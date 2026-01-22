Yaşlı Bakım Sigortasında Yol Haritası Şekilleniyor!
Cumhurbaşkanlığı programında yer alan bakım sigortasıyla ilgili detayları Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem köşesine taşıdı. Uygulamaya geçtiğinde vatandaşların yaşlılık döneminde sağlık, bakım ve tedavi giderlerinin güvence altına alınması hedeflenirken sistem üzerinde çalışmalar sürüyor ve dünya örnekleri inceleniyor.
Planlanan bakım sigortası, mevcut sosyal güvenlik yapısına ek bir mekanizma olarak kurgulanıyor. Bu sayede vatandaşların yaşlandıklarında ortaya çıkan bakım ihtiyacı ile sağlık harcamalarının sistematik biçimde karşılanması amaçlanıyor.
Uygulamanın sosyal güvenlik sistemi üzerindeki yükü hafifletmesi ve çalışsın ya da çalışmasın tüm vatandaşlara uzun vadeli bir güvence sunması bekleniyor.
ULUSLARARASI MODELLER MASADA
Düzenlemeye ilişkin hazırlık sürecinde dünya örnekleri de yakından inceleniyor. Hollanda, Almanya ve Japonya gibi ülkelerde uzun süredir uygulanan benzer modeller Türkiye için yol gösterici nitelik taşıyor.
Özellikle yaşlı nüfusun önümüzdeki yıllarda artacak olması, bakım sigortasını daha da önemli hale getiriyor.
Bakım sigortasının nasıl işleyeceğine ilişkin detaylar netleşmiş değil. Ancak bu yıl içerisinde bazı pilot uygulamaların gündeme gelmesi ihtimali bulunuyor.
Mevcut örneklere bakıldığında, sigortanın belirli bir yaşın üzerindeki vatandaşları kapsaması öngörülüyor.
Sistemin finansmanında ise hem vatandaş primlerinin hem de devlet katkısının yer alması planlanıyor. Devlet katkısının zamana yayılması ve primlerin uzun vadede ödenmesi, uygulamanın sürdürülebilirliğini artıran unsurlar arasında gösteriliyor.
SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNE YENİ BİR AYAK
Bakım sigortasıyla birlikte, uzun vadeli sigorta kolları ve genel sağlık sigortasına ek olarak yeni bir güvence alanı oluşturulmuş olacak.
Vatandaşlar belirlenen yaşa ulaştıklarında bakım ve tedaviye ilişkin giderlerini bu sigorta kapsamında karşılayabilecek Düzenlemenin ayrıntılarının önümüzdeki dönemde netleşmesi ve kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.