Uyuşturucu Testi Sonuçlandı, Ateş Püskürdü

ÜNLÜ OYUNCUDAN SERT AÇIKLAMA

Kaynarca'nın açıklamasında, "Benim sevenlerim; sosyal medya soytarılarının, izlenme ve takipçi almak uğruna konuştukları, söyledikleri, yaptıkları boş beleş maymunluklara itibar etmez. Bilirim... Bizim hakkımızda bilinmesi gerekenleri biz söyleriz, gerisi yalandır" ifadeleri yer aldı.