Neden savaştan sonra yağışlar arttı? Yoksa yağmurlar çalınıyor muydu?

KVKK'dan, apartmanlardaki 'borç listesi' için kritik karar
KVKK'dan, apartmanlardaki 'borç listesi' için kritik karar
Refah payının emekli maaşına yansıtılmaması AYM'ye taşınıyor
Refah payının emekli maaşına yansıtılmaması AYM'ye taşınıyor
Yastık altında 5 bin tonluk hazine: Güvenli liman mı, ekonomik kayıp mı?
Yastık altında 5 bin tonluk hazine: Güvenli liman mı, ekonomik kayıp mı?
Bakanlıktan 'APP plaka' uyarısı: Uzatma yok, 1 Nisan'da yürürlükte!
Bakanlıktan 'APP plaka' uyarısı: Uzatma yok, 1 Nisan'da yürürlükte!
Fahiş trafik cezalarına neşter: Erdoğan'dan 'düzenleme' talimatı
Fahiş trafik cezalarına neşter: Erdoğan'dan 'düzenleme' talimatı
Sıfır atıkta büyük başarı: 90 milyon ton geri kazanıldı
Sıfır atıkta büyük başarı: 90 milyon ton geri kazanıldı
Özkan Yalım dahil 9 şüpheli 'rüşvet'ten tutuklandı
Özkan Yalım dahil 9 şüpheli 'rüşvet'ten tutuklandı
MİT, 12 yıldır aranan Önder Sığırcıklıoğlu'nu sınır ötesinde yakaladı
MİT, 12 yıldır aranan Önder Sığırcıklıoğlu'nu sınır ötesinde yakaladı
Bakanlıktan taciz iddiasıyla gündeme gelen çocuğun ölümüne açıklama
Bakanlıktan taciz iddiasıyla gündeme gelen çocuğun ölümüne açıklama
Leblebi diyarı savunma sanayisi üssü oldu!
Leblebi diyarı savunma sanayisi üssü oldu!
Polis servis kazası ile ilgili yeni açıklama: Polis memuru yaşamını yitirdi
Polis servis kazası ile ilgili yeni açıklama: Polis memuru yaşamını yitirdi
İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına giren füze imha edildi
İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına giren füze imha edildi
Tebliğ yayımlandı: Ekmeğe koyu renk veren tüm maddeler yasaklandı!
Tebliğ yayımlandı: Ekmeğe koyu renk veren tüm maddeler yasaklandı!
Ekonomistlerden uyarı: Ev satarak altın alınmaz!
Ekonomistlerden uyarı: Ev satarak altın alınmaz!
DMM'den 'Türkiye, İran lehine savaşa girecek' iddiasına yalanlama
DMM'den 'Türkiye, İran lehine savaşa girecek' iddiasına yalanlama
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Anlaşamazsak Hark Adası'nı yok edeceğiz
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Anlaşamazsak Hark Adası'nı yok edeceğiz
Adana Kayseri arası yol 100 km kısalacak
Adana Kayseri arası yol 100 km kısalacak
Bakan Yumaklı: Tertemiz bir dünya bırakmayı hedefliyoruz
Bakan Yumaklı: Tertemiz bir dünya bırakmayı hedefliyoruz
Diyarbakır'da okul servisi otomobille çarpıştı: 15 yaralı
Diyarbakır'da okul servisi otomobille çarpıştı: 15 yaralı
İletişimde yeni dönem: 5G'ye geçiş yarın törenle ilan edilecek
İletişimde yeni dönem: 5G'ye geçiş yarın törenle ilan edilecek
Muhittin Böcek'in başdanışmanı gözaltına alındı
Muhittin Böcek'in başdanışmanı gözaltına alındı
İstanbul'da sabah trafiği yüzde 74'e ulaştı
İstanbul'da sabah trafiği yüzde 74'e ulaştı
Kira gelirinde 'eyvah' dememek için zaman daralıyor
Kira gelirinde 'eyvah' dememek için zaman daralıyor
İBB soruşturmasında bir tutuklama daha
İBB soruşturmasında bir tutuklama daha
Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı
Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı
'İsrail ile ticaretin sürdüğü' iddialarına yalanlama
'İsrail ile ticaretin sürdüğü' iddialarına yalanlama
Yargıtay 11. Hukuk'ta, 25. turda da başkan seçilemedi
Yargıtay 11. Hukuk'ta, 25. turda da başkan seçilemedi
İçişleri Bakanlığı , radarların bulunduğu noktaları açıkladı
İçişleri Bakanlığı , radarların bulunduğu noktaları açıkladı
5 ilde kar yağışı etkili oldu
5 ilde kar yağışı etkili oldu
İstanbul'da hava trafiğine yağış engeli: Sabiha Gökçen'de seferler aksadı
Neden savaştan sonra yağışlar arttı? Yoksa yağmurlar çalınıyor muydu?

