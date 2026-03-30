Bakan Işıkhan: Bizim için her bir çalışanın huzuru her şeyden önemli

MİT'ten sınır ötesinde casus operasyonu: Önder Sığırcıklıoğlu tutuklandı
MİT'ten sınır ötesinde casus operasyonu: Önder Sığırcıklıoğlu tutuklandı
Bakanlıktan taciz iddiasıyla gündeme gelen çocuğun ölümüne açıklama
Bakanlıktan taciz iddiasıyla gündeme gelen çocuğun ölümüne açıklama
Leblebi diyarı savunma sanayisi üssü oldu!
Leblebi diyarı savunma sanayisi üssü oldu!
Polis servis kazası ile ilgili yeni açıklama: Polis memuru yaşamını yitirdi
Polis servis kazası ile ilgili yeni açıklama: Polis memuru yaşamını yitirdi
İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına giren füze imha edildi
İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına giren füze imha edildi
Tebliğ yayımlandı: Ekmeğe koyu renk veren tüm maddeler yasaklandı!
Tebliğ yayımlandı: Ekmeğe koyu renk veren tüm maddeler yasaklandı!
Ekonomistlerden uyarı: Ev satarak altın alınmaz!
Ekonomistlerden uyarı: Ev satarak altın alınmaz!
DMM'den 'Türkiye, İran lehine savaşa girecek' iddiasına yalanlama
DMM'den 'Türkiye, İran lehine savaşa girecek' iddiasına yalanlama
Bakanlıktan 'sahte plaka' uyarısı: 1 Nisan'dan itibaren ceza uygulanacak
Bakanlıktan 'sahte plaka' uyarısı: 1 Nisan'dan itibaren ceza uygulanacak
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Anlaşamazsak Hark Adası'nı yok edeceğiz
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Anlaşamazsak Hark Adası'nı yok edeceğiz
Adana Kayseri arası yol 100 km kısalacak
Adana Kayseri arası yol 100 km kısalacak
Bakan Yumaklı: Tertemiz bir dünya bırakmayı hedefliyoruz
Bakan Yumaklı: Tertemiz bir dünya bırakmayı hedefliyoruz
Diyarbakır'da okul servisi otomobille çarpıştı: 15 yaralı
Diyarbakır'da okul servisi otomobille çarpıştı: 15 yaralı
İletişimde yeni dönem: 5G'ye geçiş yarın törenle ilan edilecek
İletişimde yeni dönem: 5G'ye geçiş yarın törenle ilan edilecek
Muhittin Böcek'in başdanışmanı gözaltına alındı
Muhittin Böcek'in başdanışmanı gözaltına alındı
İstanbul'da sabah trafiği yüzde 74'e ulaştı
İstanbul'da sabah trafiği yüzde 74'e ulaştı
Kira gelirinde 'eyvah' dememek için zaman daralıyor
Kira gelirinde 'eyvah' dememek için zaman daralıyor
'Fahiş ceza ödenemez' ile 'az olursa caydırıcı olmaz' tartışması
'Fahiş ceza ödenemez' ile 'az olursa caydırıcı olmaz' tartışması
İBB soruşturmasında bir tutuklama daha
İBB soruşturmasında bir tutuklama daha
Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı
Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı
'İsrail ile ticaretin sürdüğü' iddialarına yalanlama
'İsrail ile ticaretin sürdüğü' iddialarına yalanlama
Yargıtay 11. Hukuk'ta, 25. turda da başkan seçilemedi
Yargıtay 11. Hukuk'ta, 25. turda da başkan seçilemedi
İçişleri Bakanlığı , radarların bulunduğu noktaları açıkladı
İçişleri Bakanlığı , radarların bulunduğu noktaları açıkladı
5 ilde kar yağışı etkili oldu
5 ilde kar yağışı etkili oldu
İstanbul'da hava trafiğine yağış engeli: Sabiha Gökçen'de seferler aksadı
İstanbul'da hava trafiğine yağış engeli: Sabiha Gökçen'de seferler aksadı
Hurda Teşviki Yasası son durum nedir?
Hurda Teşviki Yasası son durum nedir?
1 Haziran'da yürürlükte: Operatör değişimine e-devletten onay!
1 Haziran'da yürürlükte: Operatör değişimine e-devletten onay!
Bakan Çiftçi'den belediye soruşturmalarında 'çifte standart' iddiasına yanıt
Bakan Çiftçi'den belediye soruşturmalarında 'çifte standart' iddiasına yanıt
Sıfır gecikmeli yargı: Polisi yaralayan sürücünün davası 4 günde bitti
Sıfır gecikmeli yargı: Polisi yaralayan sürücünün davası 4 günde bitti
Ali Yalçın: Şiddet nedeniyle hayatını kaybeden eğitimci 'şehit' sayılsın
Ali Yalçın: Şiddet nedeniyle hayatını kaybeden eğitimci 'şehit' sayılsın
Bakan Işıkhan: Bizim için her bir çalışanın huzuru her şeyden önemli

