İstanbullular dikkat! Hafta sonu yağmur ve kar yağışı bekleniyor
Bahis soruşturması kapsamında Eyüpspor'a kayyım atandı
6 yeni şehir hastanesi 2026'da kapılarını açacak
Bakan Memişoğlu: Dünya'da bizim gibi sağlık hizmeti sunan ülke yok
Canlı yayın sırasında rahatsızlanan Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
Benzinde tabela yeniden değişiyor: Bu sefer indirim geliyor!
Bakan Tekin'den öğrencilere mesaj: Sizi tanımlayan tek ölçüt notlarınız değil!
ÇOMÜ'den 'hademe sahte diplomayla yükseldi' iddialarına açıklama
Vidasına kadar yerli ve milli: 50 ülkeye süpürge satıyor
Bakanlık açıkladı: Vatandaşın aldığı altın takip mi edilecek?
Hakimi kurtaran çaycı konuştu: Kadın çığlığına kayıtsız kalamazdım
Cezaevinden çıktı, öğretmene saldırdı: O veli tutuklandı
Ali Yalçın: Öğretmen Açığı, Ücret Kaybı ve Enflasyon Eğitim Çalışanlarını Zorluyor
OSB ve sanayi siteleri için 2026'da 34 milyar liralık kaynak ayrıldı
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Cuma hutbesinde DAEŞ ve benzeri aşırı yapılara dikkat çekildi
10 bin öğretmen için Akademi merkezleri açıklandı!
Bakan Tekin: Kademe geçişleriyle ilgili değişiklik gündemde yok
Özel hastane 'otopark'ları mevzuat gereği ücretsiz olmalı!
Site sakinlerinin oluru alınmadan aidatlar artırılamayacak
Bayraktar: 2026 kendi gazımızın önemli miktarda artacağı bir yıl olacak
18 yaş altındakilere 'çocuk hattı' geliyor
Trafik cezaları ağırlaştı: İşte kabul edilen 10 yeni madde
İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon: 23 gözaltı kararı
Okullarda yarıyıl tatili için karne zili çalacak
Benzine zam geldi, tablo değişti: İşte 16 Ocak 2026 güncel fiyatlar
Kamu yatırımlarına bu yıl için 1,9 trilyon liralık ödenek ayrıldı
Ünlülere uyuşturucu operasyonu. 15 kişinin testi pozitif çıktı
Bayraktar: Elektrikte ve doğal gazda çok önemli bir destek programı uyguluyoruz
İslam Memiş'ten Altın ve Gümüş Uyarısı
İstanbul İçin Kar Tescillendi!

Kırım'dan gelen bu kar yağışı 4 bölgeyi vuracak

  1. TÜRKİYE bugün itibariyle Kırım üzerinden gelen kar yağışının etkisine girdi. Kar yağışı ile birlikte hava sıcaklığı İstanbul'da 4-5 derecelere düşecek. Ankara'da ise eksi 4 dereceler görülecek. Bugün Karabük, Kastamonu, Bolu, Kırıkkale, Gümüşhane, Sivas, Erzincan, Artvin, Tunceli ve Bayburt'ta etkili kar yağışı görülecek. Cumartesi ve pazar günü ise kar yağışı daha geniş bir bölgeye yayılacak. İstanbul için kar yağışı da kesinleşti.

  2. Türkiye Meteoroloji Müdürlüğü ve meteoroloji uzmanlarının tahminlerine göre yeni bir kar yağışı ve soğuk hava bugün itibariyle yurdu etkilemeye başladı. Kar yağışı getiren bu soğuk hava dalgası Kırım üzerinden yurda giriş yaptı. Bu kar yağışı 4 bölgeyi etkileyecek. Bu bölgeler Batı Karadeniz,&nbsp; İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu Bölgesi ve Marmara olacak. Kar yağışının 20 santimi aşan bir tabaka bırakması bekleniyor. Meteoroloji Profesörü Orhan Şen'in duyurusuna göre İstanbul'a kar yağışı da tescillendi. Ankara'da ise sıcaklıklar çok düşerken cumartesi günü kar yağışı başlayacak. Bugün ise Kırım üzerinden gelen kar yağışı 10 ilde yoğun bir şekilde etkili oluyor.&nbsp;

  3. <strong>BUGÜN BU İLLERDE YOĞUN KAR YAĞIŞI VAR</strong><br>Kırım üzerinden gelen kar yağışı ilk etkisini kuzey bölgelerdeki kentlerde gösteriyor. Bugün&nbsp;Karabük, Kastamonu, Bolu, Kırıkkale, Gümüşhane, Sivas, Erzincan, Artvin, Tunceli ve Bayburt'ta kar yağışı çok etkili olacak. Meteorolojinin yayınladığı uyarıya göre bu kar yağışı 20 santimi bulan bir tabaka bırakacak. Soğuklar da etkili olacak, bu sebeple bu illerdekiler dona karşı uyarıldı. Kırım üzerinden gelen kar yağışı cumartesi ve pazar günü itibariyle etkisini diğer illere yayacak.&nbsp;

  4. <strong>İSTANBUL'A KAR GELİYOR</strong><br>Meteoroloji Profesörü Orhan Şen, İstanbul için kar duyurusu yaptı. Kar yağışı pazar günü başlayıp, pazartesi günü özellikle Anadolu yakasının yükseklerinde etkili olacak.&nbsp;Çamlıca,&nbsp;Aydos ve Şile yolu gibi yüksek yerlerde kar yağışının tutması bekleniyor. Bu kar kent merkezleri ile sahil kesimlerinde ise yoğun olmayacak daha çok karla karışık yağmur şeklinde etkili olacak. Hava sıcaklığı 4 derece civarına inecek.

  5. <strong>ANKARA DONACAK EKSİ 4 DERECE VE KAR VAR</strong><br>Ankara'da bugün 6 derecelere inen hava sıcaklığı daha düşecek. Gece saatlerinde sıfırın altına inecek ve cumartesi günü eksi 4 derece civarında olacak. Bugün Ankara'da kuru soğuk etkili olurken, cumartesi itibariyle Kırım üzerinden gelen kar yağışının etkisine girecek. Ankara'da kar yağışı pazar günü de aralıklarla sürecek.&nbsp;

16 Ocak 2026