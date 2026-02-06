Depresyonda Olanlar En Çok Bu 5 Rengi Seviyormuş!

YÖK'ten staj ve uygulamalı eğitimde yeni standartlar
YÖK'ten staj ve uygulamalı eğitimde yeni standartlar
Bakan Tunç açıkladı: Deprem davalarında son durum ne?
Bakan Tunç açıkladı: Deprem davalarında son durum ne?
MİT ve Jandarma'dan operasyon: 'Octo' yazılımıyla kartları boşaltıyorlardı!
MİT ve Jandarma'dan operasyon: 'Octo' yazılımıyla kartları boşaltıyorlardı!
SPK'dan ETYAT hisselerine operasyon: 12 kişiye 6 ay men!
SPK'dan ETYAT hisselerine operasyon: 12 kişiye 6 ay men!
Altın ve borsada düşüş! İşte haftanın en çok kazandıran yatırım aracı
Altın ve borsada düşüş! İşte haftanın en çok kazandıran yatırım aracı
Rayiç bedel artışları emlak vergilerini de vurdu
Rayiç bedel artışları emlak vergilerini de vurdu
Süre başladı: 3 ay içinde başvuran borcunu böldürecek!
Süre başladı: 3 ay içinde başvuran borcunu böldürecek!
Zonguldak'ta araç muayene çetesine darbe: 6 tutuklama
Zonguldak'ta araç muayene çetesine darbe: 6 tutuklama
Erdoğan: 86 milyon olarak küllerimizden yeniden doğduk!
Erdoğan: 86 milyon olarak küllerimizden yeniden doğduk!
Meteorolojiden hafta sonu uyarısı: Kuvvetli sağanak ve kar bekleniyor!
Meteorolojiden hafta sonu uyarısı: Kuvvetli sağanak ve kar bekleniyor!
TOGG'dan 'yeni model geliyor' iddialarına açıklama
TOGG'dan 'yeni model geliyor' iddialarına açıklama
TCMB'den 2026'nın ilk enflasyon raporu öncesi anket sürprizi!
TCMB'den 2026'nın ilk enflasyon raporu öncesi anket sürprizi!
Instagram'da sahte uzman tuzağı! Milyonlarca liralık vurguna 65 gözaltı kararı
Instagram'da sahte uzman tuzağı! Milyonlarca liralık vurguna 65 gözaltı kararı
12 ilde Forex dolandırıcılığı operasyonu: 48 gözaltı
12 ilde Forex dolandırıcılığı operasyonu: 48 gözaltı
Trafik Kanunu'nda yeni dönem: 2 kritik kural ihlaline ağır ceza yolda
Trafik Kanunu'nda yeni dönem: 2 kritik kural ihlaline ağır ceza yolda
AFAD duyurdu: Akdeniz'de deprem
AFAD duyurdu: Akdeniz'de deprem
'3 yıl gibi kısa sürede şehirlerimizi yeniden imar ve ihya ettik'
'3 yıl gibi kısa sürede şehirlerimizi yeniden imar ve ihya ettik'
Asrın felaketinin 3. yılı: 6 Şubat depremlerinde 14 milyon vatandaş etkilendi
Asrın felaketinin 3. yılı: 6 Şubat depremlerinde 14 milyon vatandaş etkilendi
Okullarda 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için saygı duruşu
Okullarda 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için saygı duruşu
Bakan Kurum: Devlet millet-omuz omuza verdik
Bakan Kurum: Devlet millet-omuz omuza verdik
MİT, MOSSAD'a çalışan maden mühendisi Türk'ü operasyonla yakaladı
MİT, MOSSAD'a çalışan maden mühendisi Türk'ü operasyonla yakaladı
Meteoroloji'den 20 il için fırtına ve sağanak uyarısı
Meteoroloji'den 20 il için fırtına ve sağanak uyarısı
Emeklilik Sisteminde Değişiklik: Maaş Makası Kapanıyor
Emeklilik Sisteminde Değişiklik: Maaş Makası Kapanıyor
Ankara Üniversitesi o akademisyene soruşturma başlattı
Ankara Üniversitesi o akademisyene soruşturma başlattı
Büyük depremin üçüncü yılı... 14 milyon kişiyi etkiledi
Büyük depremin üçüncü yılı... 14 milyon kişiyi etkiledi
Bakan Tunç: Hukuk Fakültelerinde kontenjanı 8 bine indiriyoruz
Bakan Tunç: Hukuk Fakültelerinde kontenjanı 8 bine indiriyoruz
Lisede akran zorbalığı: Öğrencinin omuriliğini ve çenesini kıran 4 şüpheli tutuklandı
Lisede akran zorbalığı: Öğrencinin omuriliğini ve çenesini kıran 4 şüpheli tutuklandı
AK Partili Elitaş'tan 'seçim' açıklaması: En uygun zaman Kasım ayı!
AK Partili Elitaş'tan 'seçim' açıklaması: En uygun zaman Kasım ayı!
Cezaevleri fabrika gibi çalışıyor: 200 iş kolunda 70 bin hükümlü üretiyor
Cezaevleri fabrika gibi çalışıyor: 200 iş kolunda 70 bin hükümlü üretiyor
Fitch'ten Türkiye analizi: Rezerv kalitesi arttı, dış kırılganlık azaldı
Fitch'ten Türkiye analizi: Rezerv kalitesi arttı, dış kırılganlık azaldı

