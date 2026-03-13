800.000 TL İndirim Var! 11 Otomobil İçin Dev Fırsat
Otomobil piyasasında Mart 2026 itibarıyla büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Yeni güncellenen vergi düzenlemeleri doğrultusunda, tam 11 farklı modelde devasa fiyat avantajları dikkat çekiyor.
Özellikle yerli üretim kriterini karşılayan seçeneklerde 800 bin liraya ulaşan indirimler, yüksek liste fiyatlarını daha makul seviyelere çekiyor.ÖTV muafiyeti kapsamındaki bu stratejik modeller, hem konforu hem de ekonomik sürüşü bir arada sunarak tüketiciler için kritik birer fırsat haline geldi.
Sektördeki bu vergi avantajı dalgasının, yılın ilk çeyreğinde pazar paylarını ciddi oranda etkilemesi ve talebi yerli modellere kaydırması bekleniyor.
ÖTV MUAFİYETLİ OTOMOBİLLER
Konuya ilişkin tahmini bilgilere göre ÖTV muafiyetinden yararlanan markaların avantajlarının TL karşılıkları şöyle:
TOGG T10X
? Motor: Elektrikli SUV
? Normal liste fiyatı: yaklaşık 1.950.000 TL
? ÖTV muafiyetli fiyat: yaklaşık 1.150.000 TL
HYUNDAİ BAYON
? Motor: 1.0 T-GDI
? Normal liste fiyatı: yaklaşık 1.350.000 TL
? ÖTV muafiyetli fiyat: yaklaşık 805.000 TL
HYUNDAİ İ20
? Motor: 1.0 T-GDI
? Normal liste fiyatı: yaklaşık 1.200.000 TL
? ÖTV muafiyetli fiyat: yaklaşık 720.000 TL
HYUNDAİ İ10
? Motor: 1.2 MPI
? Normal liste fiyatı: yaklaşık 1.050.000 TL
? ÖTV muafiyetli fiyat: yaklaşık 620.000 TL
TOYOTA C-HR
? Motor: 1.8 Hybrid
? Normal liste fiyatı: yaklaşık 1.900.000 TL
? ÖTV muafiyetli fiyat: yaklaşık 1.100.000 TL
TOYOTA COROLLA
? Motor: 1.5 Vision
? Normal liste fiyatı: yaklaşık 1.600.000 TL
? ÖTV muafiyetli fiyat: yaklaşık 916.000 TL
RENAULT DUSTER
? Motor: 1.3 TCe
? Normal liste fiyatı: yaklaşık 1.650.000 TL
? ÖTV muafiyetli fiyat: yaklaşık 950.000 TL
RENAULT MEGANE SEDAN
? Motor: 1.3 TCe
? Normal liste fiyatı: yaklaşık 1.600.000 TL
? ÖTV muafiyetli fiyat: yaklaşık 930.000 TL
RENAULT CLİO
? Motor: 1.0 TCe
? Normal liste fiyatı: yaklaşık 1.250.000 TL
? ÖTV muafiyetli fiyat: yaklaşık 730.000 TL
FİAT EGEA CROSS
? Motor: 1.4 Fire
? Normal liste fiyatı: yaklaşık 1.200.000 TL
? ÖTV muafiyetli fiyat: yaklaşık 694.000 TL
FİAT EGEA SEDAN
? Motor: 1.4 Fire
? Normal liste fiyatı: yaklaşık 1.100.000 TL
? Normal liste fiyatı: yaklaşık 1.100.000 TL
? ÖTV muafiyetli fiyat: yaklaşık 638.000 TL
? ÖTV muafiyetli fiyat: yaklaşık 638.000 TL
ÖTV muafiyetli araç alımında üst fiyat limiti yaklaşık 2.873.972 TL'dir.
Bu fiyatın üzerindeki araçlar muafiyet kapsamında alınamaz.
Öte yandan güncel rakam ve fiyat listeleri için bayinizle iletişime geçmeniz önerilir. Haberde yer alan rakamlar kesinlik içermez.