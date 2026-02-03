Kredi Kartında Limitler Sil Baştan!

İftar sofralarına nefes aldıracak karar: Temel gıda fiyatları sabitlendi!
İftar sofralarına nefes aldıracak karar: Temel gıda fiyatları sabitlendi!
Ramazan ayı öncesi fiyat denetimleri sürüyor
Ramazan ayı öncesi fiyat denetimleri sürüyor
Öcalan ve Demirtaş çıkışının ardından Bahçeli'den yeni mesaj
Öcalan ve Demirtaş çıkışının ardından Bahçeli'den yeni mesaj
Kredi kartı limitlerinde eğitim ve sağlık istisnası
Kredi kartı limitlerinde eğitim ve sağlık istisnası
2026 Bursluluk Sınavı Başvuru ve Uygulama Kılavuzu Yayımlandı
2026 Bursluluk Sınavı Başvuru ve Uygulama Kılavuzu Yayımlandı
'24 haftalık ücretli doğum izni' Meclis'e sunulacak
'24 haftalık ücretli doğum izni' Meclis'e sunulacak
Bakan Şimşek: Ekonomik programda son aşamaya girildi
Bakan Şimşek: Ekonomik programda son aşamaya girildi
Borsa İstanbul'dan tüm zamanların en yüksek açılışı
Borsa İstanbul'dan tüm zamanların en yüksek açılışı
Bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı operasyonu: 22 gözaltı
Bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı operasyonu: 22 gözaltı
Altında 18 yıl sonra bir ilk. Keskin yükseliş
Altında 18 yıl sonra bir ilk. Keskin yükseliş
Çocuklara yönelik cinsel istismar içeriklerini temin eden 47 şüpheli yakalandı
Çocuklara yönelik cinsel istismar içeriklerini temin eden 47 şüpheli yakalandı
MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu
MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu
100 milyarlık destek sanayiciyi sevindirdi! Can suyu olacak
100 milyarlık destek sanayiciyi sevindirdi! Can suyu olacak
4 Kişilik İftar Menüsü 30 Koliye Bedel
4 Kişilik İftar Menüsü 30 Koliye Bedel
Bakan Tekin: Teknoloji, eğitimde hem bir imkan hem de bir imtihan!
Bakan Tekin: Teknoloji, eğitimde hem bir imkan hem de bir imtihan!
16 yılın en iyi performansı: Altın ocak ayını tarihi yükselişle kapattı!
16 yılın en iyi performansı: Altın ocak ayını tarihi yükselişle kapattı!
Suudi Arabistan ile dev anlaşma: İki ilde güneş santrali yapılacak!
Suudi Arabistan ile dev anlaşma: İki ilde güneş santrali yapılacak!
Erdoğan: İran ile ABD arasında kolaylaştırıcı rol üstlenmeye hazırız
Erdoğan: İran ile ABD arasında kolaylaştırıcı rol üstlenmeye hazırız
TBMM'de gündem belirlendi: İşte görüşülecek konular
TBMM'de gündem belirlendi: İşte görüşülecek konular
MEB ortak yazılı sınavlar öncesi konu soru dağılımını yayımladı
MEB ortak yazılı sınavlar öncesi konu soru dağılımını yayımladı
Sürücüler dikkat: Yaptırmayana 35 bin liraya varan cezası var!
Sürücüler dikkat: Yaptırmayana 35 bin liraya varan cezası var!
Dört ilde 6 Şubat'ta eğitime ara verilecek
Dört ilde 6 Şubat'ta eğitime ara verilecek
Danıştay'dan Melih Gökçek'le ilgili imar dosyasında yeni karar
Danıştay'dan Melih Gökçek'le ilgili imar dosyasında yeni karar
Otomotiv 2026'ya hızlı başladı: SUV ve elektrikli satışları öne çıktı
Otomotiv 2026'ya hızlı başladı: SUV ve elektrikli satışları öne çıktı
Okul tuvaletine kamera skandalı: Müdür görevden alındı!
Okul tuvaletine kamera skandalı: Müdür görevden alındı!
YSK'da Danıştay kontenjanı tamamlandı: İşte yeni üyeler!
YSK'da Danıştay kontenjanı tamamlandı: İşte yeni üyeler!
Bakanlık'tan dijital koruma kalkanı: 2026-2030 Eylem Planı devreye girdi!
Bakanlık'tan dijital koruma kalkanı: 2026-2030 Eylem Planı devreye girdi!
Meteoroloji tarih vererek uyardı: Yeni yağışlı sistem batıdan giriş yapıyor!
Meteoroloji tarih vererek uyardı: Yeni yağışlı sistem batıdan giriş yapıyor!
Çocuk ve engellilerin kullanıldığı 'hayvan hakkı' ilanlarına suç duyurusu
Çocuk ve engellilerin kullanıldığı 'hayvan hakkı' ilanlarına suç duyurusu
TÜİK enflasyonun 'yeni' sepetini açıkladı: Simit girdi, gazete çıktı!
TÜİK enflasyonun 'yeni' sepetini açıkladı: Simit girdi, gazete çıktı!

