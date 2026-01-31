Bir Dilim Ananas, Üç Büyük Etki

FAYDALARI SAYMAKLA BİTMEYEN TROPİKAL SÜPER MEYVE

🍍Diyetisyen ve klinik araştırmacı Holiday Durham, PhD, MS, RD, ananasın ister suyu sıkılarak, ister ızgara yapılarak, ister smoothie'lere eklenerek ya da çiğ olarak tüketilebileceğini ve her haliyle besin değeri yüksek, çok yönlü bir tropikal meyve olduğunu vurguluyor.

🍍Food Research International dergisinde yayımlanan araştırmalara göre ananas; iltihap önleyici özelliklere sahip, güçlü antioksidan aktivite gösteren, sinir sistemi fonksiyonlarını destekleyen ve sağlıklı sindirime katkı sağlayan bir meyve olarak öne çıkıyor.İlginç bir bilgiye de dikkat çeken Dr. Durham, ananasın aslında tek bir meyve değil, birbirine kaynaşmış bir meyve kümesi olduğunu belirtiyor.