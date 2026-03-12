Aşk Acısı Yaşayan Ünlü İsim Askere Gidiyor
Hafsanur Sancaktutan'dan ayrılmıştı!
Hafsanur Sancaktutan'dan geçtiğimiz günlerde ayrılan Kubilay Aka'nın askere gideceği ortaya çıktı. Aka, Bilecik'te askerlik yapacak.
Ünlü oyuncu Kubilay Aka, ekranların sevilen isimlerinden biri.
İnci Taneleri dizisindeki Cihan karakteri ile ilgi odağı olan Kubilay Aka, son olarak Hafsanur Sancaktutan ile ilişkisini bitirmişti.
Son dönemlerde aşk hayatı ile gündeme gelen Aka, ayrılık sonrası askere gitmeye karar verdi.
Gel Konuşalım programının sunucularından Mehmet Üstündağ, Kubilay Aka'nın 2 Nisan'da bedelli olarak 28 gün askere gideceğini açıkladı.
Buna göre Aka askerliğini Bilecik'te yapacak.