Kredi Kartında Limitler Sil Baştan!

Son gün 15 Şubat, kritik detaya dikkat

  1. Kredi kartı sahiplerini ilgilendiren kritik tarih yaklaşıyor. BDDK'nın ocak sonunda aldığı karar doğrultusunda, 15 Şubat itibarıyla kart limitlerinde yeni dönem başlıyor. Bankalar bu tarihe kadar limitleri yeniden belirleyecek.

    Kredi kartı sahiplerini ilgilendiren kritik tarih yaklaşıyor. BDDK'nın ocak sonunda aldığı karar doğrultusunda, 15 Şubat itibarıyla kart limitlerinde yeni dönem başlıyor. Bankalar bu tarihe kadar limitleri yeniden belirleyecek.

  2. <p>Limit düşüşü ihtimali gündemdeyken, kart sahipleri için tamamen kapılar kapanmıyor: Şartları sağlayanlar için yeniden limit artırımı da mümkün olacak.</p> <p>İşte kredi kartlarında yeni dönemin tüm detayları!</p>

    Limit düşüşü ihtimali gündemdeyken, kart sahipleri için tamamen kapılar kapanmıyor: Şartları sağlayanlar için yeniden limit artırımı da mümkün olacak.

    İşte kredi kartlarında yeni dönemin tüm detayları!

  3. KRİTİK TARİH 15 ŞUBAT <br> BDDK'nın ocak ayı sonunda aldığı kararların ardından bankalara yeni kredi kartı limitlerini belirleme için 15 Şubat'a kadar süre verildi. <br> 15 Şubat'a kadar yapılacak çalışma sırasında, yani limit azaltması yapılırken, bir kişiye ait bütün kartların toplam limiti esas alınacak. BDKK kararına göre limit belirlenmesinde 2025 yılı sonuna kadar yapılmış kredi kartı harcamaları dikkate alınacak.

    KRİTİK TARİH 15 ŞUBAT
    BDDK'nın ocak ayı sonunda aldığı kararların ardından bankalara yeni kredi kartı limitlerini belirleme için 15 Şubat'a kadar süre verildi.
    15 Şubat'a kadar yapılacak çalışma sırasında, yani limit azaltması yapılırken, bir kişiye ait bütün kartların toplam limiti esas alınacak. BDKK kararına göre limit belirlenmesinde 2025 yılı sonuna kadar yapılmış kredi kartı harcamaları dikkate alınacak.

  4. 400 BİN TL DETAYI <br> İlk limit azaltması çalışmasında, limiti 400 bin liraya kadar olan kartlar dikkate alınmayacak. Yani 400 bin lira limiti olan kart sahibinin limiti devam edecek. Ancak, bu limit sahip olduğu bütün kredi kartlarının toplam limiti olmak zorunda. BDDK kararında "Karar tarihi itibarıyla kart çıkaran kuruluşlardan temin edilen toplam kredi kartı limiti 400 bin lira" ifadesiyle, bir kişiye ait bütün kredi kartlarının toplamının limit azaltma çalışmasında esas alınmasını istedi.

