3 İlin Emniyet Müdürü Değişti
%0 Faizli ve Taksitli 25.000 TL!
On ilde hamile ve engelli kamu personeli bir gün izinli sayılacak
Boğaziçi, 4 alanda Dünya Liginde en iyi 300 arasında!
İstanbul'da o ürünlere Ramazan'da zam gelmeyecek
'IBAN'ını verdi hayatı karardı: Üniversite mezunu Özlem, arkadaş kurbanı oldu
İBB'ye ait kreşte taciz ve işkence iddiası: Bakanlık, Valilik ve İBB'den açıklama
33. Dönem POMEM sonuçları erişime açıldı
Bakan Kurum: Mart'ta kuralar bitecek, 2027'de teslimatlar başlayacak
1 Temmuz'dan itibaren zorunlu: Her yenidoğan bebeğe kalp taraması yapılacak
'Kuvözdeki bebeğe hemşire şiddeti' iddiasına Bakan Tunç'tan açıklama
15 yaş altına sosyal medya düzenlemesi Meclis'e geliyor
RTÜK'ten dijital platformlara 'müstehcenlik' cezası
Ekonomistlerden 'faiz' yorumu: TCMB enflasyon riskine karşı tetikte!
TCMB rezervlerinde rekor: İlk kez 200 milyar doları aştı
Emeklilerin ocak ayı zam farkları yarın hesaplara yatacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi her alanda şaha kaldırdık
Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı
Hidrojen yakıtlı tren geliyor
MSB: Bayrak saldırısının failleri tespit edildi, gereği yapılıyor
İstanbul'da 2025'in sofra şampiyonları belli oldu!
3 büyük ilde kasaplara fahiş fiyat denetimi
19 serbest bölgeden ihracatta tarihi rekor
Motorine zam geliyor. Depolar ne kadara dolacak?
Bedelli askerlik yerleri açıklandı
Ticaret Bakanlığı'ndan Ramazan ayı öncesi ulusal zincir market toplantısı
Tüketici Hakem Heyetleri 2025'te rekora koştu: İşte en çok şikayet edilenler
Balıkesir beşik gibi! Gece yarısı bir deprem daha meydana geldi
Çocuk çeteleri haraç için sokaklarda terör estiriyor!
Sındırgı'da bir günde 4'ün üzerinde üçüncü sarsıntı!
Yaşlı Bakım Sigortasında Yol Haritası Şekilleniyor!

Cumhurbaşkanlığı programında yer alan bakım sigortasıyla ilgili detayları Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem köşesine taşıdı. Uygulamaya geçtiğinde vatandaşların yaşlılık döneminde sağlık, bakım ve tedavi giderlerinin güvence altına alınması hedeflenirken sistem üzerinde çalışmalar sürüyor ve dünya örnekleri inceleniyor.

  1. Planlanan bakım sigortası, mevcut sosyal güvenlik yapısına ek bir mekanizma olarak kurgulanıyor. Bu sayede vatandaşların yaşlandıklarında ortaya çıkan bakım ihtiyacı ile sağlık harcamalarının sistematik biçimde karşılanması amaçlanıyor.

  2. Uygulamanın sosyal güvenlik sistemi üzerindeki yükü hafifletmesi ve çalışsın ya da çalışmasın tüm vatandaşlara uzun vadeli bir güvence sunması bekleniyor.

  ULUSLARARASI MODELLER MASADA

Düzenlemeye ilişkin hazırlık sürecinde dünya örnekleri de yakından inceleniyor. Hollanda, Almanya ve Japonya gibi ülkelerde uzun süredir uygulanan benzer modeller Türkiye için yol gösterici nitelik taşıyor.

    ULUSLARARASI MODELLER MASADA

  4. Özellikle yaşlı nüfusun önümüzdeki yıllarda artacak olması, bakım sigortasını daha da önemli hale getiriyor.

  5. Bakım sigortasının nasıl işleyeceğine ilişkin detaylar netleşmiş değil. Ancak bu yıl içerisinde bazı pilot uygulamaların gündeme gelmesi ihtimali bulunuyor.

  Mevcut örneklere bakıldığında, sigortanın belirli bir yaşın üzerindeki vatandaşları kapsaması öngörülüyor.

  7. Sistemin finansmanında ise hem vatandaş primlerinin hem de devlet katkısının yer alması planlanıyor. Devlet katkısının zamana yayılması ve primlerin uzun vadede ödenmesi, uygulamanın sürdürülebilirliğini artıran unsurlar arasında gösteriliyor.

  SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNE YENİ BİR AYAK

Bakım sigortasıyla birlikte, uzun vadeli sigorta kolları ve genel sağlık sigortasına ek olarak yeni bir güvence alanı oluşturulmuş olacak.

    SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNE YENİ BİR AYAK

  9. Vatandaşlar belirlenen yaşa ulaştıklarında bakım ve tedaviye ilişkin giderlerini bu sigorta kapsamında karşılayabilecek Düzenlemenin ayrıntılarının önümüzdeki dönemde netleşmesi ve kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

22 Ocak 2026