Depresyonda Olanlar En Çok Bu 5 Rengi Seviyormuş!

En sevdiğiniz renge dikkat

  1. <span><em><strong>Birine "En sevdiğin renk nedir?" sorusunu yönelttiğinizde kişisel zevklerinden çok daha fazla bir bilgiye ulaşabileceğinizi biliyor muydunuz? Uzmanlara göre; renk seçimlerimiz iç dünyamıza ve psikolojimize dair çok önemli detayları ortaya çıkarıyor. Özellikle depresyonun yansımasını dolaylı bir şekilde gösteren renkler hakkında bilmeniz gerekenler...</strong></em></span>

    Birine "En sevdiğin renk nedir?" sorusunu yönelttiğinizde kişisel zevklerinden çok daha fazla bir bilgiye ulaşabileceğinizi biliyor muydunuz? Uzmanlara göre; renk seçimlerimiz iç dünyamıza ve psikolojimize dair çok önemli detayları ortaya çıkarıyor. Özellikle depresyonun yansımasını dolaylı bir şekilde gösteren renkler hakkında bilmeniz gerekenler...

  2. <strong>Günlük yaşantımıza dair her detay, aslında psikolojimiz ve ruh halimiz hakkında çok önemli ipuçlarını gözler önüne seriyor. Tercihlerimizin altında yatan gizli sebepler, çoğu zaman şaşırtıcı sonuçlar da sunuyor. Tıpkı sevdiğimiz renkler gibi...</strong>

    Günlük yaşantımıza dair her detay, aslında psikolojimiz ve ruh halimiz hakkında çok önemli ipuçlarını gözler önüne seriyor. Tercihlerimizin altında yatan gizli sebepler, çoğu zaman şaşırtıcı sonuçlar da sunuyor. Tıpkı sevdiğimiz renkler gibi...

  3. <strong>Son yıllarda yapılan araştırmalar depresyona meyilli kişilerin belli renkler üzerinde yoğunlaştığını gösterdi. Peki, depresif kişilerin en sık tercih ettiği renkler hangileri diyorsanız, işte detaylar...</strong>

    Son yıllarda yapılan araştırmalar depresyona meyilli kişilerin belli renkler üzerinde yoğunlaştığını gösterdi. Peki, depresif kişilerin en sık tercih ettiği renkler hangileri diyorsanız, işte detaylar...