    400 BİN TL DETAYI
    İlk limit azaltması çalışmasında, limiti 400 bin liraya kadar olan kartlar dikkate alınmayacak. Yani 400 bin lira limiti olan kart sahibinin limiti devam edecek. Ancak, bu limit sahip olduğu bütün kredi kartlarının toplam limiti olmak zorunda. BDDK kararında "Karar tarihi itibarıyla kart çıkaran kuruluşlardan temin edilen toplam kredi kartı limiti 400 bin lira" ifadesiyle, bir kişiye ait bütün kredi kartlarının toplamının limit azaltma çalışmasında esas alınmasını istedi.

  5. <p>NTV'de yer alan habere göre;&nbsp;bu ifade, bir kişinin iki ve üç ayrı bankadan, toplam 600 bin liralık kredi kartı limitine sahip olması durumunda, 400 bin liralık sınırı aştığı anlamına geliyor. Bu durumda bu kartı sahibi 400 bin liralık istisna maddesinden yararlanamayacak. &nbsp;</p> <p>Kredi kartlarının toplam limiti 400 bini geçmeyen müşteri limiti ise azalmayacak. &nbsp;</p> <p>Ancak 400 bin liranın biraz üstünde limiti olan bütün kartların limitinin düşme ihtimali var. </p>

    NTV'de yer alan habere göre; bu ifade, bir kişinin iki ve üç ayrı bankadan, toplam 600 bin liralık kredi kartı limitine sahip olması durumunda, 400 bin liralık sınırı aştığı anlamına geliyor. Bu durumda bu kartı sahibi 400 bin liralık istisna maddesinden yararlanamayacak.  

    Kredi kartlarının toplam limiti 400 bini geçmeyen müşteri limiti ise azalmayacak.  

    Ancak 400 bin liranın biraz üstünde limiti olan bütün kartların limitinin düşme ihtimali var.

  6. <p><span>LİMİT KONUSUNDA İSTİSNA VAR MI?</span></p> <p>BDDK kararında, 400 bin lira ve 400 bin liranın altına düşen kart limitleri konusunda istisna var. &nbsp; &nbsp; &nbsp;</p> <p>Bankaların, 15 Şubat'a kadar yaptığı limit azaltması çalışması sonrasında, bir kişiye ait, kredi kartı veya kartlarının yeni kredi limiti ortaya çıkmış olacak. Bu yeni limit, bütün bankalardan aldığı kredi kartlarının toplam limiti 400 bin lira veya altında bir rakam olarak ortaya çıkarsa, 15 Şubat sonrası limit artırım taleplerinde, yani 400 bin liraya kadar limit talep edilirse, müşterinin aylık veya yıllık ortalama geliri dikkate alınmayacak.</p>

    LİMİT KONUSUNDA İSTİSNA VAR MI?

    BDDK kararında, 400 bin lira ve 400 bin liranın altına düşen kart limitleri konusunda istisna var.      

    Bankaların, 15 Şubat'a kadar yaptığı limit azaltması çalışması sonrasında, bir kişiye ait, kredi kartı veya kartlarının yeni kredi limiti ortaya çıkmış olacak. Bu yeni limit, bütün bankalardan aldığı kredi kartlarının toplam limiti 400 bin lira veya altında bir rakam olarak ortaya çıkarsa, 15 Şubat sonrası limit artırım taleplerinde, yani 400 bin liraya kadar limit talep edilirse, müşterinin aylık veya yıllık ortalama geliri dikkate alınmayacak.

  7. TEKRAR BELGE İSTENECEK Mİ? <br> Örneğin, bir kart sahibi, 15 Şubat sonrası toplam kart limiti 300 bin liraya düşerse, 15 Şubat sonrasında 400 bin liraya kadar limit artışı talebinde bulunabilecek. Kart sahibinin bu talebi için gelir durumu yeniden dikkate alınmayacak, limiti bankaca 400 bine çıkartılacak. Banka bu limit artırımında yine müşterinin başka bankaya ait kredi kartlarının limiti de dikkate almak zorunda. Yani bir banka kendi verdiği kartın limitine bakarak 400 liralık limit tanımı yapamayacak. 400 bin lira üstü limit istendiğinde veya bu limitin üstüne çıkıldığında ise resmi gelir belgeleri istenecek.

