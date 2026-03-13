800.000 TL İndirim Var! 11 Otomobil İçin Dev Fırsat

Ulaştırma Bakanı'ndan özelleştirme iddialarına: Otoyol ve köprüler satılmayacak
Ulaştırma Bakanı'ndan özelleştirme iddialarına: Otoyol ve köprüler satılmayacak
'Esenboğa Havalimanı Metro Hattı 5 yılda tamamlanacak'
'Esenboğa Havalimanı Metro Hattı 5 yılda tamamlanacak'
Belediye aşevinde skandal: Yarış atını kavurma yaptılar!
Belediye aşevinde skandal: Yarış atını kavurma yaptılar!
Benzin ve motorine zam geldi
Benzin ve motorine zam geldi
Kuşadası Belediye Başkanı gözaltına alındı
Kuşadası Belediye Başkanı gözaltına alındı
Altın fiyatlarında son durum
Altın fiyatlarında son durum
Okullarda ikinci ara tatil bugün başlıyor
Okullarda ikinci ara tatil bugün başlıyor
Bayram öncesi ikinci el araç piyasasında hareketlilik bekleniyor
Bayram öncesi ikinci el araç piyasasında hareketlilik bekleniyor
Emeklilere ikramiye ve aylık ödemeleri yarın başlıyor
Emeklilere ikramiye ve aylık ödemeleri yarın başlıyor
TÜİK 2025 verilerini açıkladı: İşte Türkiye'nin en yaşlı illeri
TÜİK 2025 verilerini açıkladı: İşte Türkiye'nin en yaşlı illeri
İslam Memiş'ten altın yatırımcısına uyarı: Sizinle top gibi oynayacaklar!
İslam Memiş'ten altın yatırımcısına uyarı: Sizinle top gibi oynayacaklar!
Gıda sahtekarları listesi güncellendi: Aralarında belediye de var!
Gıda sahtekarları listesi güncellendi: Aralarında belediye de var!
Bakan Göktaş'tan BM'de 'İsrail' protestosu: Salonu terk etti!
Bakan Göktaş'tan BM'de 'İsrail' protestosu: Salonu terk etti!
Bakan Işıkhan duyurdu: Reçete Hizmet Bedellerine iyileştirme geldi
Bakan Işıkhan duyurdu: Reçete Hizmet Bedellerine iyileştirme geldi
Ankara'da korkutan deprem: Merkez üssü Haymana!
Ankara'da korkutan deprem: Merkez üssü Haymana!
Kanun teklifi TBMM'de: Alkol üreticileri etkinliklere destek olamayacak
Kanun teklifi TBMM'de: Alkol üreticileri etkinliklere destek olamayacak
80 bin davayı bitirecek kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
80 bin davayı bitirecek kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
EPDK izin verdi: Zorunlu petrol stokları piyasaya açılıyor
EPDK izin verdi: Zorunlu petrol stokları piyasaya açılıyor
Türkiye'de 'sessiz tehlike': Her 7 erişkinden biri böbrek hastası
Türkiye'de 'sessiz tehlike': Her 7 erişkinden biri böbrek hastası
TCMB'nin faiz kararına uzmanlar ne dedi?
TCMB'nin faiz kararına uzmanlar ne dedi?
Doğum izni ve sosyal medya düzenlemesi bayram sonrası Meclis'te
Doğum izni ve sosyal medya düzenlemesi bayram sonrası Meclis'te
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Mobil iletişimde 5G dönemi 1 Nisan'da başlayacak
Mobil iletişimde 5G dönemi 1 Nisan'da başlayacak
Bakan Şimşek: Program öngörüsünün üzerine çıkabilir
Bakan Şimşek: Program öngörüsünün üzerine çıkabilir
MSB: İncirlik bir Türk üssüdür
MSB: İncirlik bir Türk üssüdür
Bakan Bayraktar: Karadeniz'de iki yeni sondaja başlıyoruz
Bakan Bayraktar: Karadeniz'de iki yeni sondaja başlıyoruz
İstanbul'da ihtiyaç sahibi öğrencilere aylık 2 bin lira kantin desteği
İstanbul'da ihtiyaç sahibi öğrencilere aylık 2 bin lira kantin desteği
Bayram alışverişi çarşı-pazarı canlandırdı: Esnafın beklentisi büyük
Bayram alışverişi çarşı-pazarı canlandırdı: Esnafın beklentisi büyük
Akaryakıta indirim geldi: Pompa fiyatlarına yansıdı
Akaryakıta indirim geldi: Pompa fiyatlarına yansıdı
Rojin Kabaiş'in ailesine tehdide soruşturma
Rojin Kabaiş'in ailesine tehdide soruşturma

800.000 TL İndirim Var! 11 Otomobil İçin Dev Fırsat

Otomobil piyasasında Mart 2026 itibarıyla büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Yeni güncellenen vergi düzenlemeleri doğrultusunda, tam 11 farklı modelde devasa fiyat avantajları dikkat çekiyor.

