Kim Milyoner Olmak İster'deki Hikaye Yürek Burktu

  1. Haftada iki gün diyaliz tedavisi gören 23 yaşındaki Bahar Biçer 18 Ocak akşamı yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster programında; evlatlık edinilme sürecinden erken yaşta yaptığı hatalı evliliğe ve biyolojik annesinin organ bağışını reddetmesine kadar uzanan film gibi hayatını anlattı.

  2. <p><strong>ANOREKSİYA İLE BAŞLAYAN SAĞLIK MÜCADELESİ VE BÖBREK KAYBI</strong></p><p>Yarışmaya Bursa Yenişehir'den katılan Bahar Biçer, çocukluk ve gençlik yıllarına dair travmatik detayları samimiyetle aktardı. Lise döneminde <strong>"sevilmek için zayıf olması gerektiği"</strong>düşüncesine kapıldığını belirten Biçer, <strong>anoreksiya nevroza</strong> hastalığına yakalanarak <strong>29 kiloya</strong> kadar düştüğünü ifade etti. Bu süreçte ölümün kıyısından döndüğünü ancak hastalığın kalıcı hasar bırakarak <strong>böbrek yetmezliğine</strong> yol açtığını dile getirdi.</p>

  3. <p><strong>"BİYOLOJİK ANNEM DONÖR OLMAYI SEÇMEDİ"</strong></p><p>Biçer'in hayatındaki en büyük kırılma noktalarından biri ise biyolojik ailesiyle olan süreci oldu. Henüz bebekken evlatlık alınan Bahar, böbrek nakli ihtiyacı doğunca biyolojik annesine ulaştığını ancak beklediği desteği bulamadığını şu sözlerle anlattı:</p>

  4. "Zamanında anne olmayı seçmemiş birinden böbrek istediğimizde sonuç olumsuz oldu. Beni büyüten annem ise ikinci kez annelik yaparak tahlillerini verdi ancak onun böbreği de uyum sağlamadı."

  5. <p><strong>İKİ AYLIK EVLİLİK VE 4 YAŞINDAKİ KIZI DEFNE EDA</strong></p><p>Yaşadığı ruhsal bunalım döneminde, üniversite eğitimi için gittiği Mardin'de duygusal bir boşlukla evlilik kararı aldığını belirten yarışmacı, sadece <strong>iki ay süren</strong> bu evliliğin ardından boşandığını söyledi. Bu evlilikten dünyaya gelen ve şu an 4 yaşında olan kızı <strong>Defne Eda</strong>'yı tek başına büyüttüğünü belirten Biçer, <strong>"Onu sevgiyle yeşertiyorum"</strong>diyerek anneliğe bakış açısını vurguladı.</p>

  6. <p><strong>GELECEK HAYALİ: OYUNCULUK VE DİYALİZ ARACINA DUYULAN İHTİYAÇ</strong></p><p>Halen haftada iki gün, altı saat boyunca diyaliz cihazına bağlı yaşayan Bahar Biçer, hastalığı nedeniyle halk dansları eğitmenliğini bırakmak zorunda kaldığını açıkladı. Yarışmadan kazanacağı ödülle;</p><ul><li><p>Diyaliz günlerinde ulaşımını kolaylaştıracak bir <strong>araba</strong> almayı,</p></li><li><p>Kalbinin daha az yorulması için <strong>ev diyalizi</strong> sistemine geçmeyi,</p></li><li><p>Sosyal medya üzerinden insanlara umut olmayı ve hayali olan <strong>oyunculuğa</strong> adım atmayı hedeflediğini açıkladı.</p></li></ul>

  7. <p><strong>ONU BÜYÜTEN ANNESİ BÖBREĞİNİ VERMEK İSTEDİ</strong></p><p>Bahar, kendisini evlatlık olarak alan ve büyüten annesi için<strong>, "Önemli olan bir insanı doğurmak değil, bir insanı sevgiyle büyütebilmek"</strong>diyerek onun her anında yanında olduğunu belirtti. Onu büyüten annesi, Bahar'ın böbrek rahatsızlığı sürecinde ona böbreğini vermek istemiş ve gerekli tüm tahlilleri yaptırmıştır; ancak maalesef doku uyumu sağlanamadığı için nakil gerçekleşememiştir.</p>

  8. <p><strong>BİYOLOJİK ANNESİNDEN OLUMSUZ YANIT</strong></p><p>Bahar, böbrek nakli ihtiyacı doğduğunda biyolojik annesiyle iletişime geçtiğini ancak ondan olumsuz yanıt aldığını dile getirdi. Bu durumu, "Zamanında hiç anne olmayı seçmemiş birinden böbrek istediğimizde kendisi olumsuz sonuçlandı" şeklinde ifade ederek yaşadığı üzüntüyü paylaştı.</p>

  9. <p><strong>MELAHAT HANIM'DAN DUYGU YÜKLÜ SÖZLER: "TEK İSTEĞİM SAĞLIĞI"</strong></p><p>Melahat Hanım, 66 yaşında ve Bursa doğumlu olduğunu belirterek söze başladı. 43 yaşındayken Bahar'ı evlat edindiğini ve o günden bu yana tüm hayatını ona adadığını ifade eden Melahat Hanım öncelikli temennisinin kızının bir an evvel sağlığına kavuşması olduğunu vurguladı.</p>

  10. <p><strong>EVLAT EDİNME SÜRECİ</strong></p><p>Melahat Hanım, Bahar'ı 43 yaşındayken evlatlık aldığını ve onu "hayırlı bir evlat" olarak yetiştirmek için büyük çaba sarf ettiğini belirtti.</p>

  11. <p><strong>EN BÜYÜK DİLEĞİ</strong></p><p>Kızının yaşadığı böbrek yetmezliği sorunu için <strong>"En büyük istediğimiz sağlığına kavuşması, inşallah bir an evvel uygun nakil bulunur"</strong>diyerek en büyük önceliğinin Bahar'ın tedavisi olduğunu söyledi.</p>

  12. <p><strong>ANNELİK TEMENNİSİ</strong></p><p>Bahar'ın da kendi kızı Defne'ye<strong>"hayırlı bir anne"</strong> olması ve doğru kararlarla mutlu bir hayat sürmesi için dua ettiğini ifade etti.</p>

22 Ocak 2026