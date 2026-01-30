Makarnanın yanında yoğurt yemenin 5 faydası

5. Daha Uzun Süre Tokluk Hissi

Sadece makarna yediğinizde 1-2 saat sonra tekrar acıkabilirsiniz. Ancak yoğurdun içindeki proteinler, tokluk hormonu olan leptinin salgılanmasını destekler. Bu sayede porsiyon kontrolü yapmanız kolaylaşır ve gereksiz atıştırmalıkların önüne geçersiniz.

Küçük Bir İpucu

Eğer makarnanızı tam buğdaylı seçer ve yoğurdunuza bir diş ezilmiş sarımsak eklerseniz, bu öğünü tam bir bağışıklık kalkanına dönüştürebilirsiniz!