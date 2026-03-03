Yataktan Zorla Mı Kalkıyorsunuz?

BİYOLOJİK SAATİNİZ KİMLİĞİNİZ KADAR ÖZGÜN

Sciencealert'te yer alan habere göre,belirleyici unsur "kronotip". Yani kişinin doğal olarak ne zaman uyanık, ne zaman uykulu hissettiğini belirleyen biyolojik eğilim. Araştırmalar, uyku zamanlamasının kısmen genetik temelli olduğunu ve kronotipin kalıtsal özellikler taşıdığını gösteriyor.

Üstelik kronotip yaşam boyu sabit değil. Ergenlik döneminde bireyler daha geç saatlere kayma eğilimindeyken, yaş ilerledikçe uyku-uyanıklık döngüsü erkene kayabiliyor. Çoğu insan ise uçlarda değil; ne tam"sabah insanı" ne de tam "gece kuşu".

Sabah tipi bireyler erken uyanıyor ve kısa sürede zihinsel olarak açılıyor. Hafta sonları bile alarm kurmadan erken kalkabiliyorlar. Gece tipi bireyler ise günün ilerleyen saatlerinde daha enerjik ve üretken oluyor; zihinsel performansları çoğu zaman akşam zirve yapıyor.