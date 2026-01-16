Mesajlar Artık 1 Saatte Kendi Kendini Silecek
WhatsApp'tan Gizlilik Hamlesi:
-
Mevcut durumda en kısa 24 saat olan otomatik silinme süresi, bu güncellemeyle birlikte çok daha kısa periyotlara inecek.
-
Özellikle tek kullanımlık şifreler, geçici konum bilgileri veya hassas dökümanların paylaşımı için tasarlanan bu yeni zamanlayıcılar, mesajların sohbet geçmişinde gereksiz yer kaplamasını ve güvenlik riski oluşturmasını önleyecek.
-
Yeni sistemde geri sayım, mesajın alıcıya iletildiği andan itibaren başlayacak. Bu durum, alıcının çevrim dışı olması halinde mesajı okumadan silinmesi riskini taşısa da WhatsApp, kullanıcıları bu konuda bilgilendiren özel uyarılar gösterecek.
-
Şu an için hem mobil hem de WhatsApp Web beta sürümlerinde test edilen özelliğin, 2026'nın ilk aylarında tüm kullanıcılara kademeli olarak sunulması bekleniyor.
-
WHATSAPP SÜRELİ MESAJLARDA YENİ DÖNEM
Yeni Zaman Seçenekleri: Mevcut 24 saat, 7 gün ve 90 gün seçeneklerine 1 saat ve 12 saat alternatifleri ekleniyor.
Hassas Veri Güvenliği: 1 saatlik seçenek; OTP kodları, geçici banka bilgileri ve anlık talimatlar için maksimum koruma sağlayacak.
Sohbet Hijyeni: 12 saatlik seçenek, gün içinde geçerliliğini yitiren (teslimat bilgileri, günlük planlar vb.) mesajların sohbeti kirletmesini engelleyecek.
-
İletim Bazlı Geri Sayım: Mesajın silinme süresi alıcı tarafından okunduğunda değil, mesaj sunucu tarafından alıcıya ulaştırıldığında başlayacak.
Platformlar Arası Senkronizasyon: Özellik aynı anda hem Android/iOS uygulamalarında hem de tarayıcı tabanlı WhatsApp Web üzerinde kullanılabilecek.
Geriye Dönük Etki Yok: Yeni ayar sadece aktif edildikten sonra gönderilen yeni mesajları etkileyecek; eski konuşmalar silinmeyecek.