O Dizinin Fişi Çekildi!

NOW TV ekranlarında yayınlanan dizi düşük reyting kurbanı oldu.

  1. NOW ekranlarında pazar akşamları izleyiciyle buluşan Ay Yapım imzalı Sahtekarlar dizisi için final kararı verildi. Burak Deniz ve Hilal Altınbilek'i buluşturan yapım, düşen reytingler nedeniyle ekran yolculuğunu noktalıyor.

    REYTİNGLER DİZİNİN SONUNU GETİRDİ
    FİNAL BÖLÜMÜ BU HAFTA YAYINLANACAK
    YERİNE YENİ DİZİ HAZIRLANIYOR
26 Şubat 2026