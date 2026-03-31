Ünlü Ekonomistin Altın Tahmini

Altın için rekor tahmin geldi: Ünlü ekonomist beklediği rakamı açıkladı
-
Altın fiyatlarında dalgalı seyir sürerken yeni tahminler gündeme geldi. Küresel gelişmeler, faiz beklentileri ve jeopolitik risklerin altın fiyatlarını yukarı yönlü destekleyebileceği ifade ediliyor.
-
Altın fiyatları küresel piyasalarda yön arayışını sürdürürken, yatırımcıların odağında yeni tahminler yer alıyor. Son dönemde geri çekilme yaşayan altın için yükseliş beklentileri yeniden güç kazanırken, ekonomist Selçuk Geçer'in 10 bin dolar öngörüsü dikkat çekti.
-
Altın için 10 bin dolar beklentisi
YouTube kanalında değerlendirmelerde bulunan Selçuk Geçer, altının uzun vadede güçlü bir yükseliş potansiyeline sahip olduğunu ifade etti.
-
Geçer, "Fed faiz indirimi beklentisinin artması altına yarayacaktır. Bana şunu soruyorlar: 'Altında 10 bin dolar beklentin bitti mi?' Hayır, beklentim bitmedi. Ama bu şu demek değil? Bugünden yarına altın 10 bin dolar olacak demek değil. Türkiye'de gram altın 10 bin liraya bugünden yarına olası bir kur şokuyla gider mi? İşte bu olabilir." dedi.
-
Yükselişi destekleyen faktörler
Altın fiyatlarının yönüne ilişkin değerlendirmelerinde küresel gelişmelere işaret eden Geçer, enerji piyasaları ve yatırım tercihlerinin belirleyici olacağını vurguladı.
Özellikle jeopolitik riskler ve piyasalardaki belirsizlik ortamının, yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yönlendirebileceğini belirtti.
Piyasalarda senaryolar şekilleniyor
Altının nasıl bir seyir izleyebileceğine dair senaryoları da paylaşan Geçer, "Hürmüz Boğazı bir şekilde açılırsa petrol fiyatlarında aşağı hareketler görürüz. Altın yine yükseliş eğilimine girer.
Çünkü insanlar güvenli limanda kalmak isteyecektir. Amerikan tahvillerinden çıkışın, dolardan çıkışın büyük adreslerinden biri altın olacaktır.
Faiz indirimi beklentisi de altını desteklemeye devam edecek. Altın fiyatlarında bir anda 5 bin 500 dolar üstünü görebiliriz." ifadelerini kullandı.31 Mart 2026
-