Mart sonu ve Nisan başı, geleneksel olarak yağışların yoğunlaştığı dönemlerden biri. Ancak son yıllarda mevsimler şaşırtıyor; kurak kışlar, az yağışlı baharlar artık sıradanlaştı. Bu bahar yaşanan yağış artışı ise sosyal medyada dikkat çekici tartışmaları beraberinde getirdi.

Haber Giriş : 31 Mart 2026 00:01, Son Güncelleme : 31 Mart 2026 00:05
Yağışlardaki Değişim Dikkat Çekiyor

Uzun süren kuraklık dönemlerinin ardından gelen bu yağışlar, birçok vatandaşı "Neden şimdi yağıyor?" sorusuna yöneltti. Özellikle sosyal medya platformlarında, yıllardır yaşanan su sıkıntısının ardında yapay müdahaleler olup olmadığı sorgulanıyor.

"Yağmur Hırsızlığı" İddiası Nedir?

Sosyal medyada en çok konuşulan konu, "bulut tohumlama" yöntemiyle yağmurun çalınabileceği iddiası. Peki bu iddia neye dayanıyor?

Bazı ülkeler, hareket halindeki bulutlara gümüş iyodür veya benzeri maddeler serperek yağış oluşumunu etkilemeye çalışıyor. Bu teknikle bulutlar istenilen bölgelere yönlendirilebiliyor veya yağışları artırılabiliyor. İddiaya göre, bu yöntem komşu ülkelerin yağış rejimini olumsuz etkileyebiliyor ve kuraklığa yol açabiliyor.

İran'dan Gelen Suçlamalar

2022'de şiddetli kuraklık yaşayan İran, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) yağmurlarını "çalmakla" suçlamıştı. İranlı yetkililer, zaman zaman komşu ülkeleri veya İsrail'i bulutları kurutmakla itham ediyor. Benzer iddialar Ortadoğu'da sıkça gündeme geliyor.

Bulut Tohumlama Teknolojisinin Tarihi

Bu tartışmalar yeni değil. Bulut tohumlama (cloud seeding) yöntemi, 1940'lı yıllarda ABD'de Vincent Schaefer ve Bernard Vonnegut gibi bilim insanları tarafından geliştirildi. O günden beri birçok ülke, yağış artırmak amacıyla bu tekniği kullanıyor. Ancak yöntemin etkisi genellikle lokal ve sınırlı kalıyor.

Savaş Döneminde Yağış Artışı Tesadüf mü?

Sosyal medyada ilginç bir yorum öne çıkıyor:

"Bazı ülkeler savaşla meşgul olduğu için bulut tohumlama faaliyetlerine ara verdi. Bu yüzden Türkiye'de yağışlar normale döndü."

Bu görüşe göre, bölgedeki gerilimler nedeniyle olası "yağmur müdahaleleri" azaldı ve bahar yağışları beklenen seviyeye ulaştı.

Sonuç: Doğal mı, Yapay Müdahale mi?

Aklımızın almadığı her şeye hemen "komplo teorisi" demek kolay. Ancak teknolojinin ve jeopolitik gerilimlerin yağış rejimleri üzerindeki olası etkilerini göz ardı etmemek de önemli.

