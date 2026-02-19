Orhan Veli'nin Doğduğu Köşk 80 Milyon TL'ye Satışa Çıktı
Müze mi yapılacak?
-
İstanbul Beykoz'daki İshak Ağa Caddesi'nde bulunan ve Orhan Veli Kanık'ın çocukluk hatıralarını barındıran tarihi konak, Şubat 2026 itibarıyla 80 milyon TL fiyatla satışa sunuldu. Kapısına asılan satış tabelası kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, vatandaşlar yapının özel mülkiyetten çıkarılıp bir kültür evi veya müze olarak şehre kazandırılması gerektiğini savunuyor.
-
Köşkün tarihi ve Orhan Veli'nin yaşam serüveni
Aşağıdaki tablo, satışa sunulan tarihi köşkün önemi ile usta şairin hayatındaki kritik kilometre taşlarını özetliyor:
Kategori Detaylar Konum Beykoz, Yalıköy, İshak Ağa Caddesi Doğum Tarihi 13 Nisan 1914 Mevcut Durum Özel mülk statüsünde, satış ilanı yayında Fiyat 80 Milyon TL Edebi Kimlik Garip Akımı'nın kurucusu, serbest şiirin öncüsü Vefat 14 Kasım 1950 (Beyin kanaması sonucu)
-
DOĞDUĞU EV SATIŞA ÇIKARILDI
Türk edebiyatının usta ismi Orhan Veli Kanık'ın Beykoz'da doğduğu tarihi ahşap köşk, 80 milyon TL bedelle satışa çıkarıldı. Kapısına "Satılık" ilanı asılan yapının müze yapılması için sosyal medyada kampanya başlatıldı.
-
BİR DEVRİN HİKAYESİ: ORHAN VELİ KANIK KİMDİR?
Türk edebiyatında devrim yaratan Orhan Veli, henüz 36 yaşındayken hayata veda etmesine rağmen şiiri sokağa ve sade insana indirerek kalıcı bir iz bırakmıştır.
Ailesi ve Çocukluğu: Mızıka-yı Hümayun klarnetisti Mehmet Veli Bey ile Fatma Nigar Hanım'ın ilk çocuğu olarak bu köşkte doğdu. Çocukluğu Beykoz'un yanı sıra Beşiktaş ve Cihangir'de geçti.
-
Eğitim ve Arkadaşlıklar: Ankara Erkek Lisesi'nde okurken Garip akımının diğer ortakları Oktay Rifat Horozcu ve Melih Cevdet Anday ile tanıştı. Lisede Ahmet Hamdi Tanpınar gibi dev isimlerin öğrencisi oldu.
Edebi Devrim (Garip): 1941'de yayımlanan "Garip" kitabı ile şiirdeki vezin, kafiye ve söz sanatlarını reddetti. "Kitabe-i Sengi Mezar" şiiriyle sıradan insanın nasırını şiire sokarak geleneksel anlayışı yıktı.
Mücadelesi ve Vefatı: "Yaprak" dergisini çıkararak edebiyat dünyasına yön verdi. 1950 yılında Ankara'da belediyenin açtığı bir çukura düşerek başından yaralandı; birkaç gün sonra İstanbul'da beyin kanaması geçirerek vefat etti.
-
SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS)
Orhan Veli'nin doğduğu ev neden koruma altında değil?
Yapı tarihi eser statüsünde olsa da mülkiyeti şahıslara aittir. Mevcut yasalar çerçevesinde sahipleri satış hakkına sahiptir. Ancak yapının tescilli olması, dış cephesine veya mimarisine müdahale edilmesini sınırlar.
Müzeye dönüştürülmesi için ne gerekiyor?
Kamusal kurumların (Bakanlık veya Belediye) yapıyı sahiplerinden satın alarak (kamulaştırma) restore etmesi ve bir kültür merkezi veya müze olarak tahsis etmesi gerekmektedir.
Evin satış fiyatı piyasa şartlarına göre nasıl?
Boğaz hattında yer alan tarihi ahşap yapılar, İstanbul'un en değerli gayrimenkulleri arasında yer almaktadır. 80 milyon TL'lik fiyat, bölgenin rayiç değerleri ve yapının tarihi kimliğiyle paraleldir.
-
Orhan Veli'nin doğduğu ev tam olarak nerede bulunuyor?
Tarihi yapı, İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı Yalıköy Mahallesi'nde, İshak Ağa Caddesi üzerinde yer alıyor. Şair, 13 Nisan 1914 tarihinde bu ahşap konakta dünyaya gelmiştir.
Evin satış fiyatı ne kadar ve neden satılıyor?
Köşk, mülk sahipleri tarafından 80 milyon TL bedelle satışa çıkarılmıştır. Yapı şu an özel mülkiyet statüsünde olduğu için maliklerin tasarrufuyla genel emlak piyasası üzerinden ilan edilmiştir.
Tarihi köşk müze olacak mı?
Henüz resmi bir kamulaştırma kararı bulunmuyor. Ancak sosyal medyada başlatılan kampanyalarla Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) yapıyı satın alarak müzeye dönüştürmesi talep ediliyor.
-
Binanın mimari yapısı ve tescil durumu nedir?
Bina, 20. yüzyıl başı Osmanlı-İstanbul konut mimarisini yansıtan tescilli bir taşınmaz kültür varlığıdır. Ahşap yapı tarzındaki köşk, Boğaziçi'nin tarihi dokusunu koruyan önemli eserler arasında sayılıyor.
Orhan Veli bu evde ne kadar süre yaşadı?
Orhan Veli, 1914'teki doğumundan sonra çocukluk yıllarının bir kısmını bu evde ve Beykoz çevresinde geçirdi. Daha sonra babasının işi nedeniyle Ankara'ya taşınsa da Beykoz, şairin özgeçmişinde her zaman "doğduğu yer" olarak sembolik bir önem taşıdı.
Evi kim satın alabilir?
Tescilli eser olduğu için satın alan kişi veya kurumun, yapının tarihi dokusunu bozmadan restorasyon kurallarına uyması zorunludur. Kültürel miras kapsamında olduğu için herhangi bir yıkım veya modern bina yapımı yasaktır.