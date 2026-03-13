Ulaştırma Bakanı'ndan özelleştirme iddialarına: Otoyol ve köprüler satılmayacak
'Esenboğa Havalimanı Metro Hattı 5 yılda tamamlanacak'
Belediye aşevinde skandal: Yarış atını kavurma yaptılar!
Benzin ve motorine zam geldi
Kuşadası Belediye Başkanı gözaltına alındı
Altın fiyatlarında son durum
Okullarda ikinci ara tatil bugün başlıyor
Bayram öncesi ikinci el araç piyasasında hareketlilik bekleniyor
Emeklilere ikramiye ve aylık ödemeleri yarın başlıyor
TÜİK 2025 verilerini açıkladı: İşte Türkiye'nin en yaşlı illeri
İslam Memiş'ten altın yatırımcısına uyarı: Sizinle top gibi oynayacaklar!
Gıda sahtekarları listesi güncellendi: Aralarında belediye de var!
Bakan Göktaş'tan BM'de 'İsrail' protestosu: Salonu terk etti!
Bakan Işıkhan duyurdu: Reçete Hizmet Bedellerine iyileştirme geldi
Ankara'da korkutan deprem: Merkez üssü Haymana!
Kanun teklifi TBMM'de: Alkol üreticileri etkinliklere destek olamayacak
80 bin davayı bitirecek kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
EPDK izin verdi: Zorunlu petrol stokları piyasaya açılıyor
Türkiye'de 'sessiz tehlike': Her 7 erişkinden biri böbrek hastası
TCMB'nin faiz kararına uzmanlar ne dedi?
Doğum izni ve sosyal medya düzenlemesi bayram sonrası Meclis'te
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Mobil iletişimde 5G dönemi 1 Nisan'da başlayacak
Bakan Şimşek: Program öngörüsünün üzerine çıkabilir
MSB: İncirlik bir Türk üssüdür
Bakan Bayraktar: Karadeniz'de iki yeni sondaja başlıyoruz
İstanbul'da ihtiyaç sahibi öğrencilere aylık 2 bin lira kantin desteği
Bayram alışverişi çarşı-pazarı canlandırdı: Esnafın beklentisi büyük
Akaryakıta indirim geldi: Pompa fiyatlarına yansıdı
Rojin Kabaiş'in ailesine tehdide soruşturma
IQ Ortalamasına Göre Türkiye'nin En Zeki İli!

  1. Yapılan araştırmalar arasında dikkat çeken son çalışmaya göre, Türkiye'de en yüksek IQ seviyelerine sahip iller belirlendi. Listenin başında yer alan şehirler ise birçok kişiyi şaşırttı. İşte 2026 yılı itibarıyla Türkiye'deki şehirlerin güncel zeka düzeyi sıralaması...

  2. <p>81- Bingöl : 94.19</p> <p>80- Siirt : 94.52</p> <p>79- Hakkari : 95.16</p> <p>78- Artvin :95.36</p> <p>77- Kars : 95.84</p> <p>76- Bitlis :95.96</p> <p>75- Ağrı : 96.06</p> <p>74- Düzce : 96.26</p> <p>73- Iğdır : 96.69</p> <p>72- Amasya : 96.88</p> <p>71- Erzincan : 96.97</p>

  3. <p>70- Bilecik 97.14</p> <p>69- Adıyaman 97.29</p> <p>68- Ardahan 97.33</p> <p>67- Hatay 97.36</p> <p>66- Çankırı 97.53</p> <p>65- Muş 97.73</p> <p>64- Van 97.74</p> <p>63- Yozgat 98.05</p> <p>62- Şanlıurfa 98.07</p> <p>61- Bayburt 98.29</p>

  4. <p>60- Şırnak 98.43</p> <p>59- Elazığ 98.46</p> <p>58- Batman 98.75</p> <p>57- Adana 98.76</p> <p>56- Erzurum 98.97</p> <p>55- Manisa 99.06</p> <p>54- Tokat 99.09</p> <p>53- Kilis 99.14</p> <p>52- Diyarbakır 99.19</p> <p>51- Kahramanmaraş 99.28</p>

  5. <p>50- Mardin 99.32</p> <p>49- Gaziantep 99.40</p> <p>48- Ordu 99.58</p> <p>47- Niğde 99.60</p> <p>46- Aksaray 99.63</p> <p>45- Malatya 99.75</p> <p>44- Kastamonu 99.98</p> <p>43- Nevşehir 100.01</p> <p>42- Isparta 100.06</p> <p>41- Sivas 100.09</p>

  6. <p>40- Burdur 100.15</p> <p>39- Afyonkarahisar 100.17</p> <p>38- Gümüşhane 100.24</p> <p>37- Sinop 100.29</p> <p>36- Aydın 100.34</p> <p>35- Osmaniye 100.39</p> <p>34- Kırıkkale 100.46</p> <p>33- Giresun 100.56</p> <p>32- Mersin 100.71</p> <p>31- Karabük 100.85</p>

  7. <p>30- Samsun 100.87</p> <p>29- Çorum 100.95</p> <p>28- Bolu 100.99</p> <p>27- Tunceli 101.17</p> <p>26- Edirne 101.28</p> <p>25- Kayseri 101.42</p> <p>24- Kütahya 101.65</p> <p>23- Kırşehir 101.74</p> <p>22- Sakarya 101.78</p> <p>21- Bartın 102.13</p>

  8. 20- Denizli 102.14<br> 19- Rize 102.32<br>18- Konya 102.3617- Uşak 102.37<br>16- Karaman 102.52<br>15. Yalova 102.58<br>14- Zonguldak 102.68<br>13- Tekirdağ 102.82<br>12- Antalya 103.29<br>

  9. 11- Trabzon 103.37<br>10.Kırklareli - 103.38<br>9.Bursa - 103.47<br>8.Balıkesir - 103.59<br>7.Kocaeli - 103.85<br>

  10. 6.İstanbul - 104.02

  11. 5.Çanakkale - 104.02

  12. 4.Muğla - 104.12

  13. 3.İzmir - 104.51

  14. 2.Ankara - 104.91

  15. 1.Eskişehir - 105.20

13 Mart 2026