Hangi Yaşta Ne Kadar Ekran Süresi Olmalı?

Bakanlık ebeveynlere yol haritasını açıkladı

  Ekran kullanımında sınırların, çocuğun yaşı, gelişim düzeyi ve aile yapısı dikkate alınarak belirlenmesi gerektiği vurgulandı. Bu sürenin çocukların fiziksel aktivite, uyku düzeni ve sosyal etkileşim gibi temel alışkanlıklarıyla dengeli olması gerektiği belirtildi.

    Ekran kullanımında sınırların, çocuğun yaşı, gelişim düzeyi ve aile yapısı dikkate alınarak belirlenmesi gerektiği vurgulandı. Bu sürenin çocukların fiziksel aktivite, uyku düzeni ve sosyal etkileşim gibi temel alışkanlıklarıyla dengeli olması gerektiği belirtildi.

  YAŞA GÖRE GÜNLÜK EKRAN SÜRESİ SINIRLARI AÇIKLANDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, çocukların dijital ortamlardaki risklerden korunması ve ebeveynlere yol gösterilmesi amacıyla hazırlanan "Çocuklar Güvende" dijital platformunda ekran kullanım sürelerine ilişkin önerilere yer verildi.

    YAŞA GÖRE GÜNLÜK EKRAN SÜRESİ SINIRLARI AÇIKLANDI

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, çocukların dijital ortamlardaki risklerden korunması ve ebeveynlere yol gösterilmesi amacıyla hazırlanan "Çocuklar Güvende" dijital platformunda ekran kullanım sürelerine ilişkin önerilere yer verildi.

  Platformda, ekran süresinin günlük en fazla;

🔴3 yaşındaki çocuklar için 30 dakika,

🔴4 yaşındaki çocuklar için 40 dakika,

🔴5 yaşındaki çocuklar için 50 dakika,

🔴6 yaşındaki çocuklar için ise 1 saat olması gerektiği ifade edildi.

    Platformda, ekran süresinin günlük en fazla;

    🔴3 yaşındaki çocuklar için 30 dakika,

    🔴4 yaşındaki çocuklar için 40 dakika,

    🔴5 yaşındaki çocuklar için 50 dakika,

    🔴6 yaşındaki çocuklar için ise 1 saat olması gerektiği ifade edildi.

  DİJİTAL RİSKLERE KARŞI BİLGİLENDİRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Bakanlıktan yapılan açıklamada, çocukların dijital ortamlarda karşılaşabileceği riskler ve bu risklere karşı alınabilecek önlemler konusunda hem ebeveynlerin hem de toplumun bilgilendirilmesine yönelik çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

    DİJİTAL RİSKLERE KARŞI BİLGİLENDİRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, çocukların dijital ortamlarda karşılaşabileceği riskler ve bu risklere karşı alınabilecek önlemler konusunda hem ebeveynlerin hem de toplumun bilgilendirilmesine yönelik çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

  Bu kapsamda çocukların dijital dünyada güvenliğini artırmaya katkı sunmak amacıyla "Çocuklar Güvende" internet sitesi ve mobil uygulaması kullanıma sunuldu.

    Bu kapsamda çocukların dijital dünyada güvenliğini artırmaya katkı sunmak amacıyla "Çocuklar Güvende" internet sitesi ve mobil uygulaması kullanıma sunuldu.

  PLATFORMDA GENİŞ KAPSAMLI REHBER İÇERİKLER YER ALIYOR

Ebeveyn rehberliğinde çocuklar için güvenli dijital ortam oluşturulmasını amaçlayan platformda;
"Çevrim içinde çocukları hedef alan tehlikeler",
"Oyun dünyasındaki tuzaklar",

    PLATFORMDA GENİŞ KAPSAMLI REHBER İÇERİKLER YER ALIYOR

    Ebeveyn rehberliğinde çocuklar için güvenli dijital ortam oluşturulmasını amaçlayan platformda;
    "Çevrim içinde çocukları hedef alan tehlikeler",
    "Oyun dünyasındaki tuzaklar",

  "Ekran süresi",
"Dijital ebeveyn olmak" ve
"Çocuklar için güvenli içerik seçimi"
başlıkları altında bilgilendirici içerikler sunuluyor.

