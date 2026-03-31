Bahçeli: Gereken yasal düzenleme yapılabilmesi için uygun iklim oluşmuştur
Bahçeli: Gereken yasal düzenleme yapılabilmesi için uygun iklim oluşmuştur
Merkez Bankası'ndan döviz mesajı: Likidite sıkıntısı yok
Merkez Bankası'ndan döviz mesajı: Likidite sıkıntısı yok
Motorine yeni zam, 80 lirayı aşacak
Motorine yeni zam, 80 lirayı aşacak
Ankara'da piyasaya hastalıklı et sürüldü: Denetimleri sızdıran 5'i memur 28 gözaltı
Ankara'da piyasaya hastalıklı et sürüldü: Denetimleri sızdıran 5'i memur 28 gözaltı
Bursa B.B. Başkanı Mustafa Bozbey, eşi, kızı, kardeşi dahil 59 kişi gözaltına alındı
Bursa B.B. Başkanı Mustafa Bozbey, eşi, kızı, kardeşi dahil 59 kişi gözaltına alındı
FETÖ'nün Mahrem Yapılanmasına Operasyon: 5 kamu personeline gözaltı
FETÖ'nün Mahrem Yapılanmasına Operasyon: 5 kamu personeline gözaltı
Samsun'da öğrencilerin bulunduğu midibüs devrildi: 11 yaralı
Samsun'da öğrencilerin bulunduğu midibüs devrildi: 11 yaralı
Türkiye 5G'ye geçiyor
Türkiye 5G'ye geçiyor
Öğrenci affı geliyor! Milyonlar eğitime geri dönüyor
Öğrenci affı geliyor! Milyonlar eğitime geri dönüyor
Altın ve gümüş yükseliyor, işte son durum
Altın ve gümüş yükseliyor, işte son durum
Adalet Bakanı Gürlek şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı andı
Adalet Bakanı Gürlek şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı andı
İlave ödemenin emekli maaşına yansıtılmaması AYM'ye taşınıyor
İlave ödemenin emekli maaşına yansıtılmaması AYM'ye taşınıyor
Yastık altında 5 bin tonluk hazine: Güvenli liman mı, ekonomik kayıp mı?
Yastık altında 5 bin tonluk hazine: Güvenli liman mı, ekonomik kayıp mı?
Bakanlıktan 'APP plaka' uyarısı: Uzatma yok, 1 Nisan'da yürürlükte!
Bakanlıktan 'APP plaka' uyarısı: Uzatma yok, 1 Nisan'da yürürlükte!
Fahiş trafik cezalarına neşter: Erdoğan'dan 'düzenleme' talimatı
Fahiş trafik cezalarına neşter: Erdoğan'dan 'düzenleme' talimatı
Sıfır atıkta büyük başarı: 90 milyon ton geri kazanıldı
Sıfır atıkta büyük başarı: 90 milyon ton geri kazanıldı
Özkan Yalım dahil 9 şüpheli 'rüşvet'ten tutuklandı
Özkan Yalım dahil 9 şüpheli 'rüşvet'ten tutuklandı
MİT, 12 yıldır aranan Önder Sığırcıklıoğlu'nu sınır ötesinde yakaladı
MİT, 12 yıldır aranan Önder Sığırcıklıoğlu'nu sınır ötesinde yakaladı
Bakanlıktan taciz iddiasıyla gündeme gelen çocuğun ölümüne açıklama
Bakanlıktan taciz iddiasıyla gündeme gelen çocuğun ölümüne açıklama
Leblebi diyarı savunma sanayisi üssü oldu!
Leblebi diyarı savunma sanayisi üssü oldu!
Polis servis kazası ile ilgili yeni açıklama: Polis memuru yaşamını yitirdi
Polis servis kazası ile ilgili yeni açıklama: Polis memuru yaşamını yitirdi
İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına giren füze imha edildi
İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına giren füze imha edildi
Tebliğ yayımlandı: Ekmeğe koyu renk veren tüm maddeler yasaklandı!
Tebliğ yayımlandı: Ekmeğe koyu renk veren tüm maddeler yasaklandı!
Ekonomistlerden uyarı: Ev satarak altın alınmaz!
Ekonomistlerden uyarı: Ev satarak altın alınmaz!
DMM'den 'Türkiye, İran lehine savaşa girecek' iddiasına yalanlama
DMM'den 'Türkiye, İran lehine savaşa girecek' iddiasına yalanlama
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Anlaşamazsak Hark Adası'nı yok edeceğiz
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Anlaşamazsak Hark Adası'nı yok edeceğiz
Adana Kayseri arası yol 100 km kısalacak
Adana Kayseri arası yol 100 km kısalacak
Bakan Yumaklı: Tertemiz bir dünya bırakmayı hedefliyoruz
Bakan Yumaklı: Tertemiz bir dünya bırakmayı hedefliyoruz
Diyarbakır'da okul servisi otomobille çarpıştı: 15 yaralı
Diyarbakır'da okul servisi otomobille çarpıştı: 15 yaralı
Muhittin Böcek'in başdanışmanı gözaltına alındı
Muhittin Böcek'in başdanışmanı gözaltına alındı
FETÖ'nün Mahrem Yapılanmasına Operasyon: 5 kamu personeline gözaltı

Ankara merkezli 4 ilde düzenlenecek eş zamanlı operasyon kapsamında, FETÖ'nün kamu mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 5'i aktif görevde toplam 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 31 Mart 2026 08:35, Son Güncelleme : 31 Mart 2026 08:46
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında yeni bir operasyon kararı alındı.

Milli İstihbarat Teşkilatı ile Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmaları sonucunda, örgütün gizli haberleşme aracı ByLock programını kullandıkları belirlenen şüpheliler tespit edildi.

Şüphelilerin ayrıca örgütsel faaliyetlerine ilişkin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan kişilerin beyanlarında yer aldığı ve ankesörlü/sabit hatlardan ardışık ya da tekil şekilde aranma kayıtlarının bulunduğu bildirildi.

Bu kapsamda, 5'i aktif görevde olmak üzere toplam 12 şüpheli hakkında, 31 Mart 2026 tarihinden itibaren Ankara merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenerek gözaltına alınmaları yönünde karar verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sürdürüldüğü ve gözaltı işlemlerinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecekleri öğrenildi.


