milyon dolar gelir elde ettik
Bakan Uraloğlu: 5G ihalesiyle 3 milyar 534 milyon dolar gelir elde ettik
RTÜK'ten 2 televizyon kanalı ve 2 dijital platforma ceza
RTÜK'ten 2 televizyon kanalı ve 2 dijital platforma ceza
Mevzuata aykırı üretim yapan firmalara 2025'te 154,5 milyon lira ceza
Mevzuata aykırı üretim yapan firmalara 2025'te 154,5 milyon lira ceza
MSB: İran hududumuzun güvenliği 7/24 büyük bir özveriyle korunmaktadır
MSB: İran hududumuzun güvenliği 7/24 büyük bir özveriyle korunmaktadır
En düşük emekli aylığı Komisyon'da
En düşük emekli aylığı Komisyon'da
Bugün devreye girdi, temassız ödeme limiti arttı
Bugün devreye girdi, temassız ödeme limiti arttı
YHT bilet fiyatlarına zam
YHT bilet fiyatlarına zam
TCMB Başkanı Karahan: Dezenflasyon süreci güçlenecek
TCMB Başkanı Karahan: Dezenflasyon süreci güçlenecek
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın alacağı 3 bin personelin sonuçları açıklandı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın alacağı 3 bin personelin sonuçları açıklandı
Benzine zam geliyor: Tarih belli oldu
Benzine zam geliyor: Tarih belli oldu
Togg'un 10 yeni modeli tescillendi
Togg'un 10 yeni modeli tescillendi
Gümrük ve dış ticarette 13 milyar TL'lik ceza kesildi
Gümrük ve dış ticarette 13 milyar TL'lik ceza kesildi
MEB, sürekli işçilerin mazerete bağlı yer değiştirme duyurusu yayımlandı
MEB, sürekli işçilerin mazerete bağlı yer değiştirme duyurusu yayımlandı
Eğitime kar engeli: Bugün okulların tatil edildiği iller!
Eğitime kar engeli: Bugün okulların tatil edildiği iller!
Trafik İhlallerine Yüksek Para Cezası ve Yeni Düzenlemeler
Trafik İhlallerine Yüksek Para Cezası ve Yeni Düzenlemeler
YÖK, lisansüstü eğitimde denklik şartlarını güncelledi
YÖK, lisansüstü eğitimde denklik şartlarını güncelledi
Direksiyon sınavları. Sıkı denetim mi yoksa kasıtlı bırakma mı?
Direksiyon sınavları. Sıkı denetim mi yoksa kasıtlı bırakma mı?
Bakan Yumaklı açıkladı: Ankara'daki su krizinin aslı ne?
Bakan Yumaklı açıkladı: Ankara'daki su krizinin aslı ne?

Nörologlar Uyarıyor: Beyin Sağlığı İçin 6 Popüler Besinden Uzak Durun!

Dünyaca ünlü nörolog ve sinirbilimciler, beyin sağlığını korumak için mutlaka uzak durulması gereken 6 popüler gıdayı açıkladı.

  1. Keskin bir zihin ve uzun ömürlü bir beyin sağlığının sırrı, tabağımızdaki tercihlerde gizli. Dünyaca ünlü nörolog ve sinirbilimciler, beyin sağlığını korumak için mutlaka uzak durulması gereken 6 popüler gıdayı açıkladı.

    Keskin bir zihin ve uzun ömürlü bir beyin sağlığının sırrı, tabağımızdaki tercihlerde gizli. Dünyaca ünlü nörolog ve sinirbilimciler, beyin sağlığını korumak için mutlaka uzak durulması gereken 6 popüler gıdayı açıkladı.

  2. Beyin sağlığını korumak ve bilişsel fonksiyonları en üst seviyede tutmak için zihinsel egzersizlerin faydası yadsınamaz. Ancak nörolog uzmanları ve sinirbilimciler bu noktada günlük beslenme alışkanlıklarımızın da temel bir rolü olduğuna dikkat çekiyor.