    TEKRAR BELGE İSTENECEK Mİ?
    Örneğin, bir kart sahibi, 15 Şubat sonrası toplam kart limiti 300 bin liraya düşerse, 15 Şubat sonrasında 400 bin liraya kadar limit artışı talebinde bulunabilecek. Kart sahibinin bu talebi için gelir durumu yeniden dikkate alınmayacak, limiti bankaca 400 bine çıkartılacak. Banka bu limit artırımında yine müşterinin başka bankaya ait kredi kartlarının limiti de dikkate almak zorunda. Yani bir banka kendi verdiği kartın limitine bakarak 400 liralık limit tanımı yapamayacak. 400 bin lira üstü limit istendiğinde veya bu limitin üstüne çıkıldığında ise resmi gelir belgeleri istenecek.

  8. <p><span style="font-size: 14px;">15 ŞUBAT'TA LİMİT AZALMASI&nbsp;</span></p> <p>Limiti 400 bin lira üstü olan bütün kredi kartlarında da 15 Şubat itibariyle limit azaltması yaşanabilir. &nbsp;Örneğin kredi kartı limiti 450 bin lira olan bir kart sahibi, 2025 yılı boyunca toplam 200 bin lira harcama yaptıysa, kullanılabilir limiti yıl boyu ortalamasına göre, 250 bin lira kalmış sayılacak ve bu 250 bin liranın yarısı kadar indirime gidilecek.&nbsp;</p> <p>Bu durumda 450 bin lira olan kart limiti 2026 yılı için, 450 bin liralık limitten 125 bin lira eksiltme yapılacak ve kredi kartı limiti 325 bin lira olacak.&nbsp;</p> <p><span style="font-size: 14px;">HESAP KESİM TARİHİNE DİKKAT&nbsp;</span></p> <p>Bu kart sahibi de kredi kartını limiti 400 bin liraya çıkartma hakkına sahip ve başvurusu sonrasında bankası 400 bin liralık limit tanımlayabilir. &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</p> <p>Örneğin 600 bin lira limitli bir kartta, 2025 yılı boyunca 400 bin lira toplam harcama yapıldıysa, kalan boştaki 200 bin lira limitin yüzde 50'si olan 100 bin lira silinecek ve kredi kartının toplam limiti 500 bin lira olacak. &nbsp; &nbsp;&nbsp;</p>

    15 ŞUBAT'TA LİMİT AZALMASI 

    Limiti 400 bin lira üstü olan bütün kredi kartlarında da 15 Şubat itibariyle limit azaltması yaşanabilir.  Örneğin kredi kartı limiti 450 bin lira olan bir kart sahibi, 2025 yılı boyunca toplam 200 bin lira harcama yaptıysa, kullanılabilir limiti yıl boyu ortalamasına göre, 250 bin lira kalmış sayılacak ve bu 250 bin liranın yarısı kadar indirime gidilecek. 

    Bu durumda 450 bin lira olan kart limiti 2026 yılı için, 450 bin liralık limitten 125 bin lira eksiltme yapılacak ve kredi kartı limiti 325 bin lira olacak. 

    HESAP KESİM TARİHİNE DİKKAT 

    Bu kart sahibi de kredi kartını limiti 400 bin liraya çıkartma hakkına sahip ve başvurusu sonrasında bankası 400 bin liralık limit tanımlayabilir.       

    Örneğin 600 bin lira limitli bir kartta, 2025 yılı boyunca 400 bin lira toplam harcama yapıldıysa, kalan boştaki 200 bin lira limitin yüzde 50'si olan 100 bin lira silinecek ve kredi kartının toplam limiti 500 bin lira olacak.     

3 Şubat 2026