Dolardan bir rekor daha

Dolar endeksi 100'ün üzerinde kaldı ve Orta Doğu'daki uzun süreli çatışmanın petrol fiyatlarını yükseltmesi ve stagflasyon endişelerini artırmasıyla güvenli liman talebinin desteğiyle bu ay yaklaşık yüzde 3'lük bir artış gösterme yolunda ilerliyordu.

İran savaşı beşinci haftasına girerken, hafifleme belirtisi göstermiyor. Tahran ise Hürmüz Boğazı'nı fiilen kapatarak Kızıldeniz'deki gemi trafiğini tehdit etti. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı yeniden açılmadığı takdirde İran enerji altyapısına yönelik saldırılar konusunda uyararak, İran ile olası bir anlaşmaya dair daha önceki sinyalleri gölgede bıraktı.

Bu arada, Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell, Ortadoğu'daki belirsizliklerin artmasına rağmen uzun vadeli ABD enflasyon beklentilerinin kontrol altında kaldığını ve merkez bankasının politika duruşunun yetkililerin İran savaşının ekonomik etkisini değerlendirmesine olanak sağladığını belirtti. Yatırımcılar şimdi Mart ayı tüketici güven endeksi ve Şubat ayı JOLTS iş ilanları verilerini bekliyor.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 44,4327 liradan başladı. Gün içinde en düşük 44,4261 lira, en yüksek de 44,4962 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 44,4769 liradan alıcı buluyor.