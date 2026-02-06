Depresyonda Olanlar En Çok Bu 5 Rengi Seviyormuş!
En sevdiğiniz renge dikkat
-
Birine "En sevdiğin renk nedir?" sorusunu yönelttiğinizde kişisel zevklerinden çok daha fazla bir bilgiye ulaşabileceğinizi biliyor muydunuz? Uzmanlara göre; renk seçimlerimiz iç dünyamıza ve psikolojimize dair çok önemli detayları ortaya çıkarıyor. Özellikle depresyonun yansımasını dolaylı bir şekilde gösteren renkler hakkında bilmeniz gerekenler...
-
Günlük yaşantımıza dair her detay, aslında psikolojimiz ve ruh halimiz hakkında çok önemli ipuçlarını gözler önüne seriyor. Tercihlerimizin altında yatan gizli sebepler, çoğu zaman şaşırtıcı sonuçlar da sunuyor. Tıpkı sevdiğimiz renkler gibi...
-
Son yıllarda yapılan araştırmalar depresyona meyilli kişilerin belli renkler üzerinde yoğunlaştığını gösterdi. Peki, depresif kişilerin en sık tercih ettiği renkler hangileri diyorsanız, işte detaylar...
-
Uzmanlara göre; depresyonda olan kişiler canlı, parlak ve dinamik renkler yerine daha çok nötr ve pastel tonlara yöneliyor.
-
BORDO
Yapılan son araştırmalarda, depresyonda ya da depresyona eğilimli kişilerin en sık tercih ettiği renklerin başında "bordo" geliyor. İçsel gerilim ve bastırılmış öfke ile ilişkilendirilen bordo, depresyon eğilimi ile ilişkilendirilebiliyor.
-
LACİVERT
Mavi ve tonları genellikle güven ve samimiyet ile ilişkilendirilse de söz konusu lacivert olduğunda işler değişebiliyor. Depresif kişilerin en sık tercih ettiği renklerin başında gelen lacivert; geri çekilme, bastırılan duygular ve sessizlik ile dolaylı bağlantılı olabilir.
-
MOR VE MÜRDÜM TONLARI
Uzmanlara göre; depresif ruh haline sahip kişilerin tercih ettiği bir diğer renk ise mürdüm tonları. Melankoli ve zihinsel yorgunluk ile ilişkilendirilen bu renk tonları, çalkantılı bir sürecin yansıması olabilir.
-
KOYU YEŞİL
Depresif bir ruh halini gözler önüne seren bir diğer renk ise 'koyu yeşil'. Günlük hayatta sıklıkla tercih edilen bir renk olsa da koyu yeşil aslında içe kapanma ve yorgunluk ile doğrudan bağlantılı olabilir.
-
FÜME
Siyaha yakın bir renk tonu olan füme, uzmanlara göre depresif bir ruh halinin temsilcisi olabilir. Bu renk, duygusal kararsızlık ve bulanıklıkla ilişkilendiriliyor.