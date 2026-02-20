2026'Nın En Çok Satan Akıllı Telefonları

En iyi iPhone: Apple iPhone 17

Apple'ın standart modeli iPhone 17, bu yıl fiyat-performans açısından en dikkat çekici iPhone olarak öne çıkıyor.

6,3 inç OLED ekranı ve 120 Hz yenileme hızı sayesinde akıcı bir kullanım sunan cihaz, A19 işlemcisiyle güçlü bir performans sağlıyor. Çift 48 MP arka kamera sistemi günlük kullanım için fazlasıyla yeterli. Pro modellerde bulunan bazı gelişmiş zoom özellikleri yer almasa da, çoğu kullanıcı için fark yaratmayacak seviyede.

Öne çıkanlar: Güçlü performans, uzun pil ömrü, gelişmiş ön kamera

Eksileri:Tasarımda büyük değişiklik yok, optik zoom sınırlı