    "Ekran süresi",
    "Dijital ebeveyn olmak" ve
    "Çocuklar için güvenli içerik seçimi"
    başlıkları altında bilgilendirici içerikler sunuluyor.

  0-3 YAŞ DÖNEMİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Platformun "Ekran süresi: Sağlıklı Kullanım Önerileri" bölümünde, ekran kullanımının çocukların gelişim süreçlerini olumsuz etkileyebileceği belirtildi. Bu nedenle yaşa uygun sürelerin belirlenmesi ve kontrollü kullanımın sağlanması gerektiği vurgulandı.

    0-3 YAŞ DÖNEMİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

    Platformun "Ekran süresi: Sağlıklı Kullanım Önerileri" bölümünde, ekran kullanımının çocukların gelişim süreçlerini olumsuz etkileyebileceği belirtildi. Bu nedenle yaşa uygun sürelerin belirlenmesi ve kontrollü kullanımın sağlanması gerektiği vurgulandı.

  Beyin ve sosyal gelişim açısından 0-3 yaş döneminin kritik olduğu belirtilirken, bu süreçte ekran kullanımının gelişimi olumsuz etkileyebileceği ifade edilerek, 3 yaşına kadar çocukların ekranla temas etmemesi önerildi.

    Beyin ve sosyal gelişim açısından 0-3 yaş döneminin kritik olduğu belirtilirken, bu süreçte ekran kullanımının gelişimi olumsuz etkileyebileceği ifade edilerek, 3 yaşına kadar çocukların ekranla temas etmemesi önerildi.

  3-6 YAŞ ARALIĞINDA KADEMELİ SÜRE ARTIŞI ÖNERİLİYOR

Platformda, 3-6 yaş arası çocuklarda ekran süresinin sınırlandırılması ve yaş ilerledikçe sürenin kademeli olarak artırılması tavsiye edildi.

    3-6 YAŞ ARALIĞINDA KADEMELİ SÜRE ARTIŞI ÖNERİLİYOR

    Platformda, 3-6 yaş arası çocuklarda ekran süresinin sınırlandırılması ve yaş ilerledikçe sürenin kademeli olarak artırılması tavsiye edildi.

  Video izleme, dijital oyun oynama ve televizyon izleme gibi tüm ekran temelli aktivitelerin bu süreye dahil edilmesi gerektiği belirtildi.

    Video izleme, dijital oyun oynama ve televizyon izleme gibi tüm ekran temelli aktivitelerin bu süreye dahil edilmesi gerektiği belirtildi.

  EBEVEYNLERE ÖRNEK OLMA ÇAĞRISI

Platformda ebeveynlerin kurallara uyarak çocuklara rol model olması gerektiği ifade edildi. Kuralların net ve anlaşılır olması, ekran süresi dolmadan önce çocuklara hatırlatma yapılması önerildi.

    EBEVEYNLERE ÖRNEK OLMA ÇAĞRISI

    Platformda ebeveynlerin kurallara uyarak çocuklara rol model olması gerektiği ifade edildi. Kuralların net ve anlaşılır olması, ekran süresi dolmadan önce çocuklara hatırlatma yapılması önerildi.

  Ekran süresi sona erdiğinde çocukların duygularına empatiyle yaklaşılması ve dikkatlerinin farklı aktivitelere yönlendirilmesi gerektiği kaydedildi. Ebeveyn rehberliği ile çocukların ekran alışkanlıklarının sağlıklı şekilde yönetilebileceği, kontrollü ekran kullanımının çocukların dijital dünyanın faydalarından yararlanırken risklerden korunmasına katkı sağlayacağı belirtildi.

    Ekran süresi sona erdiğinde çocukların duygularına empatiyle yaklaşılması ve dikkatlerinin farklı aktivitelere yönlendirilmesi gerektiği kaydedildi. Ebeveyn rehberliği ile çocukların ekran alışkanlıklarının sağlıklı şekilde yönetilebileceği, kontrollü ekran kullanımının çocukların dijital dünyanın faydalarından yararlanırken risklerden korunmasına katkı sağlayacağı belirtildi.

3 Şubat 2026