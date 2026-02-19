Bakan Fidan: Türkiye Gazze'ye asker göndermeye hazır!
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 5 tutuklama
TMSF Papara'nın satış sürecini mart ayına erteledi!
Erdoğan'dan şehit yakınlarına: Emanetinize leke sürülmesine izin vermeyeceğiz!
DMM'den Somali iddialarına yanıt: Petrol aramaları tek taraflı değil!
Tüketici Güven Endeksi son 1 yılın zirvesinde
İkinci el konut piyasasında düşüş sürüyor: Ocakta %5,9 gerileme!
İstanbul'da yeni başsavcı belli oldu
Sosyal medyada tepki çeken görüntüye Kaymakamdan açıklama
Şoförlerle arkadaş oldu: Günde 25, yılda 3 bin 365 kez otobüse bindi!
Bakan Gürlek: 'Suça sürüklenen çocuk' tanımı ve yaş sınırı değişiyor!
Ocak raporu yayımlandı: Altın yükseldi, gözler konuta çevrildi
Fahiş fiyat ve stokçuluğa 506 milyon lira ceza
500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor
MSB: 2026 başından bu yana 35 terörist teslim oldu
Cemre düşüyor, bahar yaklaşıyor
Emlak Konut'tan koşuluyla faizsiz 'Hoş Geldin Evim Kampanyası'
Bakan Memişoğlu açıkladı: HPV aşısı ücretsiz olacak mı?
Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar batıda artacak, doğuda azalacak
Arıcı: Akademide eğitim yüzde 70 farklı olacak
Şehit aylıklarına çifte asgari ücret teklifi
İstanbul'da sıcaklıklar 4 dereceye düşecek, kar başlayacak
İstanbul-İzmir Otoyolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapatıldı
Bayraktar TB3 hedefi on ikiden vurdu: NATO Komutanı alkışlarla izledi!
3 şişe suya 600 TL hesap! Bakanlık işletmeye cezayı kesti
54 ürün daha ifşa edildi: Kıymada tavuk, sucukta gıda boyası!
Bakan Gürlek açıkladı: Avukatlar için yeni reform paketi geliyor!
TZOB: Ramazan öncesi 41 üründen 27'sine zam geldi
Bakan Tekin son noktayı koydu: LGS ve YKS'de değişiklik var mı?
YÖK'ten personel için Ramazan mesaisi düzenlemesi
Ramazan Ayında Mide Hastalığı Olanlar Nasıl Beslenmeli?

  On bir ayın sultanı Ramazan'da yalnızca ruhun değil bedenin de dinlendiği ve şifalandığı bir süreç yaşıyoruz. Ancak uzun süreli açlık ve susuzluk, gastrit, reflü veya ülser gibi mide hassasiyetleriyle yaşayanlar için zorlayıcı bir duruma dönüşebiliyor. Bu noktada doğru beslenme adımları ve alınacak bazı önlemlerle Ramazan ayını huzurla yaşayabilirsiniz.

  Ramazan ayının gelişiyle sofraların bereketi ve paylaşmanın huzurunu dört bir yanda hissediyoruz.

  Milyonlarca müslümanın oruç tuttuğu bu kutsal ayda, uzun süreli açlık ve değişen öğün saatleri sağlık sorunları yaşayan bazı kişiler için zorlu bir sınav haline gelebilir.

  Özellikle gastrit, reflü ya da fonksiyonel sindirim güçlüğü yaşayan ve mide hassasiyeti olan bireylerin doğru beslenme menüleri oluşturması büyük bir kolaylığın anahtarı olacaktır.

  RAMAZAN AYINDA MİDE HASSASİYETİ YAŞAYAN KİŞİLER NASIL BESLENMELİ?
Mide hassasiyeti yaşayan kişiler, Ramazan ayında sindirim sistemini yormayan, asit dengesini bozmayan ve kan şekerini dalgalandırmayan bir beslenme düzeni benimsemeye özen göstermeli.

    Mide hassasiyeti yaşayan kişiler, Ramazan ayında sindirim sistemini yormayan, asit dengesini bozmayan ve kan şekerini dalgalandırmayan bir beslenme düzeni benimsemeye özen göstermeli.

  SAHUR MENÜLERİNE DİKKAT!
Özellikle sahurda ağır, yağlı ve aşırı tuzlu yiyeceklerden mutlaka kaçınılmalı. Sahurda işlenmiş gıdalar, hamur işleri, kızartmalar, şekerli gıdaları tüketmek, gün içerisinde mide yanması ve ağrısına sebep olabilir.

  Bunun yerine hafif ancak doyurucu bir sahur menüsü tercih etmelisiniz. Ayrıca yatma saatinden en az 1 saat önce sahur yaparak midenizin dinlenmesine izin vermelisiniz.

  İFTAR SOFRALARINDA KONTROLLÜ OLMALISINIZ
İftarda ise sindirimi zor, ağır yemeklerden ve hayvansal gıdalardan uzak durmak mide hassasiyetinin önüne geçebilir.

  Ramazan ayının olmazsa olmazı pidenin üzerindeki susam fazlaysa ve kişiyi rahatsız ediyorsa pide tüketmemenizi öneririz.

  İftardan sahura kadar geçen süre içerisinde ise aşırı çay ya da kahve tüketiminden, hamur işi ve şerbetli tatlılardan kaçınılmalı. Eğer tatlı tüketmek istiyorsanız daha çok sütlü tatlılar veya şerbetlere şans verebilirsiniz.

  PORSİYONLAR ÖLÇÜLÜ OLMALI
İftar ve sahur menülerinde en dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta 'porsiyon kontrolü' olmalı. Çok fazla ve hızlı yemek, hazımsızlığa, karın ağrısına, bulantı ve hatta kusmaya neden olabilir. Gerekli tüm besin öğelerinden az miktarlarda tüketmeye ve iftar ile sahur arasına yatmadan 2 saat kadar öncesine bir ara öğün yapmamaya özen göstermelisiniz.

  EDİTÖR NOTU: Hafif mide şikayetleri olanlar, alınabilecek önlemler çerçevesinde oruç tutabilir. Ancak ciddi reflü şikayeti ya da mide ve bağırsak iltihabı gibi hastalıklardan şikayetçiyseniz mutlaka bir uzmana başvurmalısınız.

19 Şubat 2026