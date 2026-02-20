2026'Nın En Çok Satan Akıllı Telefonları
Fiyat-performans listesi
-
Telegraph yer alan habere göre uzman testleri ve yıl boyunca yapılan incelemeler doğrultusunda, 2026'nın en çok tercih edilen ve öne çıkan modelleri belli oldu. İşte o telefonlar
-
En iyi iPhone: Apple iPhone 17
Apple'ın standart modeli iPhone 17, bu yıl fiyat-performans açısından en dikkat çekici iPhone olarak öne çıkıyor.
6,3 inç OLED ekranı ve 120 Hz yenileme hızı sayesinde akıcı bir kullanım sunan cihaz, A19 işlemcisiyle güçlü bir performans sağlıyor. Çift 48 MP arka kamera sistemi günlük kullanım için fazlasıyla yeterli. Pro modellerde bulunan bazı gelişmiş zoom özellikleri yer almasa da, çoğu kullanıcı için fark yaratmayacak seviyede.
Öne çıkanlar: Güçlü performans, uzun pil ömrü, gelişmiş ön kamera
Eksileri:Tasarımda büyük değişiklik yok, optik zoom sınırlı
-
En iyi Android telefon: Samsung Galaxy S25 Ultra
Android tarafında zirvede ise Samsung Galaxy S25 Ultra yer alıyor.
6,9 inç OLED ekranı, 200 MP ana kamerası ve gelişmiş zoom yetenekleriyle özellikle fotoğrafçılık konusunda iddialı. Snapdragon 8 Elite işlemci ve 5.000 mAh batarya sayesinde hem performans hem de pil ömrü güçlü. Ayrıca S Pen desteği üretkenlik tarafında fark yaratıyor.
Öne çıkanlar: Üst düzey kamera, güçlü performans, S Pen desteği
Eksileri:Yüksek fiyat, büyük ve ağır tasarım
-
En iyi fiyat-performans Android: Google Pixel 10
Daha uygun fiyatlı ama güçlü bir alternatif arayanlar için Google Pixel 10 dikkat çekiyor.
Tensor G5 işlemcisi ve temiz Android arayüzüyle akıcı bir deneyim sunan cihaz, Google'ın yedi yıllık yazılım güncelleme desteğiyle uzun ömürlü kullanım vadediyor. Üçlü kamera sistemi, özellikle yapay zeka destekli fotoğraf işleme sayesinde başarılı sonuçlar veriyor.
Öne çıkanlar:Uzun yazılım desteği, temiz arayüz, başarılı kamera
Eksileri: Rakiplere göre işlemci performansı biraz geride
-
-
En iyi pil ömrü: OnePlus 15
Pil performansı önceliğinizse OnePlus 15, büyük bataryası ve hızlı şarj desteğiyle öne çıkan modeller arasında yer alıyor. Gün boyu yoğun kullanımda bile kullanıcıyı yarı yolda bırakmıyor.
-
En iyi katlanabilir: Samsung Galaxy Z Fold 7
Katlanabilir telefon kategorisinde ise Samsung Galaxy Z Fold 7 liderliğini sürdürüyor.
Tablet benzeri geniş ekran deneyimi sunan model, üretkenlik ve multimedya kullanımı için ideal. Ancak fiyatı segmentin en yüksekleri arasında.
-
2026'DA ÖNE ÇIKAN TRENDLER
-120 Hz ekran artık standart haline geliyor.
-Yapay zeka destekli kamera ve asistan özellikleri yaygınlaşıyor.
-Orta segment modeller, amiral gemisi deneyimine her zamankinden daha yakın.
-Katlanabilir telefonlar premium segmentte konumlanmaya devam ediyor.
Sonuç olarak 2026'da "en iyi telefon"kişisel ihtiyaçlara göre değişiyor. Günlük kullanım için standart iPhone ve Android amiral gemileri fazlasıyla yeterli olurken, kamera veya üretkenlik odaklı kullanıcılar için Pro ve Ultra modeller daha uygun seçenekler sunuyor.