'Hayat pahalılığı Türkiye'nin karşı karşıya olduğu en önemli makro sorun'
Gürlek: Ticari güvenin artırılması için çalışmalarımızı kesintisiz sürdüreceğiz
İşe alımlarda 'uyuşturucu testi' dönemi... Kamu kurumları da talep ediyor
İstediği güne randevu alamayan hasta doktoru dövdü
9 ilde bahis operasyonu: 6 süper lig takımının yöneticisi gözaltında
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?
MİT 'tamam' derse yasa Meclis'e gelecek!
Hatay güne depremle uyandı
İstanbul'da suç örgütlerine yönelik operasyon: 32 gözaltı
Üst kademe kamu yöneticilerinin atanma usullerinde değişiklik
17 ile vali yardımcısı ve 135 ilçeye ise kaymakam atandı
Bakan Fidan: Türkiye Gazze'ye asker göndermeye hazır!
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 5 tutuklama
TMSF Papara'nın satış sürecini mart ayına erteledi!
Erdoğan'dan şehit yakınlarına: Emanetinize leke sürülmesine izin vermeyeceğiz!
DMM'den Somali iddialarına yanıt: Petrol aramaları tek taraflı değil!
Tüketici Güven Endeksi son 1 yılın zirvesinde
İkinci el konut piyasasında düşüş sürüyor: Ocakta %5,9 gerileme!
İstanbul'da yeni başsavcı belli oldu
Sosyal medyada tepki çeken görüntüye Kaymakamdan açıklama
Şoförlerle arkadaş oldu: Günde 25, yılda 3 bin 365 kez otobüse bindi!
Bakan Gürlek: 'Suça sürüklenen çocuk' tanımı ve yaş sınırı değişiyor!
Ocak raporu yayımlandı: Altın yükseldi, gözler konuta çevrildi
Fahiş fiyat ve stokçuluğa 506 milyon lira ceza
500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor
MSB: 2026 başından bu yana 35 terörist teslim oldu
Cemre düşüyor, bahar yaklaşıyor
Emlak Konut'tan koşuluyla faizsiz 'Hoş Geldin Evim Kampanyası'
Bakan Memişoğlu açıkladı: HPV aşısı ücretsiz olacak mı?
Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar batıda artacak, doğuda azalacak
Hayta İsmail'i Ahmet Arıman'ın Yeni Mesleği Çok Şaşırttı!

Yıllardır 7'den 70'e herkesin sevgisini kazanan ve eşi benzeri olmayan bir efsaneyi hayatımıza dahil eden "Hababam Sınıfı"nda "Hayta İsmail" karakterini oynayan Ahmet Arıman'ın yeni mesleği bir hayli şaşırttı.

    Türk sinemasına adını altın harflerle yazdıran kült seri "Hababam Sınıfı", yıllar geçse de her sahnesiyle kalplere dokunmaya devam ediyor. Münir Özkul, Adile Naşit, Kemal Sunal, Halit Akçatepe, Şener Şen ve daha nice usta oyuncuları beyaz perdede izleme imkanı sunan seride her bir karakter kendine has ve oldukça özeldi.

    Rıfat Ilgaz'ın güçlü kalemini gözler önüne seren efsane serideki "Hayta İsmail" karakterini ise hatırlamayan yoktur.

    Hababam Sınıfı'nın yanı sıra 'Neşeli Günler', 'Gülen Gözler', 'Bizim Aile' ve 'Sultan' gibi Yeşilçam'ın efsane filmlerde rol alan Ahmet Arıman'ın şimdilerde yaptığı meslek gündeme geldi.

    Zaman zaman televizyon ekranlarında boy gösteren 70 yaşındaki sanatçının oyunculuğunun yanı sıra düğünlerde org çalıp şarkılar söylediği ortaya çıktı.

    ASLINDA MÜZİKLE İLGİLENİYORDU

    Ortaokul yıllarından beri müziğe ilgisi olan sanatçı, 1972 yılında orkestra hayatına adım attı ve Münir Özkul ile çalıştığı bir turne sayesinde oyunculuğa başladı. Ünlü isim, turne sonunda ünlü yönetmenin onu karaktere uygun görmesiyle Hababam Sınıfı'nda rolü kaptı. Uzun yıllar oyunculuk yapan Arıman, son dönemlerde müzik hayatına geri döndü.

20 Şubat 2026