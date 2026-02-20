Dizi Sahnesinden Devlet Bahçeli'ye Mesaj Gönderdi!
Uraz Kaygılaroğlu, yer aldığı 'Yeraltı' dizisini çok beğendiği için kendisini bizzat arayan MHP lideri Devlet Bahçeli'ye dizi sahnesinden gönderme yaparak teşekkür etti.
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı, geçtiğimiz haftalarda yayın hayatına başlayan 'Yeraltı' dizisinin başrol oyuncusu Uraz Kaygılaroğlu'nu telefonla arayarak tebrik ettiğini söylemişti.
TÜM EKİBE BAŞARILAR DİLEMİŞTİ Bahçeli açıklamasında; "Türk gençliğinin kötü alışkanlıklardan uzak durması yönünde yaptıkları başarılı yayıncılık ve örnek bir senaryo halinde ekranlara taşınmasından duyduğum memnuniyetimi dile getirdim. Kabul etmeleri halinde kendilerine bir bozkurt tablosu hediye etmek istediğimi belirterek, tüm ekibe başarılar dilerim." diyerek aramasının nedenini açıklamıştı.
TEŞEKKÜR MESAJINI DİZİDEN GÖNDERDİ Yeraltı dizisinde Bozo karakteriyle ekranlara gelen Uraz Kaygılaroğlu'da Devlet Bahçeli'nin bu övgüsünü karşılıksız bırakmadı.