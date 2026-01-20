Diyanetten 100 sözleşmeli din görevlisi alımı
Sağlık Sigortasında Yeni Kurallar Yürürlükte: Neler Değişiyor?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli aylığı açıklaması
Bayrağımıza provokatif saldırıyla ilgili 14 gözaltı
Türkiye'de et fiyatları tartışması: Et mi pahalı, alım gücü mü düşük?
En düşük emekli maaşı görüşmeleri bugün başlıyor
2025 Adalet Bakanlığı Sınav Sonuçları Açıklandı
Bayrampaşa Belediyesi'nde yolsuzluk soruşturması: 12 gözaltı
TOGG'un ucuz modeli T6'nın çıkış tarihi açıklandı
Konut fiyatlarında en yüksek artış bu ilimizde
Akaryakıta zam geldi, tablo değişti: İşte 21 Ocak 2026 güncel fiyatlar
Altın tüm zamanların rekorunu kırdı
Çocuklar 'sustalı' ile geziyor! Kanunda boşluklar var, tedbir yetersiz
Yılın ilk faiz kararı yarın açıklanacak
Merkez Bankası'ndan Papara kararı
Dondurucu soğuk gidiyor, ılık ve yağışlı hava geliyor
Türkiye'nin ödeme karnesi: Her 5 ödemeden 4'ü temassız!
Karne almaya gittiler, okulun iflas ettiğini öğrendiler: 42 öğrenci okulsuz kaldı
Nusaybin sınırında bayrak provokasyonu: 35 şüpheli tutuklandı, 77 kişi gözaltında
Velilerin 'özel okul' çıkmazı: Eğitim için evini, arabasını satanlar var!
Türkiye buz kesti: 81 ilde termometreler eksi dereceyi gösterdi
Konut satışları 2025'te rekora koştu: 1,6 milyon sınırı aşıldı
Maliye'nin yeni gözü 'KAŞİF': Her gün 4 milyon mükellefi tarıyor
Bakan Tunç açıkladı: Adalet Bakanlığı'nın 2026 hedefleri neler?
Dolar zayıfladı, euro coştu: Euro'da tüm zamanların rekoru kırıldı!
Erdoğan: En çok kültürer miras kaydettiren ikinci ülkeyiz
Dışişleri Bakanı Fidan: 18 Ocak mutabakatını destekliyoruz
Nüfus hizmetlerinde rekor: e-Devlet'te 158 milyon işlem
Üniversitede skandal. Sahte diplomayla teknik operatörlükten memurluğa yükseldi
Kamu görevlisini FETÖ geçmişini haber yapmak tazminat gerektirmez
Korkutan Açıklamayı Kardeşi Yaptı

Ufuk Özkan'ın sağlık mücadelesine bir yenisi eklendi!

  1. Karaciğer yetmezliği nedeniyle donör bekleyen ve bir süre önce hastaneye kaldırılan ünlü oyuncu Ufuk Özkan cephesinden endişe verici bir açıklama geldi. Kardeşi, Özkan'da üst solunum yolu enfeksiyonu geliştiğini ve Influenza A testinin pozitif çıktığını açıkladı. Yapılan açıklamada, bu tablonun mevcut sağlık durumunu daha da ağırlaştırabileceği vurgulandı.

  2. Karaciğer yetmezliği nedeniyle hastanede tedavisi süren ve donör bekleyen Ufuk Özkan'dan gelen son gelişmeler sevenlerini endişelendirdi. Ünlü oyuncunun sağlık durumuna ilişkin ailesinden yapılan açıklama, sürecin hassasiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

  3. "Geniş Aile",&nbsp;"Oflu Hoca",&nbsp;"Emret Komutanım",&nbsp;"Cenazemize Hoşgeldiniz",&nbsp;"Aile Terbiyesi"&nbsp;ve&nbsp;"Adalet"&nbsp;gibi dizilerde canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Ufuk Özkan, karaciğer yetmezliği nedeniyle bir süre önce hastaneye kaldırıldı.

  4. <p><strong>KORKUTAN YENİ GELİŞME</strong></p> <p>Karaciğer nakli için uygun donör bekleyen ve her geçen gün sağlık durumu ağırlaşan ünlü ismin kardeşi Umut Özkan, korkutan bir gelişmeyi paylaştı.</p>

  5. <p><strong>İNFLUENZA A TESTİ POZİTİF ÇIKTI, ZİYARET KISITLAMASI GETİRİLDİ</strong></p> <p>Uygun donör bekleyen ünlü oyuncunun kardeşi Umut Özkan sosyal medya üzerinden&nbsp;"Yaşanan durumu yeniden kamuoyuyla paylaşmak gereği duymaktayım"&nbsp;diyerek, ağabeyinin sağlık durumuyla ilgili yeni gelişmeyi paylaştı.</p>

  6. <p><strong>Umut Özkan, şu ifadeleri kullandı:</strong></p> <p>"Kamuoyunu bilgilendirme ve yaşanan durumu yeniden kamuoyuyla paylaşma gereği duymaktayım. Ağabeyim Ufuk Özkan'da üst solunum yolu enfeksiyonu gelişmiş olup, yapılan tetkikler sonucunda İnfluenza A testleri pozitif çıkmıştır. Doktorlarımız, bu enfeksiyonun mevcut karaciğer yetmezliğini ağırlaştırma riski taşıdığını özellikle vurgulamaktadır.</p>

  7. Bu nedenle, yeni bir tarih açıklanana kadar ziyaretler kısıtlanmıştır. Burada bir kez daha önemle belirtmek isterim ki karaciğer donörü arayışımız devam etmektedir. Özellikle daha önce ağabeyimle yolu kesişmiş, onu tanıyan tiyatro ve sanat camiasından kişilerin, Instagram hesabım üzerinden benimle iletişime geçmeleri büyük önem arz etmektedir."

20 Ocak 2026