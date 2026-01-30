Altın Bu Yüzden Artıyormuş

Altın fiyatlarındaki artışın yeni bir sorumlusu var. Bloomberg, stalbecoin sağlayıcısı Tether'in, merkez bankalarıyla rekabet eden alımlar yaparak 24 milyar dolarlık altın rezervi tuttuğunu yazdı. Bloomberg'deki dünkü haberde, şirketin bu kadar altını ne amaçla aldığına yönelik analizde yer aldı.