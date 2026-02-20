'Hayat pahalılığı Türkiye'nin karşı karşıya olduğu en önemli makro sorun'
Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar batıda artacak, doğuda azalacak

Sağlık Bakanlığından Ramazan'da Sağlıklı Beslenme Önerileri

Sağlık Bakanlığı, ramazan ayında bağışıklığı korumak için sahurun asla atlanmaması gerektiğini ve günlük su ihtiyacının kilogram başına 35 ml formülüyle hesaplanarak iftar-sahur arasına yayılmasını önerdi.

  1. Sağlık Bakanlığı, ramazanda bağışıklığı diri tutmak için iftar-sahur arasında probiyotik desteği (kefir, ayran) alınmasını ve rafine şekerden uzak durulmasını önerdi. Kan şekerinin erken düşmesini engellemek için sahurda mutlaka protein odaklı bir kahvaltı yapılması ve iftar sonrası kısa yürüyüşlerin ihmal edilmemesi gerektiği vurgulandı.

    Sağlık Bakanlığı, ramazanda bağışıklığı diri tutmak için iftar-sahur arasında probiyotik desteği (kefir, ayran) alınmasını ve rafine şekerden uzak durulmasını önerdi. Kan şekerinin erken düşmesini engellemek için sahurda mutlaka protein odaklı bir kahvaltı yapılması ve iftar sonrası kısa yürüyüşlerin ihmal edilmemesi gerektiği vurgulandı.

  2. <p><strong>SAĞLIKLI RAMAZAN SOFRASI KRİTERLERİ</strong></p><table style="font-family:google sans text,sans-serif !important;line-height:1.15 !important;margin-bottom:32px;margin-top:0 !important"><thead><tr><td><strong>Kriter</strong></td><td><strong>Önerilen Yöntem</strong></td><td><strong>Kaçınılması Gerekenler</strong></td></tr></thead><tbody><tr><td><span><strong>Pişirme Tekniği</strong></span></td><td><span>Haşlama, ızgara veya fırın</span></td><td><span>Kızartma ve aşırı yağlı yöntemler</span></td></tr><tr><td><span><strong>Ekmek Seçimi</strong></span></td><td><span>Tam buğday veya tam tahıllı ekmek</span></td><td><span>Beyaz ekmek ve ağır hamur işleri</span></td></tr><tr><td><span><strong>Öğün Yapısı</strong></span></td><td><span>Küçük porsiyonlar ve ara öğünler</span></td><td><span>Tek seferde büyük ve ağır porsiyonlar</span></td></tr><tr><td><span><strong>Sıvı Alımı</strong></span></td><td><span>İftar-sahur arası düzenli su tüketimi</span></td><td><span>Sadece çay, kahve veya asitli içecekler</span></td></tr></tbody></table>

    SAĞLIKLI RAMAZAN SOFRASI KRİTERLERİ

    KriterÖnerilen YöntemKaçınılması Gerekenler
    Pişirme TekniğiHaşlama, ızgara veya fırınKızartma ve aşırı yağlı yöntemler
    Ekmek SeçimiTam buğday veya tam tahıllı ekmekBeyaz ekmek ve ağır hamur işleri
    Öğün YapısıKüçük porsiyonlar ve ara öğünlerTek seferde büyük ve ağır porsiyonlar
    Sıvı Alımıİftar-sahur arası düzenli su tüketimiSadece çay, kahve veya asitli içecekler

  3. <p><strong>RAMAZANDA DENGELİ BESLENME REHBERİ: İFTAR VE SAHUR TAVSİYELERİ</strong></p><p><strong>Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan güncel kılavuz,</strong> oruç tutan vatandaşların 12 saati aşan açlık süresini sağlıklı yönetebilmeleri için somut adımlar içeriyor. Bakanlık, özellikle kan şekerinin erken düşmesini engellemek adına sahurda protein ve lif odaklı bir model öneriyor.</p><p><span style="color:#B22222"><strong>İftarda ise ağır ve yağlı yemekler yerine, zeytin veya hurma ile başlangıç yapılması</strong></span>,<u>ardından küçük porsiyonlar halinde ilerlenmesi gerektiği vurgulanıyor.</u> Beslenme düzeninde<strong>tam buğday ürünleri, sebze yemekleri ve probiyotik kaynağı olan kefir/yoğurt gibi besinlerin</strong>önceliklendirilmesi, uzun süreli açlığın vücut üzerindeki olumsuz etkilerini minimize ediyor.</p><p>Fotoğraf: Salık Bakanlığı'nın X üzerinden yaptığı paylaşım</p>

