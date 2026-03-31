Samsun'da öğrencilerin bulunduğu midibüs devrildi: 11 yaralı
Samsun'un İlkadım ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre aralarında öğrencilerin de bulunduğu 11 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Mart 2026 08:20, Son Güncelleme : 31 Mart 2026 08:54
İstanbul'dan Ordu'nun Ünye ilçesine giden, sürücüsü henüz öğrenilemeyen Ünye Belediyesine ait bir midibüs, Otogar yakınlarında devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre, aralarında öğrencilerin de bulunduğu 11 kişi yaralandı.