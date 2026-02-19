Saç Köklerine İşliyor, Adeta Kelliğin Çaresi!

Bakan Fidan: Türkiye Gazze'ye asker göndermeye hazır!
Bakan Fidan: Türkiye Gazze'ye asker göndermeye hazır!
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 5 tutuklama
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 5 tutuklama
TMSF Papara'nın satış sürecini mart ayına erteledi!
TMSF Papara'nın satış sürecini mart ayına erteledi!
Erdoğan'dan şehit yakınlarına: Emanetinize leke sürülmesine izin vermeyeceğiz!
Erdoğan'dan şehit yakınlarına: Emanetinize leke sürülmesine izin vermeyeceğiz!
DMM'den Somali iddialarına yanıt: Petrol aramaları tek taraflı değil!
DMM'den Somali iddialarına yanıt: Petrol aramaları tek taraflı değil!
Tüketici Güven Endeksi son 1 yılın zirvesinde
Tüketici Güven Endeksi son 1 yılın zirvesinde
İkinci el konut piyasasında düşüş sürüyor: Ocakta %5,9 gerileme!
İkinci el konut piyasasında düşüş sürüyor: Ocakta %5,9 gerileme!
İstanbul'da yeni başsavcı belli oldu
İstanbul'da yeni başsavcı belli oldu
Sosyal medyada tepki çeken görüntüye Kaymakamdan açıklama
Sosyal medyada tepki çeken görüntüye Kaymakamdan açıklama
Şoförlerle arkadaş oldu: Günde 25, yılda 3 bin 365 kez otobüse bindi!
Şoförlerle arkadaş oldu: Günde 25, yılda 3 bin 365 kez otobüse bindi!
Bakan Gürlek: 'Suça sürüklenen çocuk' tanımı ve yaş sınırı değişiyor!
Bakan Gürlek: 'Suça sürüklenen çocuk' tanımı ve yaş sınırı değişiyor!
Ocak raporu yayımlandı: Altın yükseldi, gözler konuta çevrildi
Ocak raporu yayımlandı: Altın yükseldi, gözler konuta çevrildi
Fahiş fiyat ve stokçuluğa 506 milyon lira ceza
Fahiş fiyat ve stokçuluğa 506 milyon lira ceza
500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor
500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor
MSB: 2026 başından bu yana 35 terörist teslim oldu
MSB: 2026 başından bu yana 35 terörist teslim oldu
Cemre düşüyor, bahar yaklaşıyor
Cemre düşüyor, bahar yaklaşıyor
Emlak Konut'tan koşuluyla faizsiz 'Hoş Geldin Evim Kampanyası'
Emlak Konut'tan koşuluyla faizsiz 'Hoş Geldin Evim Kampanyası'
Bakan Memişoğlu açıkladı: HPV aşısı ücretsiz olacak mı?
Bakan Memişoğlu açıkladı: HPV aşısı ücretsiz olacak mı?
Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar batıda artacak, doğuda azalacak
Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar batıda artacak, doğuda azalacak
Arıcı: Akademide eğitim yüzde 70 farklı olacak
Arıcı: Akademide eğitim yüzde 70 farklı olacak
Şehit aylıklarına çifte asgari ücret teklifi
Şehit aylıklarına çifte asgari ücret teklifi
İstanbul'da sıcaklıklar 4 dereceye düşecek, kar başlayacak
İstanbul'da sıcaklıklar 4 dereceye düşecek, kar başlayacak
İstanbul-İzmir Otoyolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapatıldı
İstanbul-İzmir Otoyolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapatıldı
Bayraktar TB3 hedefi on ikiden vurdu: NATO Komutanı alkışlarla izledi!
Bayraktar TB3 hedefi on ikiden vurdu: NATO Komutanı alkışlarla izledi!
3 şişe suya 600 TL hesap! Bakanlık işletmeye cezayı kesti
3 şişe suya 600 TL hesap! Bakanlık işletmeye cezayı kesti
54 ürün daha ifşa edildi: Kıymada tavuk, sucukta gıda boyası!
54 ürün daha ifşa edildi: Kıymada tavuk, sucukta gıda boyası!
Bakan Gürlek açıkladı: Avukatlar için yeni reform paketi geliyor!
Bakan Gürlek açıkladı: Avukatlar için yeni reform paketi geliyor!
TZOB: Ramazan öncesi 41 üründen 27'sine zam geldi
TZOB: Ramazan öncesi 41 üründen 27'sine zam geldi
Bakan Tekin son noktayı koydu: LGS ve YKS'de değişiklik var mı?
Bakan Tekin son noktayı koydu: LGS ve YKS'de değişiklik var mı?
YÖK'ten personel için Ramazan mesaisi düzenlemesi
YÖK'ten personel için Ramazan mesaisi düzenlemesi

Saç Köklerine İşliyor, Adeta Kelliğin Çaresi!

Doğal özleri karıştırın

  1. Stresli yaşam temposu, hormonal değişimler, tiroit problemleri, demir eksikliği ve genetik yatkınlık gibi pek çok faktör saç köklerini zayıflatıyor. Özellikle genetik dökülme tipi, hem kadınlarda hem erkeklerde giderek daha erken yaşta görülüyor. İşte tam bu noktada doğal içeriklerle desteklenen bakım rutinleri yeniden gündeme geliyor.

