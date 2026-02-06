İbrahim Tatlıses'le Neden Barıştı?
Asena ilk kez açıkladı
22 yıldır küs olan ve birbirleri hakkında açıklama yapmaktan dahi çekinen ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses ve Asena, yeni yılda tüm kırgınlıkları geride bırakma kararı aldı. "İbo Show"da Tatlıses ile bir araya gelerek barışan Asena, yaşananların ardından ilk kez konuştu.
Uzun yıllardır küs olan ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses ve Asena, yeni yılda aralarındaki buzları eriterek barışma kararı almıştı.
Asena'yı programına davet eden Tatlıses, 22 yıllık kırgınlığa ekranların önünde son verdi.
Yıllar sonra bir araya gelen ikili, duygusal anlar yaşarken Asena, merak edilen barışma sürecine dair ilk kez açıklamalarda bulundu.
"YÜKLERİMDEN ARINMAK İSTEDİM"
Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Asena, barışmanın ardındaki nedeni şu sözlerle anlattı:
"Neler hissettiğim bana kalsın. Oraya çıkış sebebim yüklerimden arınmaktı.
Hesapları kapatmaktı. Ben birisine dargın değilim, kimseyle de bir yarışım yok."