  4. <strong>Uzmanlara göre; depresyonda olan kişiler canlı, parlak ve dinamik renkler yerine daha çok nötr ve pastel tonlara yöneliyor.</strong>

    Uzmanlara göre; depresyonda olan kişiler canlı, parlak ve dinamik renkler yerine daha çok nötr ve pastel tonlara yöneliyor.

  5. <p><span><strong>BORDO</strong></span></p> <p><strong>Yapılan son araştırmalarda, depresyonda ya da depresyona eğilimli kişilerin en sık tercih ettiği renklerin başında "bordo" geliyor. İçsel gerilim ve bastırılmış öfke ile ilişkilendirilen bordo, depresyon eğilimi ile ilişkilendirilebiliyor.</strong></p>

    BORDO

    Yapılan son araştırmalarda, depresyonda ya da depresyona eğilimli kişilerin en sık tercih ettiği renklerin başında "bordo" geliyor. İçsel gerilim ve bastırılmış öfke ile ilişkilendirilen bordo, depresyon eğilimi ile ilişkilendirilebiliyor.

  6. <p><span><strong>LACİVERT</strong></span></p> <p><strong>Mavi ve tonları genellikle güven ve samimiyet ile ilişkilendirilse de söz konusu lacivert olduğunda işler değişebiliyor. Depresif kişilerin en sık tercih ettiği renklerin başında gelen lacivert; geri çekilme, bastırılan duygular ve sessizlik ile dolaylı bağlantılı olabilir.&nbsp;</strong></p>

    LACİVERT

    Mavi ve tonları genellikle güven ve samimiyet ile ilişkilendirilse de söz konusu lacivert olduğunda işler değişebiliyor. Depresif kişilerin en sık tercih ettiği renklerin başında gelen lacivert; geri çekilme, bastırılan duygular ve sessizlik ile dolaylı bağlantılı olabilir. 

  7. <p><span><strong>MOR VE MÜRDÜM TONLARI</strong></span></p> <p><strong>Uzmanlara göre; depresif ruh haline sahip kişilerin tercih ettiği bir diğer renk ise mürdüm tonları. Melankoli ve zihinsel yorgunluk ile ilişkilendirilen bu renk tonları, çalkantılı bir sürecin yansıması olabilir.</strong></p>

    MOR VE MÜRDÜM TONLARI

    Uzmanlara göre; depresif ruh haline sahip kişilerin tercih ettiği bir diğer renk ise mürdüm tonları. Melankoli ve zihinsel yorgunluk ile ilişkilendirilen bu renk tonları, çalkantılı bir sürecin yansıması olabilir.

  8. <p><span><strong>KOYU YEŞİL</strong></span></p> <p><strong>Depresif bir ruh halini gözler önüne seren bir diğer renk ise 'koyu yeşil'. Günlük hayatta sıklıkla tercih edilen bir renk olsa da koyu yeşil aslında içe kapanma ve yorgunluk ile doğrudan bağlantılı olabilir.</strong></p>

    KOYU YEŞİL

    Depresif bir ruh halini gözler önüne seren bir diğer renk ise 'koyu yeşil'. Günlük hayatta sıklıkla tercih edilen bir renk olsa da koyu yeşil aslında içe kapanma ve yorgunluk ile doğrudan bağlantılı olabilir.

  9. <p><span><strong>FÜME&nbsp;</strong></span></p> <p><strong>Siyaha yakın bir renk tonu olan füme, uzmanlara göre depresif bir ruh halinin temsilcisi olabilir. Bu renk, duygusal kararsızlık ve bulanıklıkla ilişkilendiriliyor.</strong></p>

    FÜME 

    Siyaha yakın bir renk tonu olan füme, uzmanlara göre depresif bir ruh halinin temsilcisi olabilir. Bu renk, duygusal kararsızlık ve bulanıklıkla ilişkilendiriliyor.

6 Şubat 2026