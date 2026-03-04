Bakan Çiftçi yanıtladı: İran sınırında göç riski var mı?
Gıda fiyatları şubata damga vurdu: Aylık artış yüzde 5,34
Öğretmen adayları dikkat! 2026-MEB-AGS örnek soruları yayımlandı
Bakanlıktan 10 milyon kişiye SMS: Ücretsiz diyetisyen hizmeti başlıyor
Dolar yükseldi, ikinci el araç fiyatları hareketlendi: İşte son veriler
Anne ve kızının cansız bedeni bulunmuştu: Bakanlıktan açıklama geldi
Yeni teklif TBMM'de: Doğum izin süreleri artırılıyor!
İsrail polisi CNN Türk muhabirinin telefonunu şifresiz nasıl açtı?
MSB: İran'dan ateşlenen balistik füze engellendi
500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor
Motorine 12, Benzine 3 Lira Zam Geliyor İddiası
'Enerji verimliliğine yaklaşık 20 milyar dolar yatırım yapacağız'
35 ilde DEAŞ operasyonu: 184 şüpheli yakalandı
Bedelli askerlik Devlete 19 milyar TL ek gelir sağlayacak
Savaşa rağmen altın neden düştü. İşte cevabı
Meteorolojiden 5 kente sarı kodlu 'kar' uyarısı
12. Yargı Paketi yolda: Tapuda avukat zorunluluğu geliyor
Jeopolitik riskler altını destekliyor
Yargıtay'dan emsal karar: Eşini gizli kamerayla kaydedene hapis cezası
Yılın ilk iki ayı tamamlandı: Otomotiv pazarında SUV rüzgarı!
Kurtulmuş: Komisyon raporu nihayet değildir, yol haritasıdır
Türkiye'den 35 hastane dünyanın en iyileri arasına girdi
Hurda klasikleri yeniden yollara döndürüyor: Yılda sadece 3 sipariş alıyor!
Borsadan sert düşüş: İki günlük kayıp yüzde 6'ya yaklaştı!
İçişleri Bakanlığı'nda iletişimden sorumlu isim belli oldu
Ali Yalçın: Okullarda idareten değil, hakikaten güvenlik istiyoruz
Kadın hükümlü ve tutuklulara 8 Mart'ta açık görüş izni
Şubat verileri açıklandı: İşte en çok ihracat ve ithalat yapılan ülkeler
Kış geri dönüyor: Karadeniz üzerinden soğuk hava dalgası geliyor!
Hazine'den akaryakıt hamlesi: Eşel mobil sistemi geri mi dönüyor?
Babasının Boyuna Ulaştı!

  İbrahim Tatlıses'in Ayşegül Yıldız ile olan evliliğinden dünyaya gelen Elif Ada Tatlıses, boyu ile gündem oldu. Annesi Yıldız tarafından voleybol oynarken paylaşılan görüntüleri sonrası minik Tatlıses büyük ilgi çekti.

  İbrahim Tatlıses ve Ayşegül Yıldız'ın kızları Elif Ada Tatlıses'in voleybol oynarken çekilen görüntüsü ve henüz 12 yaşında olmasına rağmen boyunun uzunluğu sosyal medyada gündem oldu.

  TATLISES'İN ALTIN UFAĞI BOYUNA YETİŞTİ

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in 'Altın ufağım' diyerek sevdiği minik kızı Elif Ada artık büyüdü.

  Elif Ada, geçtiğimiz gün voleybol oynarken annesi tarafından görüntülendi.

  BOYU 1.80'İ GEÇTİ

Tatlıses'in gündem olmasındaki en büyük etken ise annesi Ayşegül Yıldız'ın yaptığı paylaşımın altına yazdığı "Boy 1:80. 12 yaşında beni geçti." açıklaması oldu.

  "ALLAH NAZARLARDAN KORUSUN"

Henüz 12 yaşında olmasına rağmen 1.80 boya ulaşan Elif Ada Tatlıses'in bu görüntülerinin altına çok sayıda "Maşallah, Allah nazarlardan saklasın." yorumları yapıldı.

4 Mart 2026