İstanbul İçin Kar Tescillendi!

Türkiye Meteoroloji Müdürlüğü ve meteoroloji uzmanlarının tahminlerine göre yeni bir kar yağışı ve soğuk hava bugün itibariyle yurdu etkilemeye başladı. Kar yağışı getiren bu soğuk hava dalgası Kırım üzerinden yurda giriş yaptı. Bu kar yağışı 4 bölgeyi etkileyecek. Bu bölgeler Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu Bölgesi ve Marmara olacak. Kar yağışının 20 santimi aşan bir tabaka bırakması bekleniyor. Meteoroloji Profesörü Orhan Şen'in duyurusuna göre İstanbul'a kar yağışı da tescillendi. Ankara'da ise sıcaklıklar çok düşerken cumartesi günü kar yağışı başlayacak. Bugün ise Kırım üzerinden gelen kar yağışı 10 ilde yoğun bir şekilde etkili oluyor.