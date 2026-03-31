Özgür Özel saat 01:30'da Kılıçdaroğlu'nu takipten çıktı
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 31 Mart 2026 10:03, Son Güncelleme : 31 Mart 2026 10:04
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kritik dava öncesi şahsi sosyal medya hesabından CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu takipten çıktı.
CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan davanın sıradaki duruşması yarın görülecek.
Gece yarısı Özgür Özel'in 2,4 milyon takipçili Instagram hesabında yaşanan hareketlilik, duruşma öncesinde dikkat çekici bulundu