    RAMAZANDA DENGELİ BESLENME REHBERİ: İFTAR VE SAHUR TAVSİYELERİ

    Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan güncel kılavuz, oruç tutan vatandaşların 12 saati aşan açlık süresini sağlıklı yönetebilmeleri için somut adımlar içeriyor. Bakanlık, özellikle kan şekerinin erken düşmesini engellemek adına sahurda protein ve lif odaklı bir model öneriyor.

    İftarda ise ağır ve yağlı yemekler yerine, zeytin veya hurma ile başlangıç yapılması,ardından küçük porsiyonlar halinde ilerlenmesi gerektiği vurgulanıyor. Beslenme düzenindetam buğday ürünleri, sebze yemekleri ve probiyotik kaynağı olan kefir/yoğurt gibi besinlerinönceliklendirilmesi, uzun süreli açlığın vücut üzerindeki olumsuz etkilerini minimize ediyor.

    Fotoğraf: Salık Bakanlığı'nın X üzerinden yaptığı paylaşım

  4. <p><strong>RAMAZAN BESLENMESİNE DAİR İPUÇLARI</strong></p><ul><li><p><strong>Sahur Menüsü:</strong> Yumurta, peynir, süt ve tam tahıllı ekmekten oluşan bir kahvaltı tok tutma süresini uzatır.</p></li><li><p><strong>Lifli Gıdalar:</strong> Kuru fasulye, nohut ve mercimek gibi baklagiller kabızlığı önler ve açlık hissini geciktirir.</p></li><li><p><strong>Hafif İftar:</strong> Yemek sonrası ağır tatlılar yerine meyve veya sütlü tatlılar tercih edilmelidir.</p></li><li><p><strong>Fiziksel Aktivite:</strong> İftardan kısa bir süre sonra yapılacak hafif tempolu yürüyüşler sindirimi kolaylaştırır.</p></li></ul>

    RAMAZAN BESLENMESİNE DAİR İPUÇLARI

    • Sahur Menüsü: Yumurta, peynir, süt ve tam tahıllı ekmekten oluşan bir kahvaltı tok tutma süresini uzatır.

    • Lifli Gıdalar: Kuru fasulye, nohut ve mercimek gibi baklagiller kabızlığı önler ve açlık hissini geciktirir.

    • Hafif İftar: Yemek sonrası ağır tatlılar yerine meyve veya sütlü tatlılar tercih edilmelidir.

    • Fiziksel Aktivite: İftardan kısa bir süre sonra yapılacak hafif tempolu yürüyüşler sindirimi kolaylaştırır.

  5. <p><span style="color:#FF0000"><strong>SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS)</strong></span></p><p><strong>Günlük su ihtiyacı ramazanda nasıl hesaplanır?</strong></p><p>Vücut ağırlığınızı 35 mililitre ile çarparak (Örn: <span class="math-inline">$70\text{ kg} \times 35\text{ ml} = 2450\text{ ml}$</span>) tüketmeniz gereken net su miktarını bulabilirsiniz.</p><p><strong>İftarda şişkinliği önlemek için ne yapılmalı?</strong></p><p>Yemekler yavaş çiğnenmeli, yağlı porsiyonlardan kaçınılmalı ve öğün aralarına yayılmış küçük porsiyonlar tercih edilmelidir.</p>

    SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS)

    Günlük su ihtiyacı ramazanda nasıl hesaplanır?

    Vücut ağırlığınızı 35 mililitre ile çarparak (Örn: $70\text{ kg} \times 35\text{ ml} = 2450\text{ ml}$) tüketmeniz gereken net su miktarını bulabilirsiniz.

    İftarda şişkinliği önlemek için ne yapılmalı?

