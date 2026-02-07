Yıllar Sonra Tarkan Konserinde Ortaya Çıktı! Son Haliyle Şoke Etti
Doktorlar gibi dizileriyle tanınan Naz Elmas, yıllar sonra Tarkan konserinde ortaya çıktı.
Özcan Deniz'le oynadıkları Haziran Gecesi dizisiyle tanınan daha sonra Doktorlar gibi pek çok dikkat çeken işte rol alan Naz Elmas, uzun zamandır herhangi bir projede rol almıyordu.
Naz Elmas yıllar sonra Tarkan konserinde ortaya çıktı. Şarkıcıyı dinlemeye gelenler arasında yer alan oyuncu, değişimiyle ağızları açıkta bıraktı. Naz Elmas'ı son haliyle tanımak neredeyse imkansız hale geldi.
İşte Naz Elmas'ın son hali!
