Tiroid Kanseri Olduğunu Arkadaşları Fark Etti

Londra'da yaşayan Hannah Sheridan isimli genç kadın, arkadaşlarının boynunda fark ettiği anormal büyüklükteki şişliğin tiroid kanseri olduğunu aylar sonra öğrendi. Hannah Sheridan, ilk kez arkadaşlarıyla birlikte eğlenirken fark ettiği bu şişliği başta önemsemedi ve bunun ciddi bir şey olabileceği hiç aklına gelmedi.