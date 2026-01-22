3 İlin Emniyet Müdürü Değişti
Tiroid Kanseri Olduğunu Arkadaşları Fark Etti

  1. Londra'da yaşayan 26 yaşındaki Hannah Sheridan, arkadaşlarının fark ettiği boyun şişliğinin aylar sonra papiller tiroid kanseri olduğunu öğrendi.

  2. Londra'da yaşayan Hannah Sheridan isimli genç kadın, arkadaşlarının boynunda fark ettiği anormal büyüklükteki şişliğin tiroid kanseri olduğunu aylar sonra öğrendi. Hannah Sheridan, ilk kez arkadaşlarıyla birlikte eğlenirken fark ettiği bu şişliği başta önemsemedi ve bunun ciddi bir şey olabileceği hiç aklına gelmedi.

  3. ARKADAŞLARI FARK ETTİ <br> Londra'da yaşayan Hannah Sheridan isimli genç kadın, arkadaşlarının boynunda fark ettiği anormal büyüklükteki şişliğin tiroid kanseri olduğunu aylar sonra öğrendi. Hannah Sheridan, ilk kez arkadaşlarıyla birlikte eğlenirken fark ettiği bu şişliği başta önemsemedi ve bunun ciddi bir şey olabileceği hiç aklına gelmedi.

  4. YILLARCA ŞİKAYETLERİ GÖRMEZDEN GELİNDİ <br> Yıllarca hormon ve mide problemleri ile mücadele eden Sheridan'a, polikistik over sendromu (PCOS) ve irritabl bağırsak sendromu (IBS) teşhisi konulmuştu. Ancak şikayetleri her geçen gün artan 26 yaşındaki genç kadın 2025 yılının mayıs ayında boynundaki şişlik için doktora gittiğinde büyük bir şokla karşılaştı.

  5. Hannah Sheridan'a yapılan tetkikler sonrası boynundaki şişliğin tiroid bezinde olduğu tespit edildi. Bu teşhisin hemen ardından Hannah "şüpheli kanser" listesine alınarak biyopsi ve ultrason yapıldı.

  6. Kan testleri normal çıkan Hannah Sheridan'a yaklaşık bir ay sonra doktorları tarafından papiller tiroid kanseri teşhisi koyuldu.

  7. TİROİD KANSERİNİN EN YAYGIN GÖRÜLENİ <br>Papiller tiroid kanseri, tiroid kanserleri arasında en yaygın ve en yavaş ilerleyen türlerinden bir tanesi olarak biliniyor. Bu kanser, özellikle 30-50 yaş grubu arasındaki kadınlarda sık görülürken, erken müdahale ile yüksek oranda başarılı sonuç verebiliyor.

  8. AMELİYATTAN SONRA İKİNCİ BİR ŞOK YAŞADI <br> 3 Haziran'da ameliyat olan Sheridan'ın tiroidinin sağ tarafı alındı. Ameliyattan sonra ağrıları tamamen geçtiğini söyleyen genç kadın, yaz tatilinde doktorundan gelen telefonla ikinci bir şok yaşadı.

  9. İKİNCİ KEZ AMELİYAT OLDU <br>Doktoru Sheridan'a tümörünün agresif bir şekilde büyüdüğünü ve tüm tiroidinin alınması gerektiğini söyledi. İkinci kez ameliyat olan genç kadının tiroidi tamamen alınarak radyoterapi tedavisi verildi.

  10. ÖMÜR BOYU HORMON İLACI KULLANACAK <br> Yıllarca adet düzensizliği, boyun ağrısı, kilo dalgalanmaları ve mide yanmaları yaşayan genç kadın geçirdiği ameliyatlar sonrası şikayetlerinin azaldığını açıkladı. Ömür boyu hormon ilacı kullanmak zorunda kaldığını belirten Hannah Sheridani adet düzeninin ilk kez normale döndüğünü itiraf ederek şunları söyledi:

  11. "Doktorlar şikayetlerimi yıllarca başka hastalıklara bağladı. Ama içten içe daha ciddi bir şey olduğunu hissediyordum. Kadınların sağlık sorunları yeterince ciddiye alınmıyor. İçgüdülerime güvenmeseydim, her şey çok daha geç olabilirdi."

22 Ocak 2026