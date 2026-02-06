İbrahim Tatlıses'le Neden Barıştı?

22 yıldır küs olan ve birbirleri hakkında açıklama yapmaktan dahi çekinen ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses ve Asena, yeni yılda tüm kırgınlıkları geride bırakma kararı aldı. "İbo Show"da Tatlıses ile bir araya gelerek barışan Asena, yaşananların ardından ilk kez konuştu.