Kim Milyoner Olmak İster'deki Hikaye Yürek Burktu

ONU BÜYÜTEN ANNESİ BÖBREĞİNİ VERMEK İSTEDİ

Bahar, kendisini evlatlık olarak alan ve büyüten annesi için, "Önemli olan bir insanı doğurmak değil, bir insanı sevgiyle büyütebilmek"diyerek onun her anında yanında olduğunu belirtti. Onu büyüten annesi, Bahar'ın böbrek rahatsızlığı sürecinde ona böbreğini vermek istemiş ve gerekli tüm tahlilleri yaptırmıştır; ancak maalesef doku uyumu sağlanamadığı için nakil gerçekleşememiştir.