    Yemekler yavaş çiğnenmeli, yağlı porsiyonlardan kaçınılmalı ve öğün aralarına yayılmış küçük porsiyonlar tercih edilmelidir.

  7. <p><strong>Ramazanda tatlı ihtiyacı nasıl karşılanır?</strong></p><p>Rafine şekerli ve şerbetli ağır tatlılar yerine; öğün aralarında meyve, kuru meyve veya sütlü tatlılar (sütlaç, güllaç vb.) tercih edilerek kan şekeri dengelenmelidir.</p><p><strong>Probiyotik tüketimi neden önemli?</strong></p><p>Kefir ve ayran gibi probiyotik besinler, uzun süreli açlık sonrası bağışıklık sistemini güçlendirir ve sindirimi kolaylaştırdığı için özellikle iftardan sonra tüketilmesi tavsiye edilir.</p>

    Ramazanda tatlı ihtiyacı nasıl karşılanır?

    Rafine şekerli ve şerbetli ağır tatlılar yerine; öğün aralarında meyve, kuru meyve veya sütlü tatlılar (sütlaç, güllaç vb.) tercih edilerek kan şekeri dengelenmelidir.

    Probiyotik tüketimi neden önemli?

    Kefir ve ayran gibi probiyotik besinler, uzun süreli açlık sonrası bağışıklık sistemini güçlendirir ve sindirimi kolaylaştırdığı için özellikle iftardan sonra tüketilmesi tavsiye edilir.

  8. <p><strong>PRATİK HESAPLAMA ARACI: "KAÇ LİTRE SU İÇMELİSİNİZ?"</strong></p><table style="font-family:google sans text,sans-serif !important;line-height:1.15 !important;margin-bottom:32px;margin-top:0 !important"><thead><tr><td><strong>Vücut Ağırlığı (kg)</strong></td><td><strong>Günlük Su İhtiyacı (Litre)</strong></td><td><strong>Bardak Sayısı (Tahmini)</strong></td></tr></thead><tbody><tr><td><span><strong>60 kg</strong></span></td><td><span>2,1 Litre</span></td><td><span>10-11 Bardak</span></td></tr><tr><td><span><strong>70 kg</strong></span></td><td><span>2,4 Litre</span></td><td><span>12-13 Bardak</span></td></tr><tr><td><span><strong>80 kg</strong></span></td><td><span>2,8 Litre</span></td><td><span>14-15 Bardak</span></td></tr><tr><td><span><strong>90 kg</strong></span></td><td><span>3,1 Litre</span></td><td><span>15-16 Bardak</span></td></tr></tbody></table>

    PRATİK HESAPLAMA ARACI: "KAÇ LİTRE SU İÇMELİSİNİZ?"

    Vücut Ağırlığı (kg)Günlük Su İhtiyacı (Litre)Bardak Sayısı (Tahmini)
    60 kg2,1 Litre10-11 Bardak
    70 kg2,4 Litre12-13 Bardak
    80 kg2,8 Litre14-15 Bardak
    90 kg3,1 Litre15-16 Bardak

  9. <p><strong>"ÖRNEK SAHUR MENÜSÜ" LİSTESİ</strong></p><ul><li><p><strong>Protein:</strong> 1 adet haşlanmış yumurta + 2 dilim az tuzlu peynir.</p></li><li><p><strong>Sağlıklı Yağ:</strong> 2 tam ceviz içi veya 1/4 avokado.</p></li><li><p><strong>Lif:</strong> Bol yeşillik ve 2 dilim tam tahıllı ekmek.</p></li><li><p><strong>Sıvı:</strong> 1 bardak kefir veya şekersiz komposto.</p></li></ul>

    "ÖRNEK SAHUR MENÜSÜ" LİSTESİ

    • Protein: 1 adet haşlanmış yumurta + 2 dilim az tuzlu peynir.

    • Sağlıklı Yağ: 2 tam ceviz içi veya 1/4 avokado.

    • Lif: Bol yeşillik ve 2 dilim tam tahıllı ekmek.

    • Sıvı: 1 bardak kefir veya şekersiz komposto.

20 Şubat 2026