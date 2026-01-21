Motorine zam geliyor. Depolar ne kadara dolacak?
Sağlık Sigortasında Yeni Kurallar Yürürlükte: Neler Değişiyor?
Bedelli askerlik yerleri açıklandı
Ticaret Bakanlığı'ndan Ramazan ayı öncesi ulusal zincir market toplantısı
Tüketici Hakem Heyetleri 2025'te rekora koştu: İşte en çok şikayet edilenler
81 ilde göçmen kaçakçılarına darbe: 19 organizatör yakalandı
Balıkesir beşik gibi! Gece yarısı bir deprem daha meydana geldi
Çocuk çeteleri haraç için sokaklarda terör estiriyor!
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında
Sındırgı'da bir günde 4'ün üzerinde üçüncü sarsıntı!
En düşük emekli aylığına zam teklifi görüşmeleri tamamlandı
Bakan Memişoğlu, sağlıkta atama için 2026 KPSS'yi işaret etti
CTE Görevde Yükselme sınavında mülakat listeleri kesinleşti
Borsa İstanbul'da faiz kararı öncesi kar satışları!
Eğitim-Bir-Sen araştırdı: Mevcut doğum izni anneler için yeterli değil
Bakanlık'tan 'Mersin' açıklaması: Görüntüler eski, hiçbir eylem cezasız kalmadı!
Altın rekor tazeledi: Kilogram fiyatı 6,8 milyon lirayı aştı
RK'den Temu Türkiye Ofisi'ne baskın iddialarına açıklama
14 il için 'sarı' kodlu uyarı: Sağanak, kar ve hortum riski var!
Finansal İstikrar Komitesi toplandı: Krediler ve kart ödemeleri mercek altında
MEB, 'Okul Dışı Öğrenme' platformu hayata geçiriyor
Devlet Bahçeli: Türk bayrağı bağımsızlığımızın timsalidir
Diyanetten 100 sözleşmeli din görevlisi alımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli aylığı açıklaması
Bayrağımıza provokatif saldırıyla ilgili 14 gözaltı
Türkiye'de et fiyatları tartışması: Et mi pahalı, alım gücü mü düşük?
2025 Adalet Bakanlığı Sınav Sonuçları Açıklandı
Bayrampaşa Belediyesi'nde yolsuzluk soruşturması: 12 gözaltı
TOGG'un ucuz modeli T6'nın çıkış tarihi açıklandı
Konut fiyatlarında en yüksek artış bu ilimizde
Uyuşturucu Testi Sonuçlandı, Ateş Püskürdü

  1. Uyuşturucu soruşturması kapsamında adı gündeme gelen ve yapılan testlerin sonuçlanmasının ardından Oktay Kaynarca sessizliğini bozdu. Sosyal medyada hakkında ortaya atılan iddialara sert ifadelerle karşılık veren ünlü oyuncunun açıklaması kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Bakın Oktay Kaynarca, hangi sözleriyle olay oldu....

  2. Hakkındaki gündem olan çarpıcı iddialarla çok konuşulan Oktay Kaynarca'nın, uyuşturucu test sonuçları negatif çıktı. Test sonuçlarının negatif çıkmasının ardından ünlü oyuncu dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Konuya dair sert sözlerle kendini ifade eden ünlü oyuncunun açıklaması kısa süre içinde özellikle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bakın Oktay Kaynarca, uyuşturucu test sonucunun negatif çıkmasının ardından neler söyledi...

  3. İstanbul&nbsp;Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, aralarında ünlü oyuncu&nbsp;Oktay Kaynarca'nın da bulunduğu 6 kişi geçtiğimiz günlerde jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.&nbsp;

  4. Soruşturma kapsamında Kaynarca ile sanatçı Emel Müftüoğlu'ndan Adli&nbsp;Tıp&nbsp;Kurumu'nda alınan örneklerinin temiz çıktığı belirtildi.

  5. Gelişmelerin ardından sosyal medyada çeşitli iddiaların dolaşıma sokulması üzerine sessizliğini bozan Kaynarca, kişisel sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.&nbsp;

  6. Ünlü oyuncu, sevenlerinin bu tür iddialara itibar etmeyeceğini vurguladı.

  7. <p><strong>ÜNLÜ OYUNCUDAN SERT AÇIKLAMA</strong></p> <p>Kaynarca'nın açıklamasında, "Benim sevenlerim; sosyal medya soytarılarının, izlenme ve takipçi almak uğruna konuştukları, söyledikleri, yaptıkları boş beleş maymunluklara itibar etmez. Bilirim... Bizim hakkımızda bilinmesi gerekenleri biz söyleriz, gerisi yalandır" ifadeleri yer aldı.</p>

21 Ocak 2026