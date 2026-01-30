Altın Bu Yüzden Artıyormuş

Yılmaz: Dünyada öğrenci başına en fazla yurdu olan ülkelerden biriyiz
Yılmaz: Dünyada öğrenci başına en fazla yurdu olan ülkelerden biriyiz
Yolda her şeye hazırsın, aracın da hazır olsun. Kaskonu şimdi yaptır.
Yolda her şeye hazırsın, aracın da hazır olsun. Kaskonu şimdi yaptır.
Sponsorlu İçerik
Türkiye kara yollarında tarihi eşik: 77 il bölünmüş yolla bağlı
Türkiye kara yollarında tarihi eşik: 77 il bölünmüş yolla bağlı
İkinci el fiyatlarındaki artış yavaşladı: Faiz ve kur etkisi
İkinci el fiyatlarındaki artış yavaşladı: Faiz ve kur etkisi
Sektör kampüse girdi: 22 bin öğrenci iş hayatına hazırlandı
Sektör kampüse girdi: 22 bin öğrenci iş hayatına hazırlandı
Erdoğan'dan CHP'ye: Rüşvet almadıysanız bu telaş hali niye?
Erdoğan'dan CHP'ye: Rüşvet almadıysanız bu telaş hali niye?
314 antrenöre 45 gün ila 12 ay men cezası
314 antrenöre 45 gün ila 12 ay men cezası
Bakan Fidan: ABD ve İran'ı müzakere masasına çağırıyoruz
Bakan Fidan: ABD ve İran'ı müzakere masasına çağırıyoruz
2026 Yarıyıl Tatili İller Arası Mazerete Bağlı Yer Değişikliği Sonuçları Açıklandı
2026 Yarıyıl Tatili İller Arası Mazerete Bağlı Yer Değişikliği Sonuçları Açıklandı
379 FETÖ iltisaklı sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi
379 FETÖ iltisaklı sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi
'İhracat ve turizm cari dengedeki iyileşmeyi destekliyor'
'İhracat ve turizm cari dengedeki iyileşmeyi destekliyor'
Otoyol savaş alanına döndü: 2 ölü, 10 yaralı
Otoyol savaş alanına döndü: 2 ölü, 10 yaralı
Restoran ve kafelerde ek ücret dönemi sona erdi
Restoran ve kafelerde ek ücret dönemi sona erdi
Altın fiyatlarında sert düşüş! İşte fiyatlar
Altın fiyatlarında sert düşüş! İşte fiyatlar
Asrın felaketinin üstünden 3 yıl geçti
Asrın felaketinin üstünden 3 yıl geçti
Yılın ilk enflasyon rakamları salı günü açıklanacak
Yılın ilk enflasyon rakamları salı günü açıklanacak
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
TİHEK'te 'hızlı eleme' dönemi
TİHEK'te 'hızlı eleme' dönemi
Esnaf odasında milyonluk kredi usulsüzlüğü: Oda başkanı dahil 19 tutuklama
Esnaf odasında milyonluk kredi usulsüzlüğü: Oda başkanı dahil 19 tutuklama
'Sıkıştırılmış mangal kömürü kullanmayın, zehirleniyorsunuz'
'Sıkıştırılmış mangal kömürü kullanmayın, zehirleniyorsunuz'
Vali Gül'den ramazan ayı için mesai saatlerinde düzenleme çağrısı
Vali Gül'den ramazan ayı için mesai saatlerinde düzenleme çağrısı
MEB'den okullara 'ilk derste bayrak sevgisi işlensin' talimatı
MEB'den okullara 'ilk derste bayrak sevgisi işlensin' talimatı
Bakan Bayraktar: Doğal gaza ve elektriğe şubatta zam yok
Bakan Bayraktar: Doğal gaza ve elektriğe şubatta zam yok
TCMB: Eğitim ve kira fiyatları enflasyonu yukarı çekiyor
TCMB: Eğitim ve kira fiyatları enflasyonu yukarı çekiyor
Erdoğan: Türk Dünyası'nın mührünü bu asra vuracağız
Erdoğan: Türk Dünyası'nın mührünü bu asra vuracağız
Türkiye'nin diri fay haritası güncelleniyor
Türkiye'nin diri fay haritası güncelleniyor
Yetkisiz emlakçılara son: Satılık ilanlarında EİDS dönemi başlıyor!
Yetkisiz emlakçılara son: Satılık ilanlarında EİDS dönemi başlıyor!
Bakan Tunç: Çocukları ve gençleri korumak için tedbirler sıkılaştırılacak
Bakan Tunç: Çocukları ve gençleri korumak için tedbirler sıkılaştırılacak
Okul ve iş için sahte adres oyunu: Ev değil adres kiralıyorlar!
Okul ve iş için sahte adres oyunu: Ev değil adres kiralıyorlar!
Milli Eğitim Bakanlığı temizlik personeli mi alacak?
Milli Eğitim Bakanlığı temizlik personeli mi alacak?

Altın Bu Yüzden Artıyormuş

140 ton altın alıp nükleer sığınağa koymuşlar!

  1. Dünya piyasaları, haftada 2 ton alarak merkez bankalarını geride bırakan kripto şirketi Tether'i konuşuyor. Şirket 140 ton altın varlığına ulaştı ve bu birikimi İsviçre'de eski bir nükleer sığınakta tutmaya başladı.

    Dünya piyasaları, haftada 2 ton alarak merkez bankalarını geride bırakan kripto şirketi Tether'i konuşuyor. Şirket 140 ton altın varlığına ulaştı ve bu birikimi İsviçre'de eski bir nükleer sığınakta tutmaya başladı.

