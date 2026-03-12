Gıda sahtekarları listesi güncellendi: Aralarında belediye de var!
%0 Faizli 25.000 TL Taksitli Avans!
Bakan Göktaş'tan BM'de 'İsrail' protestosu: Salonu terk etti!
Bakan Işıkhan duyurdu: Reçete Hizmet Bedellerine iyileştirme geldi
Ankara'da korkutan deprem: Merkez üssü Haymana!
Kanun teklifi TBMM'de: Alkol üreticileri etkinliklere destek olamayacak
80 bin davayı bitirecek kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
EPDK izin verdi: Zorunlu petrol stokları piyasaya açılıyor
Türkiye'de 'sessiz tehlike': Her 7 erişkinden biri böbrek hastası
TCMB'nin faiz kararına uzmanlar ne dedi?
Doğum izni ve sosyal medya düzenlemesi bayram sonrası Meclis'te
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Mobil iletişimde 5G dönemi 1 Nisan'da başlayacak
Bakan Şimşek: Program öngörüsünün üzerine çıkabilir
MSB: İncirlik bir Türk üssüdür
Türkiye'de yaşlı nüfus oranı yüzde 11,1'e çıktı
Akaryakıta yine zam geliyor: Tarih belli oldu
Bakan Bayraktar: Karadeniz'de iki yeni sondaja başlıyoruz
İstanbul'da ihtiyaç sahibi öğrencilere aylık 2 bin lira kantin desteği
Okullarda ikinci ara tatil yarın başlıyor
Bayram alışverişi çarşı-pazarı canlandırdı: Esnafın beklentisi büyük
Akaryakıta indirim geldi: Pompa fiyatlarına yansıdı
Rojin Kabaiş'in ailesine tehdide soruşturma
Modifiye araçlara af gelebilir: İçişleri Bakanı işaret etti
Resmi Gazete'de toplu değişiklik: 19 yönetmelik kaldırıldı
Almanya'dan gelen patriotlar Malatya'ya sevk ediliyor
Milli parklara ilişkin düzenlemeleri içeren teklif kabul edildi
Eğitim-Bir-Sen araştırması: Çalışan ebeveynler de ara tatili destekliyor
Halkbank KAP'a bildirdi: ABD ile uzlaşı sağlandı, süreç askıya alındı!
'İmamoğlu davası TRT'de yayınlansın' çağrısına Bakan Gürlek'ten açıklama
Aşk Acısı Yaşayan Ünlü İsim Askere Gidiyor

  1. Hafsanur Sancaktutan'dan geçtiğimiz günlerde ayrılan Kubilay Aka'nın askere gideceği ortaya çıktı. Aka, Bilecik'te askerlik yapacak.

  2. Ünlü oyuncu Kubilay Aka, ekranların sevilen isimlerinden biri.

  3. İnci Taneleri dizisindeki Cihan karakteri ile ilgi odağı olan Kubilay Aka, son olarak Hafsanur Sancaktutan ile ilişkisini bitirmişti.

  4. Son dönemlerde aşk hayatı ile gündeme gelen Aka, ayrılık sonrası askere gitmeye karar verdi.

  5. Gel Konuşalım programının sunucularından Mehmet Üstündağ, Kubilay Aka'nın 2 Nisan'da bedelli olarak 28 gün askere gideceğini açıkladı.

  6. Buna göre Aka askerliğini Bilecik'te yapacak.

12 Mart 2026