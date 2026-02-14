Altında düşüş sonrası işte güncel fiyatlar
Kamu Çalışanlarına Özel %3,14 Faizli 250.000 TL Kredi!
Terörsüz Türkiye için son adımlar: Süreci yürütene kanuni teminat
5 ilde organize suç örgütüne operasyon: 37 gözaltı
Fırtına BUDO seferlerini durdurdu
Diyanet'ten açıklama: Ramazan Ayı 19 Şubat Perşembe günü başlıyor
Kurtulmuş: Komisyon raporu yarın Meclis'te kabul edilecek
Ekmekteki tam buğday oranı artırılıyor
Bakan Çiftçi: Suç örgütlerinin ağlarını dağıtacak, finansını kurutacağız
Otomobil kayıtlarında 'Ocak' freni: Trafiğe kayıt yüzde 41 düştü!
İstanbul'da milyon dolarlık otopark soygununda tutuklama talebi
Öcalan ve FETÖ mensupları 'umut hakkı'ndan yararlanabilir mi?
CİMER başvuruları memurlar üzerinde baskı mı oluşturuyor? DMM'den açıklama
Özvar: Sektörde karşılığı olmayan üniversite programları kapatılıyor
Savcılardan uyarı: 'IBAN'ımı arkadaşım istedi' savunması kurtarmıyor
Bakan Çiftçi rakam verdi: İşte gönüllü dönüş yapan Suriyeli sayısı!
Bakan Gürlek: Adalet personelinin özlük hakları iyileştirilecek
İkinci el otomobilde arz da talep de düştü!
Ünlülere 'uyuşturucu' soruşturması: Şarkıcı Edis hakkında yakalama kararı
Türkiye'de mutlu olanların oranı arttı: İşte mutluluğun formülü!
Maliye'den 'yüksek faiz' açıklaması: Sebebi 10 yıllık enflasyon farkı
İbrahim Kalın: Ülkemizi hedef alan casusluk girişimleri akamete uğratılmıştır
Hafif ticari araç dereye düştü: 3 ölü, 5 yaralı
Cevdet Yılmaz: Yüksek gelirli ülkeler ligine geçiş sürecindeyiz
İzmir'de ramazan pidesi 30 liradan satılacak
Konya ve Sakarya'da Yüzyılın Konut Projesi için kura heyecanı
Baklava ve tatlı üreticileri ramazanda fiyatları sabitledi
Bahçeli: Yemin töreninde olanlar siyasi eşkıyalıktır. Nesiniz, kimsiniz?
Adana'da başıboş köpekler kadına saldırdı
Yasa dışı bahis operasyonu: 1 futbol kulübüne el konuldu
Apple Bu 4 Modelin Fişini Çekti

  1. Apple, yeni nesil ürün lansmanlarına sayılı günler kala mevcut ürün portföyünde kapsamlı bir yenilenme sürecine girdi.<p> Şirket kaynaklarından sızan bilgilere göre, bazı iPhone, iPad ve Mac modellerinde stoklar kritik seviyeye indi. Bu ürünlerin kısa süre içinde tamamen satıştan kaldırılması bekleniyor. <p> Apple Store çalışanlarının aktardığı bilgilere göre, üretimi durdurulacak modeller için yeni sevkiyat yapılmıyor ve mevcut stoklar hızla eriyor.

  2. SATIŞI DURDURULACAK MODELLER<p> Shift Delete?de yer alan habere göre, geçtiğimiz yılın Şubat ayında "bütçe dostu" bir seçenek olarak hayatımıza giren iPhone 16e, satış listelerinden siliniyor. Mark Gurman, cihazın stoklarının tamamen tükendiğini ve Apple?ın bu modeli indirimli satmak yerine tamamen kaldırmayı tercih edeceğini belirtiyor. Yerine ise çok daha güçlü özelliklerle donatılmış iPhone 17e modelinin gelmesi bekleniyor.

  3. Tablet tarafında da değişim rüzgarları sert esiyor. Bir yılını dolduran M3 işlemcili iPad Air, yerini M4 işlemcili yeni modele devrediyor. Mağazalardaki stok sıkıntısı, önümüzdeki haftalarda gerçekleşecek olan yeni lansmanın en somut kanıtı olarak değerlendiriliyor.

  4. Apple?ın 2022'den bu yana güncellemediği giriş seviyesi monitörü Studio Display için de yolun sonu göründü. Fiziksel ve çevrimiçi mağazalarda bulunabilirliği minimuma inen monitörün, Şubat sonu veya Mart başında tanıtılacak yenilenmiş bir versiyonla piyasaya sürülmesi bekleniyor.

  5. Profesyonel kullanıcıları en çok heyecanlandıran gelişme ise MacBook Pro tarafında yaşanıyor. M4 Pro ve M4 Max işlemcili mevcut modellerin tedarik süreçlerinde yaşanan aksaklıklar, Apple'ın doğrudan M5 Pro ve M5 Max çiplerine geçiş yapacağını işaret ediyor. Bloomberg'e göre, üst seviye dizüstü bilgisayarlar Mart ayının başında en güncel M5 mimarisine sahip olacak.

14 Şubat 2026