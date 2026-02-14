Apple Bu 4 Modelin Fişini Çekti

SATIŞI DURDURULACAK MODELLER

Shift Delete?de yer alan habere göre, geçtiğimiz yılın Şubat ayında "bütçe dostu" bir seçenek olarak hayatımıza giren iPhone 16e, satış listelerinden siliniyor. Mark Gurman, cihazın stoklarının tamamen tükendiğini ve Apple?ın bu modeli indirimli satmak yerine tamamen kaldırmayı tercih edeceğini belirtiyor. Yerine ise çok daha güçlü özelliklerle donatılmış iPhone 17e modelinin gelmesi bekleniyor.