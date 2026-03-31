Altın ve gümüş yükseliyor, işte son durum

Altın ve gümüş fiyatları ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la anlaşmaya yakın olduklarına dair açıklamalarıyla birlikte primli seyrediyor.

Haber Giriş : 31 Mart 2026 07:32, Son Güncelleme : 31 Mart 2026 07:43
Altın ve gümüş yükseliyor, işte son durum

Petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle altın, ons başına 4 bin 600 doların üzerine çıktı. Ancak Mart ayında yaklaşık yüzde 13'lük bir düşüşle Ekim 2008'den bu yana en kötü aylık performansını sergilemeye hazırlanıyor. Değerli metal, bu ay petrol kaynaklı enflasyon şokundan kaynaklanan sürekli baskıyla karşı karşıya kaldı. Bu durum yatırımcıları ve politika yapıcıları faiz oranları konusunda daha şahin bir duruş sergilemeye itti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yardımcılarına, Hürmüz Boğazı büyük ölçüde kapalı kalsa bile İran'a karşı ABD askeri harekatını sona erdirmeye hazır olduğunu söylediği iddia edildi.

Orta Doğu'daki çatışma beşinci haftasına girdi ve İran'ın Hürmüz Boğazı'nı fiilen kapatması ve Kızıldeniz'deki nakliyatı da aksatma tehdidinde bulunmasıyla birlikte hafifleme belirtisi göstermiyor.

Bu arada, Fed Başkanı Jerome Powell, çatışmaya bağlı artan belirsizliklere rağmen uzun vadeli ABD enflasyon beklentilerinin sabit kaldığını söyledi. Ayrıca, merkez bankasının politika duruşunun, yetkililerin İran savaşının ekonomik etkisini değerlendirmesine olanak sağlayacak şekilde iyi konumlandırıldığını da ekledi.

ONS ALTIN

Ons altın güne 4 bin 514 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 482 dolar, en yüksek de 4 bin 619 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 556 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 6 bin 444 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 412 lira, en yüksek de 6 bin 604 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 516 liradan alıcı buluyor.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı'da gram altın 6 bin 721 lira, çeyrek altın 11 bin 711 lira, yarım altın 22 bin 413 lira, tam altın 44 bin 813 liradan işlem görüyor.

PETROLDEKİ DÜŞÜŞ GÜMÜŞE DE YARADI

Petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle gümüşün ons başına 73 doların üzerine çıkmasıyla birlikte, Mart ayında yüzde 20'den fazla düşüş yaşanması bekleniyordu. Bu da Eylül 2011'den bu yana en kötü aylık performansı anlamına geliyordu.

ONS GÜMÜŞ

Ons gümüş güne 70,15 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 69,03 dolar, en yüksek de 73,48 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 71,91 dolardan işlem geçiyor.

GRAM GÜMÜŞ

Gram gümüş güne 100 liradan başladı. Gün içinde en düşük 98,47 lira, en yüksek de 104,7 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 102,5 liradan alıcı buluyor.

Altın Türü

Sembol Satış Değişim Saat

Gram Altın

 6.353,86 - 1.08% 18:22

Ons Altın

 4.454,42 - 1.16% 18:22

Cumhuriyet Altını

 44.380,56 - 2.86% 17:01

Çeyrek Altın

 10.322,99 - 1.88% 18:22

Yarım Altın

 20.645,98 - 1.88% 18:22

Tam Altın

 41.228,25 - 1.88% 18:22

Reşat Altını

 45.723,42 - 2.86% 17:01

14 Ayar Altın TL/Gr

 3.838,62 - 1.93% 18:22

18 Ayar Altın TL/Gr

 4.918,77 - 1.93% 18:22

Ata Altın

 44.267,59 - 1.93% 18:22

Has Altın

 6.322,30 - 1.08% 18:22

