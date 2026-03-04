Babasının Boyuna Ulaştı!
Annesi Yıldız tarafından voleybol oynarken paylaşılan görüntüleri sonrası minik Tatlıses büyük ilgi çekti.
-
İbrahim Tatlıses'in Ayşegül Yıldız ile olan evliliğinden dünyaya gelen Elif Ada Tatlıses, boyu ile gündem oldu. Annesi Yıldız tarafından voleybol oynarken paylaşılan görüntüleri sonrası minik Tatlıses büyük ilgi çekti.
-
İbrahim Tatlıses ve Ayşegül Yıldız'ın kızları Elif Ada Tatlıses'in voleybol oynarken çekilen görüntüsü ve henüz 12 yaşında olmasına rağmen boyunun uzunluğu sosyal medyada gündem oldu.
-
TATLISES'İN ALTIN UFAĞI BOYUNA YETİŞTİÜnlü türkücü İbrahim Tatlıses'in 'Altın ufağım' diyerek sevdiği minik kızı Elif Ada artık büyüdü.
-
Elif Ada, geçtiğimiz gün voleybol oynarken annesi tarafından görüntülendi.
-
BOYU 1.80'İ GEÇTİ Tatlıses'in gündem olmasındaki en büyük etken ise annesi Ayşegül Yıldız'ın yaptığı paylaşımın altına yazdığı "Boy 1:80. 12 yaşında beni geçti." açıklaması oldu.
-
"ALLAH NAZARLARDAN KORUSUN"Henüz 12 yaşında olmasına rağmen 1.80 boya ulaşan Elif Ada Tatlıses'in bu görüntülerinin altına çok sayıda "Maşallah, Allah nazarlardan saklasın." yorumları yapıldı.
-