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Öz Sağlık-İş Sendikası'nın düzenlediği projenin kapanış töreninde konuştu. İstihdam oranlarını hızla yukarı taşırken, çalışanların iş ve özel hayat dengesini koruyacak uygulamaları hayata geçirmeye devam ettiklerini belirten Işıkhan; "Bizim için her bir çalışanın huzuru ve hayat standardı her şeyden önemlidir" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 30 Mart 2026 19:43, Son Güncelleme : 30 Mart 2026 19:43
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Öz Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası'nın (Öz Sağlık-İş) 'Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanlarının İş Yaşam Dengesinin Sağlanmasına Yönelik Farkındalıklarının Artırılması ve İş-Yaşam Dengesinin Sağlanmasında, Çalışan Haklarının Korunmasına Yönelik Politika Önerilerinin Oluşturulması Projesi' kapanış törenine katıldı. Törende Bakan Işıkhan'ın yanı sıra Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Direktörü Yasser Ahmed Hassan, HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert de yer aldı.

'İŞGÜCÜ VE İSTİHDAM ORANLARINI YUKARI ÇIKARMAYA DEVAM EDİYORUZ'

Törende konuşan Işıkhan, 'Sosyal Taraflar ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Çalışma Yaşamında Temel İlkeler ve Haklar Konusundaki Kapasitelerinin Güçlendirilmesi Hibe Programı' gibi çeşitli kapsam ve derinliğe sahip bu tip programları, sosyal devlet anlayışının; çalışma hayatındaki tezahürünü güçlendirmesi ve bu yönde politikaların geliştirilmesinde hızlandırıcı rolü nedeniyle çok kıymetli bulduğunu ifade etti. Bakan Işıkhan hangi sektör veya hizmet alanı olursa olsun Türkiye'nin gelişimine ve kalkınmasına ve Türk milletinin ve insanlığın geleceğine hizmet eden her bir çalışanın huzuru, güvenliği ve hayat standardının her şeyden önemli olduğunu söyledi. Işıkhan, "Bir taraftan ülkemizdeki işgücü ve istihdam oranlarını, hızla yukarı seviyelere çıkarırken, diğer yandan da insan onuruna yaraşır çalışma koşullarını temin etmeye, çalışanlarımızın iş-yaşam uyumunu güçlendirici birtakım tedbir ve uygulamaları hayata geçirmeye devam ediyoruz. Çalışma hayatında sadece sayıların, rakamların değil; niteliğin ve kalitenin de ehemmiyetine inanan kadrolar olarak 'önce insan, önce insani değerler' diyerek bugüne kadar pek çok projeyi başarıyla yürüttük, pek çok uygulamaya destek verdik. Bu gayretimiz sadece, çalışma hayatı adına ortaya koymuş olduğumuz gelecek vizyonumuzun bir parçası değil, aynı zamanda köklü devlet geleneğimizin ve toplumsal hassasiyetimizin de doğal bir sonucudur" diye konuştu.

Işıkhan, sağlık ve sosyal hizmet gibi hayati öneme sahip bazı sektör ve mesleklere yönelik özel politika geliştirme anlayışının, bugüne kadar gerçekleştirilmiş pek çok reform niteliğindeki icraatın hayata geçirilmesine de vesile olunduğuna da vurgu yaparak şöyle devam etti:

"Devlet olarak, gereken her türlü adımı atmaya, geleceğin güçlü Türkiye'sini; alın teriyle inşa etme hedefimiz doğrultusunda, sorumlu olduğumuz her bir vatandaşımızın huzurunu ve refahını temin edecek icraatları kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz. Bu anlamda, her daim en yakın yol arkadaşlarımız olarak gördüğümüz sendikalarımız ve sivil toplum kuruluşlarımız aynı zamanda bizler için iyi birer rehber olmaya devam edecektir. Bugün kapanışını gerçekleştirdiğimiz bu proje; böyle bir iş birliğinin ve sorunların çözümüne yönelik samimi bir yaklaşımın da göstergesidir" dedi.

'OLDUKÇA VERİMLİ BİR SÜRECİ ÇALIŞMA HAYATIMIZA KAZANDIRMIŞLAR'

Söz konusu projenin; sağlık ve sosyal hizmet iş kolunda çalışan işçiler ile aynı sektörde faaliyet gösteren kurumların ve genel anlamda tüm çalışma hayatı mensuplarına önemli bir farkındalık kazandıracağını inandığını kaydeden Bakan Işıkhan, "Bu proje, aynı zamanda bu hususta yeni sendikal stratejilerin oluşturulması, ihtiyaç halinde yeni politikaların oluşturulması, sosyal diyaloğun güçlendirilmesi ve iş-yaşam dengesine ilişkin sorunların tespit edilerek çözüm önerilerinin ortaya konulması açısından da oldukça verimli bir süreci çalışma hayatımıza kazandırmışlardır" ifadelerini kullandı.

