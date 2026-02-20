'Hayat pahalılığı Türkiye'nin karşı karşıya olduğu en önemli makro sorun'
Gürlek: Ticari güvenin artırılması için çalışmalarımızı kesintisiz sürdüreceğiz
İşe alımlarda 'uyuşturucu testi' dönemi... Kamu kurumları da talep ediyor
İstediği güne randevu alamayan hasta doktoru dövdü
9 ilde bahis operasyonu: 6 süper lig takımının yöneticisi gözaltında
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?
MİT 'tamam' derse yasa Meclis'e gelecek!
Hatay güne depremle uyandı
İstanbul'da suç örgütlerine yönelik operasyon: 32 gözaltı
Üst kademe kamu yöneticilerinin atanma usullerinde değişiklik
17 ile vali yardımcısı ve 135 ilçeye ise kaymakam atandı
Bakan Fidan: Türkiye Gazze'ye asker göndermeye hazır!
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 5 tutuklama
TMSF Papara'nın satış sürecini mart ayına erteledi!
Erdoğan'dan şehit yakınlarına: Emanetinize leke sürülmesine izin vermeyeceğiz!
DMM'den Somali iddialarına yanıt: Petrol aramaları tek taraflı değil!
Tüketici Güven Endeksi son 1 yılın zirvesinde
İkinci el konut piyasasında düşüş sürüyor: Ocakta %5,9 gerileme!
İstanbul'da yeni başsavcı belli oldu
Sosyal medyada tepki çeken görüntüye Kaymakamdan açıklama
Şoförlerle arkadaş oldu: Günde 25, yılda 3 bin 365 kez otobüse bindi!
Bakan Gürlek: 'Suça sürüklenen çocuk' tanımı ve yaş sınırı değişiyor!
Ocak raporu yayımlandı: Altın yükseldi, gözler konuta çevrildi
Fahiş fiyat ve stokçuluğa 506 milyon lira ceza
500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor
MSB: 2026 başından bu yana 35 terörist teslim oldu
Cemre düşüyor, bahar yaklaşıyor
Emlak Konut'tan koşuluyla faizsiz 'Hoş Geldin Evim Kampanyası'
Bakan Memişoğlu açıkladı: HPV aşısı ücretsiz olacak mı?
Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar batıda artacak, doğuda azalacak
2026'Nın En Çok Satan Akıllı Telefonları

Fiyat-performans listesi

  1. Telegraph yer alan habere göre uzman testleri ve yıl boyunca yapılan incelemeler doğrultusunda, 2026'nın en çok tercih edilen ve öne çıkan modelleri belli oldu. İşte o telefonlar

  2. <p><strong>En iyi iPhone: Apple iPhone 17</strong></p><p>Apple'ın standart modeli iPhone 17, bu yıl fiyat-performans açısından en dikkat çekici iPhone olarak öne çıkıyor.</p><p>6,3 inç OLED ekranı ve 120 Hz yenileme hızı sayesinde akıcı bir kullanım sunan cihaz, A19 işlemcisiyle güçlü bir performans sağlıyor. Çift 48 MP arka kamera sistemi günlük kullanım için fazlasıyla yeterli. Pro modellerde bulunan bazı gelişmiş zoom özellikleri yer almasa da, çoğu kullanıcı için fark yaratmayacak seviyede.</p><p><strong>Öne çıkanlar:</strong> Güçlü performans, uzun pil ömrü, gelişmiş ön kamera</p><p><strong>Eksileri:</strong>Tasarımda büyük değişiklik yok, optik zoom sınırlı</p>

  3. <p><strong>En iyi Android telefon: Samsung Galaxy S25 Ultra</strong></p><p>Android tarafında zirvede ise Samsung Galaxy S25 Ultra yer alıyor.</p><p>6,9 inç OLED ekranı, 200 MP ana kamerası ve gelişmiş zoom yetenekleriyle özellikle fotoğrafçılık konusunda iddialı. Snapdragon 8 Elite işlemci ve 5.000 mAh batarya sayesinde hem performans hem de pil ömrü güçlü. Ayrıca S Pen desteği üretkenlik tarafında fark yaratıyor.</p><p><strong>Öne çıkanlar:</strong> Üst düzey kamera, güçlü performans, S Pen desteği</p><p><strong>Eksileri:</strong>Yüksek fiyat, büyük ve ağır tasarım</p>

  4. <p><strong>En iyi fiyat-performans Android: Google Pixel 10</strong></p><p>Daha uygun fiyatlı ama güçlü bir alternatif arayanlar için Google Pixel 10 dikkat çekiyor.</p><p>Tensor G5 işlemcisi ve temiz Android arayüzüyle akıcı bir deneyim sunan cihaz, Google'ın yedi yıllık yazılım güncelleme desteğiyle uzun ömürlü kullanım vadediyor. Üçlü kamera sistemi, özellikle yapay zeka destekli fotoğraf işleme sayesinde başarılı sonuçlar veriyor.</p><p><strong>Öne çıkanlar:</strong>Uzun yazılım desteği, temiz arayüz, başarılı kamera</p><p><strong>Eksileri:</strong> Rakiplere göre işlemci performansı biraz geride</p>

  6. <p><strong>En iyi pil ömrü: OnePlus 15</strong></p><p>Pil performansı önceliğinizse OnePlus 15, büyük bataryası ve hızlı şarj desteğiyle öne çıkan modeller arasında yer alıyor. Gün boyu yoğun kullanımda bile kullanıcıyı yarı yolda bırakmıyor.</p>

  7. <p><strong>En iyi katlanabilir: Samsung Galaxy Z Fold 7</strong></p><p>Katlanabilir telefon kategorisinde ise Samsung Galaxy Z Fold 7 liderliğini sürdürüyor.</p><p>Tablet benzeri geniş ekran deneyimi sunan model, üretkenlik ve multimedya kullanımı için ideal. Ancak fiyatı segmentin en yüksekleri arasında.</p>

  8. <p><strong>2026'DA ÖNE ÇIKAN TRENDLER</strong></p><p>-120 Hz ekran artık standart haline geliyor.</p><p>-Yapay zeka destekli kamera ve asistan özellikleri yaygınlaşıyor.</p><p>-Orta segment modeller, amiral gemisi deneyimine her zamankinden daha yakın.</p><p>-Katlanabilir telefonlar premium segmentte konumlanmaya devam ediyor.</p><p>Sonuç olarak 2026'da <strong>"en iyi telefon"</strong>kişisel ihtiyaçlara göre değişiyor. Günlük kullanım için standart iPhone ve Android amiral gemileri fazlasıyla yeterli olurken, kamera veya üretkenlik odaklı kullanıcılar için Pro ve Ultra modeller daha uygun seçenekler sunuyor.</p>

20 Şubat 2026