  1. Özellikle yerli üretim kriterini karşılayan seçeneklerde 800 bin liraya ulaşan indirimler, yüksek liste fiyatlarını daha makul seviyelere çekiyor.ÖTV muafiyeti kapsamındaki bu stratejik modeller, hem konforu hem de ekonomik sürüşü bir arada sunarak tüketiciler için kritik birer fırsat haline geldi.

    Özellikle yerli üretim kriterini karşılayan seçeneklerde 800 bin liraya ulaşan indirimler, yüksek liste fiyatlarını daha makul seviyelere çekiyor.ÖTV muafiyeti kapsamındaki bu stratejik modeller, hem konforu hem de ekonomik sürüşü bir arada sunarak tüketiciler için kritik birer fırsat haline geldi.

  2. Sektördeki bu vergi avantajı dalgasının, yılın ilk çeyreğinde pazar paylarını ciddi oranda etkilemesi ve talebi yerli modellere kaydırması bekleniyor.

    Sektördeki bu vergi avantajı dalgasının, yılın ilk çeyreğinde pazar paylarını ciddi oranda etkilemesi ve talebi yerli modellere kaydırması bekleniyor.

  3. <p><strong>ÖTV MUAFİYETLİ OTOMOBİLLER</strong></p> <p>Konuya ilişkin tahmini bilgilere göre ÖTV muafiyetinden yararlanan markaların avantajlarının TL karşılıkları şöyle:</p> <p>TOGG T10X</p> <p>? Motor: Elektrikli SUV</p> <p>? Normal liste fiyatı: yaklaşık 1.950.000 TL</p> <p>? ÖTV muafiyetli fiyat: yaklaşık 1.150.000 TL</p>

    ÖTV MUAFİYETLİ OTOMOBİLLER

    Konuya ilişkin tahmini bilgilere göre ÖTV muafiyetinden yararlanan markaların avantajlarının TL karşılıkları şöyle:

    TOGG T10X

    ? Motor: Elektrikli SUV

    ? Normal liste fiyatı: yaklaşık 1.950.000 TL

    ? ÖTV muafiyetli fiyat: yaklaşık 1.150.000 TL

  4. <p>HYUNDAİ BAYON</p> <p>? Motor: 1.0 T-GDI</p> <p>? Normal liste fiyatı: yaklaşık 1.350.000 TL</p> <p>? ÖTV muafiyetli fiyat: yaklaşık 805.000 TL</p>

    HYUNDAİ BAYON

    ? Motor: 1.0 T-GDI

    ? Normal liste fiyatı: yaklaşık 1.350.000 TL

    ? ÖTV muafiyetli fiyat: yaklaşık 805.000 TL

  5. <p>HYUNDAİ İ20</p> <p>? Motor: 1.0 T-GDI</p> <p>? Normal liste fiyatı: yaklaşık 1.200.000 TL</p> <p>? ÖTV muafiyetli fiyat: yaklaşık 720.000 TL</p>

    HYUNDAİ İ20

    ? Motor: 1.0 T-GDI

    ? Normal liste fiyatı: yaklaşık 1.200.000 TL

    ? ÖTV muafiyetli fiyat: yaklaşık 720.000 TL

  6. <p>HYUNDAİ İ10</p> <p>? Motor: 1.2 MPI</p> <p>? Normal liste fiyatı: yaklaşık 1.050.000 TL</p> <p>? ÖTV muafiyetli fiyat: yaklaşık 620.000 TL</p>

    HYUNDAİ İ10

    ? Motor: 1.2 MPI

    ? Normal liste fiyatı: yaklaşık 1.050.000 TL

    ? ÖTV muafiyetli fiyat: yaklaşık 620.000 TL

  7. <p>TOYOTA C-HR</p> <p>? Motor: 1.8 Hybrid</p> <p>? Normal liste fiyatı: yaklaşık 1.900.000 TL</p> <p>? ÖTV muafiyetli fiyat: yaklaşık 1.100.000 TL</p>

