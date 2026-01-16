Mesajlar Artık 1 Saatte Kendi Kendini Silecek

Bakanlık açıkladı: Vatandaşın aldığı altın takip mi edilecek?
Bakanlık açıkladı: Vatandaşın aldığı altın takip mi edilecek?
Hakimi kurtaran çaycı konuştu: Kadın çığlığına kayıtsız kalamazdım
Hakimi kurtaran çaycı konuştu: Kadın çığlığına kayıtsız kalamazdım
Cezaevinden çıktı, öğretmene saldırdı: O veli tutuklandı
Cezaevinden çıktı, öğretmene saldırdı: O veli tutuklandı
Ali Yalçın: Öğretmen Açığı, Ücret Kaybı ve Enflasyon Eğitim Çalışanlarını Zorluyor
Ali Yalçın: Öğretmen Açığı, Ücret Kaybı ve Enflasyon Eğitim Çalışanlarını Zorluyor
OSB ve sanayi siteleri için 2026'da 34 milyar liralık kaynak ayrıldı
OSB ve sanayi siteleri için 2026'da 34 milyar liralık kaynak ayrıldı
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Cuma hutbesinde DAEŞ ve benzeri aşırı yapılara dikkat çekildi
Cuma hutbesinde DAEŞ ve benzeri aşırı yapılara dikkat çekildi
10 bin öğretmen için Akademi merkezleri açıklandı!
10 bin öğretmen için Akademi merkezleri açıklandı!
Bakan Tekin: Kademe geçişleriyle ilgili değişiklik gündemde yok
Bakan Tekin: Kademe geçişleriyle ilgili değişiklik gündemde yok
Özel hastane 'otopark'ları mevzuat gereği ücretsiz olmalı!
Özel hastane 'otopark'ları mevzuat gereği ücretsiz olmalı!
Site sakinlerinin oluru alınmadan aidatlar artırılamayacak
Site sakinlerinin oluru alınmadan aidatlar artırılamayacak
Bayraktar: 2026 kendi gazımızın önemli miktarda artacağı bir yıl olacak
Bayraktar: 2026 kendi gazımızın önemli miktarda artacağı bir yıl olacak
18 yaş altındakilere 'çocuk hattı' geliyor
18 yaş altındakilere 'çocuk hattı' geliyor
Trafik cezaları ağırlaştı: İşte kabul edilen 10 yeni madde
Trafik cezaları ağırlaştı: İşte kabul edilen 10 yeni madde
İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon: 23 gözaltı kararı
İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon: 23 gözaltı kararı
Okullarda yarıyıl tatili için karne zili çalacak
Okullarda yarıyıl tatili için karne zili çalacak
Benzine zam geldi, tablo değişti: İşte 16 Ocak 2026 güncel fiyatlar
Benzine zam geldi, tablo değişti: İşte 16 Ocak 2026 güncel fiyatlar
Kamu yatırımlarına bu yıl için 1,9 trilyon liralık ödenek ayrıldı
Kamu yatırımlarına bu yıl için 1,9 trilyon liralık ödenek ayrıldı
Ünlülere uyuşturucu operasyonu. 15 kişinin testi pozitif çıktı
Ünlülere uyuşturucu operasyonu. 15 kişinin testi pozitif çıktı
Bayraktar: Elektrikte ve doğal gazda çok önemli bir destek programı uyguluyoruz
Bayraktar: Elektrikte ve doğal gazda çok önemli bir destek programı uyguluyoruz
İslam Memiş'ten Altın ve Gümüş Uyarısı
İslam Memiş'ten Altın ve Gümüş Uyarısı
Evde Bakım Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı
Evde Bakım Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı
2026 Yatırım Programı açıklandı: 13 bin projeye 1,9 trilyon lira ödenek
2026 Yatırım Programı açıklandı: 13 bin projeye 1,9 trilyon lira ödenek
Bakan Tekin'den velilere: Karne notu her şey değil!
Bakan Tekin'den velilere: Karne notu her şey değil!
'Türkiye ile Irak arasındaki uçuşlar durduruldu' iddiaları yalanlandı
'Türkiye ile Irak arasındaki uçuşlar durduruldu' iddiaları yalanlandı
Fahiş aidat dönemi kapanıyor: Aidat artış yetkisi artık kat maliklerinde
Fahiş aidat dönemi kapanıyor: Aidat artış yetkisi artık kat maliklerinde
CTE Personeli için yeni dönem: Görevde yükselme kuralları değişti
CTE Personeli için yeni dönem: Görevde yükselme kuralları değişti
Meclis raporu hazır: Çocuklar için 15 yaş sınırı ve çocuk hattı önerisi
Meclis raporu hazır: Çocuklar için 15 yaş sınırı ve çocuk hattı önerisi
Marmara Cezaevi'nde Jandarmaya hakaret iddialarına resen soruşturma
Marmara Cezaevi'nde Jandarmaya hakaret iddialarına resen soruşturma
Havacılıkta Cumhuriyet rekoru: 2025 yılı 247 milyon yolcuyla kapandı
Havacılıkta Cumhuriyet rekoru: 2025 yılı 247 milyon yolcuyla kapandı

Mesajlar Artık 1 Saatte Kendi Kendini Silecek

WhatsApp'tan Gizlilik Hamlesi:

  1. Mevcut durumda en kısa <strong>24 saat</strong> olan otomatik silinme süresi, bu güncellemeyle birlikte çok daha kısa periyotlara inecek.

