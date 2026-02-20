Sağlık Bakanlığından Ramazan'da Sağlıklı Beslenme Önerileri

RAMAZANDA DENGELİ BESLENME REHBERİ: İFTAR VE SAHUR TAVSİYELERİ

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan güncel kılavuz, oruç tutan vatandaşların 12 saati aşan açlık süresini sağlıklı yönetebilmeleri için somut adımlar içeriyor. Bakanlık, özellikle kan şekerinin erken düşmesini engellemek adına sahurda protein ve lif odaklı bir model öneriyor.

İftarda ise ağır ve yağlı yemekler yerine, zeytin veya hurma ile başlangıç yapılması, ardından küçük porsiyonlar halinde ilerlenmesi gerektiği vurgulanıyor. Beslenme düzenindetam buğday ürünleri, sebze yemekleri ve probiyotik kaynağı olan kefir/yoğurt gibi besinlerinönceliklendirilmesi, uzun süreli açlığın vücut üzerindeki olumsuz etkilerini minimize ediyor.

Fotoğraf: Salık Bakanlığı'nın X üzerinden yaptığı paylaşım