  2. Altın fiyatlarındaki artışın yeni bir sorumlusu var. Bloomberg, stalbecoin sağlayıcısı Tether'in, merkez bankalarıyla rekabet eden alımlar yaparak 24 milyar dolarlık altın rezervi tuttuğunu yazdı. Bloomberg'deki dünkü haberde, şirketin bu kadar altını ne amaçla aldığına yönelik analizde yer aldı.

    Altın fiyatlarındaki artışın yeni bir sorumlusu var. Bloomberg, stalbecoin sağlayıcısı Tether'in, merkez bankalarıyla rekabet eden alımlar yaparak 24 milyar dolarlık altın rezervi tuttuğunu yazdı. Bloomberg'deki dünkü haberde, şirketin bu kadar altını ne amaçla aldığına yönelik analizde yer aldı.

  3. Habere göre, stablecoin sağlayıcısı Tether, yaklaşık 24 milyar dolar değerinde 140 ton altın biriktirerek , dünya çapındaki en büyük külçe altın sahiplerinden biri haline geldi.

    Habere göre, stablecoin sağlayıcısı Tether, yaklaşık 24 milyar dolar değerinde 140 ton altın biriktirerek , dünya çapındaki en büyük külçe altın sahiplerinden biri haline geldi.

  4. ALIMLARI ALTINDAKİ ARTIŞI TETİKLEDİ<p> Bloomberg'e göre Tether, yalnızca geçen yıl 70 tondan fazla altın satın alarak, Polonya hariç dünyadaki tüm merkez bankalarının bildirdiği alımları aştı.

    ALIMLARI ALTINDAKİ ARTIŞI TETİKLEDİ

    Bloomberg'e göre Tether, yalnızca geçen yıl 70 tondan fazla altın satın alarak, Polonya hariç dünyadaki tüm merkez bankalarının bildirdiği alımları aştı.

  5. Jefferies analistleri Bloomberg'e, Tether'ın altın fiyatlarındaki son yüzde 65'lik yükselişe katkıda bulunan "önemli bir yeni alıcı" olduğunu söyledi . Bu altın rezervi, merkez bankaları ve büyük borsa yatırım fonları dışında bilinen en büyük altın rezervini temsil ediyor.

    Jefferies analistleri Bloomberg'e, Tether'ın altın fiyatlarındaki son yüzde 65'lik yükselişe katkıda bulunan "önemli bir yeni alıcı" olduğunu söyledi . Bu altın rezervi, merkez bankaları ve büyük borsa yatırım fonları dışında bilinen en büyük altın rezervini temsil ediyor.

  6. Tehter'in CEO'su Paolo Ardoino, Bloomberg'e yaptığı açıklamada stratejiyi "altın merkez bankası" gibi işleyen bir yapı olarak tanımladı . Tether, USDT stablecoin'inden elde edilen karları ABD devlet borcundan uzaklaştırarak "kimsenin borcu olmayan" fiziksel varlıklara yönlendirmeyi hedefliyor.

    Tehter'in CEO'su Paolo Ardoino, Bloomberg'e yaptığı açıklamada stratejiyi "altın merkez bankası" gibi işleyen bir yapı olarak tanımladı . Tether, USDT stablecoin'inden elde edilen karları ABD devlet borcundan uzaklaştırarak "kimsenin borcu olmayan" fiziksel varlıklara yönlendirmeyi hedefliyor.

  7. Ardoino, Washington'ın jeopolitik rakiplerinin sonunda dolara alternatif olarak altın destekli bir para birimi piyasaya süreceğini öngördü.

    Ardoino, Washington'ın jeopolitik rakiplerinin sonunda dolara alternatif olarak altın destekli bir para birimi piyasaya süreceğini öngördü.

  8. Bloomberg'e göre şirket, külçe altınlarını İsviçre Alpleri'ndeki eski bir nükleer sığınakta saklıyor. Tether, işlem masasını yönetmek için HSBC'den iki kıdemli altın tüccarı işe aldı .

    Bloomberg'e göre şirket, külçe altınlarını İsviçre Alpleri'ndeki eski bir nükleer sığınakta saklıyor. Tether, işlem masasını yönetmek için HSBC'den iki kıdemli altın tüccarı işe aldı .

  9. Ardoino, Bloomberg'e amacın JPMorgan ve HSBC gibi bankalarla rekabet edebilecek "dünyanın en iyi altın işlem platformunu" kurmak olduğunu söyledi.

    Ardoino, Bloomberg'e amacın JPMorgan ve HSBC gibi bankalarla rekabet edebilecek "dünyanın en iyi altın işlem platformunu" kurmak olduğunu söyledi.

  10. Bloomberg'e göre Tether, sadece metal tutmak yerine, vadeli işlem fiyatlarının fiziksel metal maliyetlerinden farklılaştığı arbitraj fırsatlarını hedefleyerek metal ticareti yapmayı da planlıyor .

    Bloomberg'e göre Tether, sadece metal tutmak yerine, vadeli işlem fiyatlarının fiziksel metal maliyetlerinden farklılaştığı arbitraj fırsatlarını hedefleyerek metal ticareti yapmayı da planlıyor .

  11. Şirket ayrıca, madencilik gelir akışlarından pay almak için Elemental Royalty ve Gold Royalty gibi telif hakkı şirketlerinde de hisse satın aldı.

    Şirket ayrıca, madencilik gelir akışlarından pay almak için Elemental Royalty ve Gold Royalty gibi telif hakkı şirketlerinde de hisse satın aldı.

30 Ocak 2026