    Beyin sağlığını korumak ve bilişsel fonksiyonları en üst seviyede tutmak için zihinsel egzersizlerin faydası yadsınamaz. Ancak nörolog uzmanları ve sinirbilimciler bu noktada günlük beslenme alışkanlıklarımızın da temel bir rolü olduğuna dikkat çekiyor.

  3. Vücudumuzun enerji santrali olan beynin, işlenmiş gıdalar ve yüksek şekerli ürünlerle beslendiğinde tam kapasite çalışmasının mümkün olmadığına dikkat çeken uzmanlar, bazı popüler gıdalardan kesinlikle uzak durulması konusunda uyarılarda bulunuyor.

    Vücudumuzun enerji santrali olan beynin, işlenmiş gıdalar ve yüksek şekerli ürünlerle beslendiğinde tam kapasite çalışmasının mümkün olmadığına dikkat çeken uzmanlar, bazı popüler gıdalardan kesinlikle uzak durulması konusunda uyarılarda bulunuyor.

  4. HuffPost'a değerlendirmelerde bulunan ünlü nörologlar, mutlaka uzak durulması gereken 6 popüler gıdayı tek tek açıkladı.

    HuffPost'a değerlendirmelerde bulunan ünlü nörologlar, mutlaka uzak durulması gereken 6 popüler gıdayı tek tek açıkladı.

  5. 1. PROTEİN TOZU <br><br> Kimi zaman öğün yerine kullanılan kimi zaman da smoothie gibi içeceklere eklenen protein tozu, bu 6 zararlı popüler gıda arasında yer alıyor. Birçok protein tozunda yapay tatlandırıcı ve ilave şeker bulunduğuna dikkat çeken sinirbilimci Friederike Fabritius, bunların bağırsak mikrobiyotasına zarar verdiğini söylüyor. Bu durumun beyin sağlığını doğrudan etkilediğine dikkat çeken Fabritius, "Sinir ileticilerimizin çoğu bağırsakta üretiliyor. Bu nedenle iç mikrobiyomumuzdaki bozulmalar beyin sağlığını da etkiliyor." değerlendirmesinde bulunuyor.

    1. PROTEİN TOZU

    Kimi zaman öğün yerine kullanılan kimi zaman da smoothie gibi içeceklere eklenen protein tozu, bu 6 zararlı popüler gıda arasında yer alıyor. Birçok protein tozunda yapay tatlandırıcı ve ilave şeker bulunduğuna dikkat çeken sinirbilimci Friederike Fabritius, bunların bağırsak mikrobiyotasına zarar verdiğini söylüyor. Bu durumun beyin sağlığını doğrudan etkilediğine dikkat çeken Fabritius, "Sinir ileticilerimizin çoğu bağırsakta üretiliyor. Bu nedenle iç mikrobiyomumuzdaki bozulmalar beyin sağlığını da etkiliyor." değerlendirmesinde bulunuyor.

  6. 2. GAZLI İÇECEKLER <br> Yüksek oranda ilave şeker (özellikle fruktoz), yapay tatlandırıcılar ve asit içeren gazlı içeceklerin zararlarına vurgu yapan Nörolog Dr. Shaheen Lakhan, gazlı içecekleri "beyin için en zararlı gıda maddelerinden biri" olarak tanımlıyor.

    2. GAZLI İÇECEKLER
    Yüksek oranda ilave şeker (özellikle fruktoz), yapay tatlandırıcılar ve asit içeren gazlı içeceklerin zararlarına vurgu yapan Nörolog Dr. Shaheen Lakhan, gazlı içecekleri "beyin için en zararlı gıda maddelerinden biri" olarak tanımlıyor.

