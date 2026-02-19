Saç Köklerine İşliyor, Adeta Kelliğin Çaresi!

Saf uçucu yağların doğrudan saçlı deriye uygulanması her zaman doğru bir yöntem değil. Uçucu yağlar oldukça konsantre olduğu için tahrişe neden olabiliyor. Bu nedenle uzmanlar seyreltilmiş kullanım öneriyor. Pratik bir yöntem olarak günlük kullandığınız şampuanın içine her yıkamada bir damla biberiye yağı ekleyebilirsiniz.