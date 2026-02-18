Asgari Ücretli Ve Memura İkinci Maaş Geliyor!

MAAŞLARDAN YAPILACAK KESİNTİLER NE KADAR OLACAK?

Mevcut hesaplamalara göre sistem devreye girdiğinde asgari ücret düzeyinde çalışanlardan aylık yaklaşık bin lira civarında bir pay ayrılması, orta gelir grubunda bu tutarın bin liranın üzerine çıkması, memurlarda ise iki bin liraya yaklaşması öngörülüyor. Devlet katkısıyla birlikte bu kesintilerin uzun vadede ciddi bir emeklilik fonuna dönüşmesi hedefleniyor.