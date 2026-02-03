Kredi Kartında Limitler Sil Baştan!

15 ŞUBAT'TA LİMİT AZALMASI

Limiti 400 bin lira üstü olan bütün kredi kartlarında da 15 Şubat itibariyle limit azaltması yaşanabilir. Örneğin kredi kartı limiti 450 bin lira olan bir kart sahibi, 2025 yılı boyunca toplam 200 bin lira harcama yaptıysa, kullanılabilir limiti yıl boyu ortalamasına göre, 250 bin lira kalmış sayılacak ve bu 250 bin liranın yarısı kadar indirime gidilecek.

Bu durumda 450 bin lira olan kart limiti 2026 yılı için, 450 bin liralık limitten 125 bin lira eksiltme yapılacak ve kredi kartı limiti 325 bin lira olacak.

HESAP KESİM TARİHİNE DİKKAT

Bu kart sahibi de kredi kartını limiti 400 bin liraya çıkartma hakkına sahip ve başvurusu sonrasında bankası 400 bin liralık limit tanımlayabilir.

Örneğin 600 bin lira limitli bir kartta, 2025 yılı boyunca 400 bin lira toplam harcama yapıldıysa, kalan boştaki 200 bin lira limitin yüzde 50'si olan 100 bin lira silinecek ve kredi kartının toplam limiti 500 bin lira olacak.