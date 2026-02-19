Bakan Fidan: Türkiye Gazze'ye asker göndermeye hazır!
Tilbe'den Evsiz Kalan Filistinlilere Çadır Kent

Yıldız Tilbe'den evsiz kalan Filistinlilere çadır kent

  İsrail saldırılarının ağır yıkıma neden olduğu Gazze?de evsiz kalan Filistinliler için yeni bir yaşam alanı oluşturuldu. Daha önce Gazze?de Ramazan'da 12 bin kişiye iftar sofrası için destekte bulunan şarkıcı Yıldız Tilbe?nin bağışlarıyla kurulan ?Yıldız Tilbe Çadır Kenti?, Gazze?nin kuzeyindeki Zeytun Mahallesi?nde düzenlenen törenle hizmete açıldı.

    İsrail saldırılarının ağır yıkıma neden olduğu Gazze?de evsiz kalan Filistinliler için yeni bir yaşam alanı oluşturuldu. Daha önce Gazze?de Ramazan'da 12 bin kişiye iftar sofrası için destekte bulunan şarkıcı Yıldız Tilbe?nin bağışlarıyla kurulan ?Yıldız Tilbe Çadır Kenti?, Gazze?nin kuzeyindeki Zeytun Mahallesi?nde düzenlenen törenle hizmete açıldı.

  Kudüs İçin Gönüllüler Derneğinin işbirliğiyle Mevedde Yardım Kuruluşu tarafından kurulan bu yerleşim bölgesi 80 çadırdan oluşuyor.

    Kudüs İçin Gönüllüler Derneğinin işbirliğiyle Mevedde Yardım Kuruluşu tarafından kurulan bu yerleşim bölgesi 80 çadırdan oluşuyor.

  Çadır kentte, Filistinli çocukların eğitim alması için "Yıldız Tilbe Okulu"nun yanı sıra bir mescit, güneş panelleri, enerji kontrol odası, su kuyusu ve mutfak da yer alıyor.

    Çadır kentte, Filistinli çocukların eğitim alması için "Yıldız Tilbe Okulu"nun yanı sıra bir mescit, güneş panelleri, enerji kontrol odası, su kuyusu ve mutfak da yer alıyor.

  Mevedde Derneği Başkanı Abdullah Sukkar Ebu Enver, çadır kenti projesinin bölgedeki ilk projelerden biri olduğunu söyledi.

Bu bölgenin ıssız olduğunu; su, internet ve elektrik gibi imkanların olmadığına işaret eden Ebu Enver, kısıtlı imkanlar nedeniyle insanların bu bölgede yaşamaktan kaçındığını belirtti.

    Mevedde Derneği Başkanı Abdullah Sukkar Ebu Enver, çadır kenti projesinin bölgedeki ilk projelerden biri olduğunu söyledi.

    Bu bölgenin ıssız olduğunu; su, internet ve elektrik gibi imkanların olmadığına işaret eden Ebu Enver, kısıtlı imkanlar nedeniyle insanların bu bölgede yaşamaktan kaçındığını belirtti.

  Filistinlilerin su ve yemek bulabileceği kampları tercih ettiğini vurgulayan Ebu Enver, "Yıldız Tilbe Çadır Kenti"nde kurulurken bu imkanları tedarik etmeye gayret ettiklerini aktardı.

    Filistinlilerin su ve yemek bulabileceği kampları tercih ettiğini vurgulayan Ebu Enver, "Yıldız Tilbe Çadır Kenti"nde kurulurken bu imkanları tedarik etmeye gayret ettiklerini aktardı.

  Ebu Enver, gelecek hafta Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Muhabarat bölgesinde de "Yıldız Tilbe Çadır Kenti"nin ikincisinin açılacağı haberini verdi.

    Ebu Enver, gelecek hafta Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Muhabarat bölgesinde de "Yıldız Tilbe Çadır Kenti"nin ikincisinin açılacağı haberini verdi.

  Çadır kente Ravda bölgesinden gelerek yerleşen Filistinli kadın, daha önce küçücük bir odada 4 kız ve 3 oğluyla yaşamak zorunda kaldıklarını söyledi.

    Çadır kente Ravda bölgesinden gelerek yerleşen Filistinli kadın, daha önce küçücük bir odada 4 kız ve 3 oğluyla yaşamak zorunda kaldıklarını söyledi.

  İsrail saldırılarında eşi ve oğlunu kaybeden Filistinli kadın, daha önce bir anaokuluna sığındıklarını belirterek, "Biz bir anaokulunda kalıyorduk. Yanımızda çok ama çok küçük bir oda vardı. Sekiz kişiydik. Dört kızım, üç oğlum var. Çok dar bir odadaydık bize yeterli gelmiyordu. Elhamdülillah sonra bize daha geniş, iyi bir çadır verdiler ve iki de iyi banyo sağladılar" dedi.

    İsrail saldırılarında eşi ve oğlunu kaybeden Filistinli kadın, daha önce bir anaokuluna sığındıklarını belirterek, "Biz bir anaokulunda kalıyorduk. Yanımızda çok ama çok küçük bir oda vardı. Sekiz kişiydik. Dört kızım, üç oğlum var. Çok dar bir odadaydık bize yeterli gelmiyordu. Elhamdülillah sonra bize daha geniş, iyi bir çadır verdiler ve iki de iyi banyo sağladılar" dedi.

  Bu çadır kente sığınmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren ve yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına hakim olamayan Filistinli kadın, şöyle devam etti:

"Hamdolsun, bize güzel bir çadır verdiler. 'Ya Rabbi kuzeye mi gideyim, yoksa güneye mi?' diye düşünüyordum. Güneyde de ölümler var. Benim de 4 yaralım var. Elhamdülillah, Allah?a hamdolsun her halükarda. Yaşanan her şey Allah?tandır. Allah rahmet eylesin. Yeni tutunmuştuk, biraz sevinmiştik. Ev gitti, eş gitti. Dünyadaki dayanağım gitti. Eşimden sonra hayatım cehenneme döndü. Ama Allah var. Elhamdülillah her şeye rağmen."

    Bu çadır kente sığınmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren ve yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına hakim olamayan Filistinli kadın, şöyle devam etti:

    "Hamdolsun, bize güzel bir çadır verdiler. 'Ya Rabbi kuzeye mi gideyim, yoksa güneye mi?' diye düşünüyordum. Güneyde de ölümler var. Benim de 4 yaralım var. Elhamdülillah, Allah?a hamdolsun her halükarda. Yaşanan her şey Allah?tandır. Allah rahmet eylesin. Yeni tutunmuştuk, biraz sevinmiştik. Ev gitti, eş gitti. Dünyadaki dayanağım gitti. Eşimden sonra hayatım cehenneme döndü. Ama Allah var. Elhamdülillah her şeye rağmen."

  12 BİN KİŞİYE İFTAR SOFRASI

Yıldız Tilbe, daha önce 12 bin kişilik Ramazan iftar sofrasının ücretini Kudüs Gönüllüleri Derneği?ne teslim etmişti.

    12 BİN KİŞİYE İFTAR SOFRASI

    Yıldız Tilbe, daha önce 12 bin kişilik Ramazan iftar sofrasının ücretini Kudüs Gönüllüleri Derneği?ne teslim etmişti.

19 Şubat 2026