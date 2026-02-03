Adıyaman ve Gaziantep'te 6 Şubat'ta eğitime ara verilecek
Cevdet Yılmaz: Hedefimiz Tek Haneli Enflasyon Rakamları
Bahçeli: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız net
Ocak ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri belli oldu
Türk Eğitim-Sen: Bu model fayda değil zarar getirir
Bakan Şimşek: Dezenflasyon politikalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz
Ramazan pidesi fiyatı belli oldu
Şubat ayı kira artış oranı belli oldu
Altın ve gümüşten hızlı geri dönüş: Yüzde 3'ü aşan toparlanma
22 ilde terör örgütü MLKP'ye operasyon: 96 gözaltı
Dünyanın en pahalı hamburgerini yiyoruz!
Akaryakıta zam geldi, tablo değişti
Bursa'da gıda zehirlenmesi şüphesi: 20 işçi hastanelik oldu
Merkez Bankası'nda İki Yeni Başkan Yardımcısı Göreve Geldi
Bakan Uraloğlu: Uçak filosu 800'e, pilot sayısı 18 bine dayandı
Katliam gibi kaza: Cipin çarptığı 2'si çocuk 3 yaya can verdi
İTO İstanbul'un 'en'lerini açıkladı: İşte zam ve indirim şampiyonları!
Traktör sayısı arttı: 50 binler kulübüne iki il daha girdi
Sanayiciye yeni destek paketi: 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeli kredi!
BDDK'dan kredi kartlarına 'limit' tırpanı: Limitler ne zaman düşecek?
Erdoğan: Atam izindeyiz deyip yıl boyu izin yapanlardan değiliz
Kredi kartlarında takip oranı beş yılın zirvesinde
'Asrın Felaketi'nin 3. yılı: Erdoğan ve Bahçeli, Osmaniye'de deprem şehitlerini anacak
DMM'den 'İşkence gören Türk çocuğu' iddiasına açıklama: Türk değil, Brezilyalı!
Togg'dan 'Sıfır Faiz' Kampanyası
Motokuryelere yeni düzenleme. Otomatik kesilecek
5 günlük bebeği engelli bırakan hemşire başka bir bebeğe de şiddet uygulamış
Sürücüler dikkat! MTV taksit ödemelerinde son gün
Emeklilerin fark ödemesi bu hafta yapılacak
Okullarda ikinci ara tatil Ramazan Bayramı ile birleşiyor
Böbrekleri Koruyan En Etkili Besinler!

Her lokması koruyucu kalkan

  1. <span><em><strong>Her gün yaklaşık 200 litre kan süzerek vücudumuzu atıklardan arındıran ve kemiklerimizden kan hücrelerimize kadar pek çok sistemi yöneten böbreklerimizin sağlığını korumak çok önemli. Beslenme rutinimize bazı gıdaları dahil ederek böbrek sağlığımızı koruyabilir ve her bir lokmada yaşam kalitemizi yükseltebiliriz.</strong></em></span>

  2. <strong>Vücudumuzun iç dengesini koruyan ve kanımızı her türlü zararlı atıktan arındıran böbreklerimiz, tansiyondan kemik sağlığına kadar pek çok alanda aktif bir rol oynuyor. Böbreklerimizin korumak ve sağlıklı bir yaşam sürdürmek için birçok faktörü göz önünde bulundurmamız gerekiyor.&nbsp;</strong>

  3. <strong>Bu noktada beslenme rutininin önemi ortaya çıkıyor. Bazı besinleri hayatımıza dahil ederek böbreklerimizin yükünü hafifletebilir ve sağlığımızı koruyabiliriz. <em>İşte, o eşsiz besinler...</em></strong>

  4. <p><span><strong>SU</strong></span></p> <p><strong>Böbrek sağlığı denildiğinde aksatılmaması gereken ilk gıda tabi ki su! Hayati bir öneme sahip olan su, yeterli tüketilmediği takdirde vücudun alarm vermesine sebep olur. Bol su tüketimi, böbreklerin atıkları çok daha rahat süzmesini ve taş oluşumu riskini minimuma düşürür.</strong></p>

  5. <p><span><strong>KIRMIZI MEYVELER</strong></span></p> <p><strong>Yüksek antioksidan kapasiteleriyle ön plana çıkan kırmızı meyveler, böbrek sağlığı için olmazsa olmaz bir etki sunuyor. Şeker oranları düşük olan bu eşsiz lezzetler, hem sağlığızı korur hem de tadıyla öğünlerinize renk getirir.</strong></p>

  6. <strong>Özellikle, idrar yolu enfeksiyonlarına neden olan bakterilerin mesane duvarına yapışmasını önleyen bileşikler içeren kızılcık, böbrek sağlığı için oldukça faydalıdır.</strong>

  7. <p><span><strong>KARNABAHAR VE LAHANA</strong></span></p> <p><strong>Düşük potasyum oranlarıyla böbrekler için harika bir ikili olan karnabahar ve lahana,&nbsp;böbrekleri yormaz.&nbsp;C vitamini, lif ve folat açısından zengin olan bu besinler, aynı zamanda&nbsp;vücudun bağışıklığını korurken böbrek süzme kapasitesine destek verir.</strong></p>

  8. <p><span><strong>BALIK</strong></span></p> <p><strong>Somon, ton balığı ve sardalya gibi yağlı balıklar, böbreklerin en büyük düşmanlarından biri olan kronik iltihaplanma ile savaşmada oldukça önemli bir rol üstlenir. Yüksek oranda Omega-3 içeren balık, aynı zamanda&nbsp;damarların elastikiyetini korur,&nbsp;"temiz" bir protein kaynağıdır.</strong></p>

  9. <p><span><strong>SOĞAN VE SARIMSAK</strong></span></p> <p><strong>Doğal bir iltihap sökücü olan soğan ve sarımsak, böbrekler için "doğal birer koruyucu" niteliğinde. Özellikle böbrekler için tuzun büyük bir düşman olduğunu göz önünde bulundurursak sarımsak ve soğanı yemeklere ekleyerek lezzet katabilir ve böbreklerin yükünü hafifletiriz.</strong></p>

3 Şubat 2026