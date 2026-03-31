Bahçeli: Gereken yasal düzenleme yapılabilmesi için uygun iklim oluşmuştur
Bahçeli: Gereken yasal düzenleme yapılabilmesi için uygun iklim oluşmuştur
Merkez Bankası'ndan döviz mesajı: Likidite sıkıntısı yok
Merkez Bankası'ndan döviz mesajı: Likidite sıkıntısı yok
Motorine yeni zam, 80 lirayı aşacak
Motorine yeni zam, 80 lirayı aşacak
Ankara'da piyasaya hastalıklı et sürüldü: Denetimleri sızdıran 5'i memur 28 gözaltı
Ankara'da piyasaya hastalıklı et sürüldü: Denetimleri sızdıran 5'i memur 28 gözaltı
Bursa B.B. Başkanı Mustafa Bozbey, eşi, kızı, kardeşi dahil 59 kişi gözaltına alındı
Bursa B.B. Başkanı Mustafa Bozbey, eşi, kızı, kardeşi dahil 59 kişi gözaltına alındı
FETÖ'nün Mahrem Yapılanmasına Operasyon: 5 kamu personeline gözaltı
FETÖ'nün Mahrem Yapılanmasına Operasyon: 5 kamu personeline gözaltı
Samsun'da öğrencilerin bulunduğu midibüs devrildi: 11 yaralı
Samsun'da öğrencilerin bulunduğu midibüs devrildi: 11 yaralı
Türkiye 5G'ye geçiyor
Türkiye 5G'ye geçiyor
Öğrenci affı geliyor! Milyonlar eğitime geri dönüyor
Öğrenci affı geliyor! Milyonlar eğitime geri dönüyor
Altın ve gümüş yükseliyor, işte son durum
Altın ve gümüş yükseliyor, işte son durum
Adalet Bakanı Gürlek şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı andı
Adalet Bakanı Gürlek şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı andı
İlave ödemenin emekli maaşına yansıtılmaması AYM'ye taşınıyor
İlave ödemenin emekli maaşına yansıtılmaması AYM'ye taşınıyor
Yastık altında 5 bin tonluk hazine: Güvenli liman mı, ekonomik kayıp mı?
Yastık altında 5 bin tonluk hazine: Güvenli liman mı, ekonomik kayıp mı?
Bakanlıktan 'APP plaka' uyarısı: Uzatma yok, 1 Nisan'da yürürlükte!
Bakanlıktan 'APP plaka' uyarısı: Uzatma yok, 1 Nisan'da yürürlükte!
Fahiş trafik cezalarına neşter: Erdoğan'dan 'düzenleme' talimatı
Fahiş trafik cezalarına neşter: Erdoğan'dan 'düzenleme' talimatı
Sıfır atıkta büyük başarı: 90 milyon ton geri kazanıldı
Sıfır atıkta büyük başarı: 90 milyon ton geri kazanıldı
Özkan Yalım dahil 9 şüpheli 'rüşvet'ten tutuklandı
Özkan Yalım dahil 9 şüpheli 'rüşvet'ten tutuklandı
MİT, 12 yıldır aranan Önder Sığırcıklıoğlu'nu sınır ötesinde yakaladı
MİT, 12 yıldır aranan Önder Sığırcıklıoğlu'nu sınır ötesinde yakaladı
Bakanlıktan taciz iddiasıyla gündeme gelen çocuğun ölümüne açıklama
Bakanlıktan taciz iddiasıyla gündeme gelen çocuğun ölümüne açıklama
Leblebi diyarı savunma sanayisi üssü oldu!
Leblebi diyarı savunma sanayisi üssü oldu!
Polis servis kazası ile ilgili yeni açıklama: Polis memuru yaşamını yitirdi
Polis servis kazası ile ilgili yeni açıklama: Polis memuru yaşamını yitirdi
İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına giren füze imha edildi
İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına giren füze imha edildi
Tebliğ yayımlandı: Ekmeğe koyu renk veren tüm maddeler yasaklandı!
Tebliğ yayımlandı: Ekmeğe koyu renk veren tüm maddeler yasaklandı!
Ekonomistlerden uyarı: Ev satarak altın alınmaz!
Ekonomistlerden uyarı: Ev satarak altın alınmaz!
DMM'den 'Türkiye, İran lehine savaşa girecek' iddiasına yalanlama
DMM'den 'Türkiye, İran lehine savaşa girecek' iddiasına yalanlama
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Anlaşamazsak Hark Adası'nı yok edeceğiz
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Anlaşamazsak Hark Adası'nı yok edeceğiz
Adana Kayseri arası yol 100 km kısalacak
Adana Kayseri arası yol 100 km kısalacak
Bakan Yumaklı: Tertemiz bir dünya bırakmayı hedefliyoruz
Bakan Yumaklı: Tertemiz bir dünya bırakmayı hedefliyoruz
Diyarbakır'da okul servisi otomobille çarpıştı: 15 yaralı
Diyarbakır'da okul servisi otomobille çarpıştı: 15 yaralı
Muhittin Böcek'in başdanışmanı gözaltına alındı
Muhittin Böcek'in başdanışmanı gözaltına alındı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Bursa B.B. Başkanı Mustafa Bozbey, eşi, kızı, kardeşi dahil 59 kişi gözaltına alındı

CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, eşi, kızı ve kardeşlerinin de aralarında bulunduğu 59 kişi, rüşvet ve kara para aklama soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 31 Mart 2026 08:55, Son Güncelleme : 31 Mart 2026 11:39
CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, eşi, kızı ve kardeşlerinin de aralarında bulunduğu 55 kişi, rüşvet ve kara para aklama soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Türkiye, yerel yönetimlere yönelik düzenlenen büyük bir yolsuzluk operasyonuyla çalkalanıyor. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı soruşturma doğrultusunda, Bursa Emniyet Müdürlüğü Organize Şube Müdürlüğü ekipleri sabahın erken saatlerinde düğmeye bastı. 4 ili kapsayan operasyonlarda Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yanı sıra ailesi ve çok sayıda belediye çalışanı gözaltına alındı. Belediye binası ve Bozbey'in konutunda aramalar devam ederken, operasyonun detayları "kara para aklama" ve "rüşvete aracılık" iddialarına dayanıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne Şafak Operasyonu: Mustafa Bozbey Gözaltında

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen soruşturma, Bursa merkezli 4 ilde eş zamanlı baskınlarla gerçekleştirildi. Edinilen bilgilere göre, operasyonun odağında "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlaması bulunuyor.

Operasyon kapsamında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey gözaltına alınırken; ekipler Bozbey'in konutunda ve belediye hizmet binasında geniş çaplı bir arama başlattı. Bilgisayar kayıtları ve pek çok evraka el konulurken, operasyonun derinleşerek devam edeceği bildirildi.

Bozbey soruşturmasında başsavcılığın elindeki 59 kişilik gözaltı listesi

Aile Boyu Gözaltı: Eşi, Kızı ve Kardeşleri de Listede

Operasyonun en dikkat çeken detaylarından biri ise gözaltı listesindeki isimler oldu. Sadece Başkan Bozbey değil, ailesinden pek çok isim de soruşturma dosyasında yer alıyor.

Seden Bozbey: Mustafa Bozbey'in eşi.
Side Bozbey Gürel:Mustafa Bozbey'in kızı.
Ramiz ve Ertan Bozbey:Mustafa Bozbey'in kardeşleri.

Bu isimlerin yanı sıra, eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de gözaltına alınan 59 kişilik listede bulunduğu ve rüşvete aracılık suçlamasıyla karşı karşıya kaldığı öğrenildi.

55 Kişi Gözaltında, Firari İş İnsanları Aranıyo

Operasyon kapsamında toplamda 55 kişi gözaltına alınırken, listede yer alan bazı isimlerin yurt dışına kaçtığı tespit edildi. Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürü Yılmaz Adıgüzel gibi kamu görevlilerinin yanı sıra; iş insanları **Abdulkadir Alkan, Naci Abay, Şevket Gündüz ve Tuğrul Kutluay** hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Söz konusu iş insanlarının operasyon öncesinde yurt dışına çıktığı belirlendi.

CHP'li Belediyelere Yönelik Operasyonlar Devam Ediyor

Son dönemde CHP'li belediyelere yönelik hukuki süreçler hız kazandı. Geçtiğimiz günlerde Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın "ihale fesat karıştırma" ve "rüşvet" suçlamalarıyla tutuklanmasının ardından gelen bu son operasyon, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. İçişleri Bakanlığı ve adli makamların belediyelerdeki usulsüzlük iddialarına yönelik incelemelerinin sürdüğü belirtiliyor.

BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, söz konusu soruşturma kapsamında Nilüfer ilçesinde dönemin Nilüfer Belediye Başkanları Mustafa Bozbey ve Turgay Erdem ile bazı belediye çalışanlarının inşaat projelerinde rüşvet karşılığında usulsüz emsal artışları yaparak kendilerine ve proje sahiplerine maddi menfaat sağladıklarının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü görevlilerince 31 Mart 2026'da aralarında suç örgütü lideri konumunda bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve Nilüfer Belediyesi Eski Başkanı Turgay Erdem'in de (tutuklu) bulunduğu 59 şüpheliye yönelik olarak Bursa merkezli toplam 5 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 55 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı, şüphelilere ait 51 ikamet, 23 adet şirket/iş yeri ve 1 adet vakıf adresi ile şüphelilerin kullanımında olan araçlarında arama ve el koyma işlemlerinin yanı sıra firari 4 şüpheli hakkında yakalama çalışmalarının devam ettiği, Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur."

MUSTAFA BOZBEY KİMDİR?

1962 yılında Bursa'nın Özlüce Mahallesi'nde doğan Bozbey, ilkokul eğitimini Özlüce İlkokulu'nda, orta ve lise öğrenimini ise Bursa Cumhuriyet Lisesi'nde tamamladı.

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nü 1984 yılında bitirdikten sonra, aynı üniversitede yüksek lisans yaparak İnşaat Yüksek Mühendisi unvanı ile mezun olan Bozbey, kendi şirketini kurarak hayatına devam etti.

18 Nisan 1999 tarihinde DSP'nin Nilüfer Belediye Başkan adayı olan Bozbey, Nilüfer İlçesi'nin üçüncü belediye başkanı oldu.

28 Mart 2004 seçimlerinde bir kez daha Nilüfer Belediye Başkanlığı'na aday olan Bozbey, seçime bu kez CHP'den girdi.

2024 yılında yapılan yerel seçimlerde CHP'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğunu açıklayan Bozbey, oyların yüzde 47.62'sini alarak belediye başkanı seçildi.

8 Mayıs 2024 tarihinde yapılan Marmara Belediyeler Birliği'nin (MBB) 17. Başkanı oldu.

OPERASYONLAR SÜRÜYOR

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar sürerken son olarak Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım , "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından tutuklanmıştı

