Orhan Veli'nin Doğduğu Köşk 80 Milyon TL'ye Satışa Çıktı

SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS)

Orhan Veli'nin doğduğu ev neden koruma altında değil?

Yapı tarihi eser statüsünde olsa da mülkiyeti şahıslara aittir. Mevcut yasalar çerçevesinde sahipleri satış hakkına sahiptir. Ancak yapının tescilli olması, dış cephesine veya mimarisine müdahale edilmesini sınırlar.

Müzeye dönüştürülmesi için ne gerekiyor?

Kamusal kurumların (Bakanlık veya Belediye) yapıyı sahiplerinden satın alarak (kamulaştırma) restore etmesi ve bir kültür merkezi veya müze olarak tahsis etmesi gerekmektedir.

Evin satış fiyatı piyasa şartlarına göre nasıl?

Boğaz hattında yer alan tarihi ahşap yapılar, İstanbul'un en değerli gayrimenkulleri arasında yer almaktadır. 80 milyon TL'lik fiyat, bölgenin rayiç değerleri ve yapının tarihi kimliğiyle paraleldir.