    TOYOTA C-HR

    ? Motor: 1.8 Hybrid

    ? Normal liste fiyatı: yaklaşık 1.900.000 TL

    ? ÖTV muafiyetli fiyat: yaklaşık 1.100.000 TL

  8. <p>TOYOTA COROLLA</p> <p>? Motor: 1.5 Vision</p> <p>? Normal liste fiyatı: yaklaşık 1.600.000 TL</p> <p>? ÖTV muafiyetli fiyat: yaklaşık 916.000 TL</p>

    TOYOTA COROLLA

    ? Motor: 1.5 Vision

    ? Normal liste fiyatı: yaklaşık 1.600.000 TL

    ? ÖTV muafiyetli fiyat: yaklaşık 916.000 TL

  9. <p>RENAULT DUSTER</p> <p>? Motor: 1.3 TCe</p> <p>? Normal liste fiyatı: yaklaşık 1.650.000 TL</p> <p>? ÖTV muafiyetli fiyat: yaklaşık 950.000 TL</p>

    RENAULT DUSTER

    ? Motor: 1.3 TCe

    ? Normal liste fiyatı: yaklaşık 1.650.000 TL

    ? ÖTV muafiyetli fiyat: yaklaşık 950.000 TL

  10. <p>RENAULT MEGANE SEDAN</p> <p>? Motor: 1.3 TCe</p> <p>? Normal liste fiyatı: yaklaşık 1.600.000 TL</p> <p>? ÖTV muafiyetli fiyat: yaklaşık 930.000 TL</p>

    RENAULT MEGANE SEDAN

    ? Motor: 1.3 TCe

    ? Normal liste fiyatı: yaklaşık 1.600.000 TL

    ? ÖTV muafiyetli fiyat: yaklaşık 930.000 TL

  11. <p>RENAULT CLİO</p> <p>? Motor: 1.0 TCe</p> <p>? Normal liste fiyatı: yaklaşık 1.250.000 TL</p> <p>? ÖTV muafiyetli fiyat: yaklaşık 730.000 TL</p>

    RENAULT CLİO

    ? Motor: 1.0 TCe

    ? Normal liste fiyatı: yaklaşık 1.250.000 TL

    ? ÖTV muafiyetli fiyat: yaklaşık 730.000 TL

  12. <p>FİAT EGEA CROSS</p> <p>? Motor: 1.4 Fire</p> <p>? Normal liste fiyatı: yaklaşık 1.200.000 TL</p> <p>? ÖTV muafiyetli fiyat: yaklaşık 694.000 TL</p>

    FİAT EGEA CROSS

    ? Motor: 1.4 Fire

    ? Normal liste fiyatı: yaklaşık 1.200.000 TL

    ? ÖTV muafiyetli fiyat: yaklaşık 694.000 TL

  13. <p>FİAT EGEA SEDAN</p> <p>? Motor: 1.4 Fire</p> <p>? Normal liste fiyatı: yaklaşık 1.100.000 TL</p> <p>? ÖTV muafiyetli fiyat: yaklaşık 638.000 TLatı: yaklaşık 1.100.000 TL<br>? ÖTV muafiyetli fiyat: yaklaşık 638.000 TL</p>

    FİAT EGEA SEDAN

    ? Motor: 1.4 Fire

    ? Normal liste fiyatı: yaklaşık 1.100.000 TL

    ? ÖTV muafiyetli fiyat: yaklaşık 638.000 TLatı: yaklaşık 1.100.000 TL
    ? ÖTV muafiyetli fiyat: yaklaşık 638.000 TL

  14. <p>ÖTV muafiyetli araç alımında üst fiyat limiti yaklaşık 2.873.972 TL'dir.</p> <p>Bu fiyatın üzerindeki araçlar muafiyet kapsamında alınamaz.</p> <p>Öte yandan güncel rakam ve fiyat listeleri için bayinizle iletişime geçmeniz önerilir. Haberde yer alan rakamlar kesinlik içermez.</p>

    ÖTV muafiyetli araç alımında üst fiyat limiti yaklaşık 2.873.972 TL'dir.

    Bu fiyatın üzerindeki araçlar muafiyet kapsamında alınamaz.

    Öte yandan güncel rakam ve fiyat listeleri için bayinizle iletişime geçmeniz önerilir. Haberde yer alan rakamlar kesinlik içermez.

13 Mart 2026