  7. Bu içeceklerin yüksek oranda basit şeker içerdiğine işaret eden Lakhan, gazlı içeceklerin beyni besleyen damarları tahrip ettiğini, uzun vadede demans ve inme riskini artırdığını belirtirken; kısa vadede ise beyin iltihabı, huzursuzluk, kötü ruh hali ve uyku bozukluklarına yol açtığını dile getiriyor.

    Bu içeceklerin yüksek oranda basit şeker içerdiğine işaret eden Lakhan, gazlı içeceklerin beyni besleyen damarları tahrip ettiğini, uzun vadede demans ve inme riskini artırdığını belirtirken; kısa vadede ise beyin iltihabı, huzursuzluk, kötü ruh hali ve uyku bozukluklarına yol açtığını dile getiriyor.

  8. 3. MARGARİN <br> Margarinin trans yağ içerdiğini ifade eden NYU Langone Concussion Center?dan nörolog Dr. Shae Datta, bu besinden mutlaka uzak durulması gerektiğine vurgu yapıyor. Uzman isim, trans yağların kalp-damar sistemine zarar verdiği gibi beyin damarlarına da zarar verdiğini belirtiyor.

    3. MARGARİN
    Margarinin trans yağ içerdiğini ifade eden NYU Langone Concussion Center?dan nörolog Dr. Shae Datta, bu besinden mutlaka uzak durulması gerektiğine vurgu yapıyor. Uzman isim, trans yağların kalp-damar sistemine zarar verdiği gibi beyin damarlarına da zarar verdiğini belirtiyor.

  9. 4. BİRA <br> Beyin sağlığını korumak için biradan uzak durulması gerektiğini söyleyen Tufts Medical Center?dan nörolog Dr. Byran Ho, bu içeceğin besin değeri olmadığının altını çiziyor. Ho'ya göre; biranın orta seviyede dahi tüketilmesi beyin hücrelerine zarar veriyor.

    4. BİRA
    Beyin sağlığını korumak için biradan uzak durulması gerektiğini söyleyen Tufts Medical Center?dan nörolog Dr. Byran Ho, bu içeceğin besin değeri olmadığının altını çiziyor. Ho'ya göre; biranın orta seviyede dahi tüketilmesi beyin hücrelerine zarar veriyor.

  10. 5. KAFEİNSİZ KAHVE <br> Nörobilimci Sean Callan, solventle kafeinden arındırılmış kahvelere karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor. Solventlerin toksik kimyasallar olduğuna vurgu yapan uzman isim, bunların kanser veya nörolojik hasara yol açabileceğini belirtiyor. Callan, tüketicilerin "checkyourdecaf.org" üzerinden markaların kimyasal içeriklerini kontrol etmesinin iyi bir tercih olacağını söylüyor.

    5. KAFEİNSİZ KAHVE
    Nörobilimci Sean Callan, solventle kafeinden arındırılmış kahvelere karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor. Solventlerin toksik kimyasallar olduğuna vurgu yapan uzman isim, bunların kanser veya nörolojik hasara yol açabileceğini belirtiyor. Callan, tüketicilerin "checkyourdecaf.org" üzerinden markaların kimyasal içeriklerini kontrol etmesinin iyi bir tercih olacağını söylüyor.

  11. 6. PATATES KIZARTMASI <br> Yağlı kızartmaların beyin damarlarına zarar verdiğini söyleyen Nörolog Dr. Pedram Navab, patates kızartmasını tamamen hayatından çıkardığın ifade ediyor. Kızartmalar, kan-beyin bariyerinin bütünlüğünü zayıflatıp öğrenme ve hafıza için kritik olan hipokampusa zarar verebilir.

    6. PATATES KIZARTMASI
    Yağlı kızartmaların beyin damarlarına zarar verdiğini söyleyen Nörolog Dr. Pedram Navab, patates kızartmasını tamamen hayatından çıkardığın ifade ediyor. Kızartmalar, kan-beyin bariyerinin bütünlüğünü zayıflatıp öğrenme ve hafıza için kritik olan hipokampusa zarar verebilir.

15 Ocak 2026