    Stresli yaşam temposu, hormonal değişimler, tiroit problemleri, demir eksikliği ve genetik yatkınlık gibi pek çok faktör saç köklerini zayıflatıyor. Özellikle genetik dökülme tipi, hem kadınlarda hem erkeklerde giderek daha erken yaşta görülüyor. İşte tam bu noktada doğal içeriklerle desteklenen bakım rutinleri yeniden gündeme geliyor.

  2. 2015 yılında yapılan ve hakemli tıp dergilerinde yayımlanan bir çalışmada, biberiye yağı ile yüzde iki oranında Minoxidil içeren losyon karşılaştırıldı. Altı ay süren araştırmada her iki grupta da saç yoğunluğunda artış gözlemlendi. Çalışmanın sonunda biberiye yağı kullanan katılımcıların saç sayılarında anlamlı artış kaydedildi.

    2015 yılında yapılan ve hakemli tıp dergilerinde yayımlanan bir çalışmada, biberiye yağı ile yüzde iki oranında Minoxidil içeren losyon karşılaştırıldı. Altı ay süren araştırmada her iki grupta da saç yoğunluğunda artış gözlemlendi. Çalışmanın sonunda biberiye yağı kullanan katılımcıların saç sayılarında anlamlı artış kaydedildi.

  3. Uzmanlara göre biberiye yağının en önemli etkisi saçlı derideki kan dolaşımını artırması. Artan mikro dolaşım, kıl foliküllerinin daha fazla oksijen ve besinle buluşmasını sağlıyor. Bu durum zayıflamış köklerin yeniden güç kazanmasına yardımcı oluyor.

    Uzmanlara göre biberiye yağının en önemli etkisi saçlı derideki kan dolaşımını artırması. Artan mikro dolaşım, kıl foliküllerinin daha fazla oksijen ve besinle buluşmasını sağlıyor. Bu durum zayıflamış köklerin yeniden güç kazanmasına yardımcı oluyor.

  4. Ayrıca biberiye yağının antioksidan özellikleri çevresel stres faktörlerine karşı koruyucu bir bariyer oluşturuyor. Hava kirliliği, sigara dumanı ve UV maruziyeti gibi faktörler saçlı deride oksidatif hasara yol açabiliyor. Antioksidan içerikler bu hasarı sınırlamaya destek veriyor.

    Ayrıca biberiye yağının antioksidan özellikleri çevresel stres faktörlerine karşı koruyucu bir bariyer oluşturuyor. Hava kirliliği, sigara dumanı ve UV maruziyeti gibi faktörler saçlı deride oksidatif hasara yol açabiliyor. Antioksidan içerikler bu hasarı sınırlamaya destek veriyor.

  5. New York merkezli dermatolog Michele Green, saç derisinde kronik enflamasyonun dökülmenin önemli nedenlerinden biri olduğunu vurguluyor. Green?e göre biberiye yağının anti enflamatuar etkisi saçlı derinin sakinleşmesine katkı sağlayabiliyor. Bu da saç tellerinin daha güçlü uzamasına zemin hazırlıyor.

    New York merkezli dermatolog Michele Green, saç derisinde kronik enflamasyonun dökülmenin önemli nedenlerinden biri olduğunu vurguluyor. Green?e göre biberiye yağının anti enflamatuar etkisi saçlı derinin sakinleşmesine katkı sağlayabiliyor. Bu da saç tellerinin daha güçlü uzamasına zemin hazırlıyor.

  6. Almanya?da yapılan farklı laboratuvar çalışmalarında da bitkisel yağların içerdiği fenolik bileşiklerin hücresel hasarı azalttığı gösterildi. Özellikle stres kaynaklı dökülmelerde saç derisinin yatıştırılması önemli bir adım olarak kabul ediliyor.

    Almanya?da yapılan farklı laboratuvar çalışmalarında da bitkisel yağların içerdiği fenolik bileşiklerin hücresel hasarı azalttığı gösterildi. Özellikle stres kaynaklı dökülmelerde saç derisinin yatıştırılması önemli bir adım olarak kabul ediliyor.

  7. Saf uçucu yağların doğrudan saçlı deriye uygulanması her zaman doğru bir yöntem değil. Uçucu yağlar oldukça konsantre olduğu için tahrişe neden olabiliyor. Bu nedenle uzmanlar seyreltilmiş kullanım öneriyor. Pratik bir yöntem olarak günlük kullandığınız şampuanın içine her yıkamada bir damla biberiye yağı ekleyebilirsiniz.

    Saf uçucu yağların doğrudan saçlı deriye uygulanması her zaman doğru bir yöntem değil. Uçucu yağlar oldukça konsantre olduğu için tahrişe neden olabiliyor. Bu nedenle uzmanlar seyreltilmiş kullanım öneriyor. Pratik bir yöntem olarak günlük kullandığınız şampuanın içine her yıkamada bir damla biberiye yağı ekleyebilirsiniz.

19 Şubat 2026