    Mevcut durumda en kısa 24 saat olan otomatik silinme süresi, bu güncellemeyle birlikte çok daha kısa periyotlara inecek.

  2. Özellikle tek kullanımlık şifreler, geçici konum bilgileri veya hassas dökümanların paylaşımı için tasarlanan bu yeni zamanlayıcılar, mesajların sohbet geçmişinde gereksiz yer kaplamasını ve güvenlik riski oluşturmasını önleyecek.

    Özellikle tek kullanımlık şifreler, geçici konum bilgileri veya hassas dökümanların paylaşımı için tasarlanan bu yeni zamanlayıcılar, mesajların sohbet geçmişinde gereksiz yer kaplamasını ve güvenlik riski oluşturmasını önleyecek.

  3. Yeni sistemde geri sayım, mesajın alıcıya <strong>iletildiği andan</strong> itibaren başlayacak. Bu durum, alıcının çevrim dışı olması halinde mesajı okumadan silinmesi riskini taşısa da WhatsApp, kullanıcıları bu konuda bilgilendiren özel uyarılar gösterecek.

    Yeni sistemde geri sayım, mesajın alıcıya iletildiği andan itibaren başlayacak. Bu durum, alıcının çevrim dışı olması halinde mesajı okumadan silinmesi riskini taşısa da WhatsApp, kullanıcıları bu konuda bilgilendiren özel uyarılar gösterecek.

  4. Şu an için hem mobil hem de WhatsApp Web beta sürümlerinde test edilen özelliğin, 2026'nın ilk aylarında tüm kullanıcılara kademeli olarak sunulması bekleniyor.

    Şu an için hem mobil hem de WhatsApp Web beta sürümlerinde test edilen özelliğin, 2026'nın ilk aylarında tüm kullanıcılara kademeli olarak sunulması bekleniyor.

  5. <p><strong>WHATSAPP SÜRELİ MESAJLARDA YENİ DÖNEM</strong></p><ul><li><p><strong>Yeni Zaman Seçenekleri:</strong> Mevcut 24 saat, 7 gün ve 90 gün seçeneklerine <strong>1 saat</strong> ve <strong>12 saat</strong> alternatifleri ekleniyor.</p></li><li><p><strong>Hassas Veri Güvenliği:</strong> 1 saatlik seçenek; OTP kodları, geçici banka bilgileri ve anlık talimatlar için maksimum koruma sağlayacak.</p></li><li><p><strong>Sohbet Hijyeni:</strong> 12 saatlik seçenek, gün içinde geçerliliğini yitiren (teslimat bilgileri, günlük planlar vb.) mesajların sohbeti kirletmesini engelleyecek.</p></li></ul>

    WHATSAPP SÜRELİ MESAJLARDA YENİ DÖNEM

    • Yeni Zaman Seçenekleri: Mevcut 24 saat, 7 gün ve 90 gün seçeneklerine 1 saat ve 12 saat alternatifleri ekleniyor.

    • Hassas Veri Güvenliği: 1 saatlik seçenek; OTP kodları, geçici banka bilgileri ve anlık talimatlar için maksimum koruma sağlayacak.

    • Sohbet Hijyeni: 12 saatlik seçenek, gün içinde geçerliliğini yitiren (teslimat bilgileri, günlük planlar vb.) mesajların sohbeti kirletmesini engelleyecek.

  6. <li><p><strong>İletim Bazlı Geri Sayım:</strong> Mesajın silinme süresi alıcı tarafından okunduğunda değil, mesaj sunucu tarafından alıcıya ulaştırıldığında başlayacak.</p></li><li><p><strong>Platformlar Arası Senkronizasyon:</strong> Özellik aynı anda hem Android/iOS uygulamalarında hem de tarayıcı tabanlı WhatsApp Web üzerinde kullanılabilecek.</p></li><li><p><strong>Geriye Dönük Etki Yok:</strong> Yeni ayar sadece aktif edildikten sonra gönderilen yeni mesajları etkileyecek; eski konuşmalar silinmeyecek.</p></li>

  7. İletim Bazlı Geri Sayım: Mesajın silinme süresi alıcı tarafından okunduğunda değil, mesaj sunucu tarafından alıcıya ulaştırıldığında başlayacak.

  8. Platformlar Arası Senkronizasyon: Özellik aynı anda hem Android/iOS uygulamalarında hem de tarayıcı tabanlı WhatsApp Web üzerinde kullanılabilecek.

  9. Geriye Dönük Etki Yok: Yeni ayar sadece aktif edildikten sonra gönderilen yeni mesajları etkileyecek; eski konuşmalar silinmeyecek.

16 Ocak 2026