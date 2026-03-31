KVKK'dan, apartmanlardaki 'borç listesi' için kritik karar
Ana sayfaHaberler Maaş, Özlük Haklar ve Yasaklar

Memurlar Boşanma Halinde Aile Yardım Ödeneğini Hangi Şartlarla Alabilir?

Evlilik halinin sona ermesi durumunda eş için aile yardım ödeneği ödenmez ancak çocuklar için mahkeme kararına ve çalışma durumlarına göre karar verilmelidir.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 31 Mart 2026 00:10, Son Güncelleme : 27 Mart 2026 13:54
Yazdır
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 202'nci maddesinde; "Evli bulunan Devlet memurlarına aile yardımı ödeneği verilir.

Bu yardım, memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi için 1500, çocuklarından herbiri için de 250 gösterge rakamının (72'nci ay dahil olmak üzere 0-6 yaş grubunda yer alan çocuklar için bir kat artırımlı) aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar üzerinden ödenir.

Eşlerden birine iş akdi veya toplu sözleşme gereği çocukları için yapılan aile yardımı ödeneği daha düşük ise, yalnız aradaki fark ödenir. Bu fıkrada yer alan gösterge rakamlarını 3 katına kadar artırmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.

Dul memurların çocukları için yukarıdaki fıkralar hükmü uygulanır.

Boşanma veya ayrılık vukuunda mahkeme bu yardımın hangi tarafa ve ne oranda verileceğini de kararında belirtir.

Devlet memurunun, geçimini sağladığı üvey çocukları için de bu ödenek verilir.

" hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan Mezkür Kanunun 205'nci maddesinde; "Memur, eş için ödenen aile yardımı ödeneği hakkını eşinden boşanma veya eşinin ölümü, çocuk için ödenen yardım ödeneği hakkını da çocuğun ölümü veya 206 ncı maddedeki hallerin vukuunu takip eden ay başından itibaren kaybeder." hükmüne yer verilmiştir.

Konu ile ilgili ayrıntılı düzenlemelere ise 88 nolu Devlet Memurları Kanunu Tebliğinde yer verilmiştir.

Bu itibarla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda çalışmayan eş için ödenen aile yardımı ödeneği hakkı, boşanma ile boşanma halinin vukuunu takip eden ay başından itibaren ortadan kalkacaktır.

Bununla beraber çocuk için alınan aile yardımı ödeneğini ise boşanma veya ayrılık vukuunda mahkeme bu yardımın hangi tarafa ve ne oranda verileceği kararında belirtilmektedir.

Boşanma veya ayrılık vukuunda çocuk için verilecek aile yardımı ödeneğinin hangi tarafa ve ne oranda verileceği mahkeme kararında belirtilmemiş ise;

a) Eşlerden her ikisinin memur veya birinin memur diğerinin İş Kanunu kapsamında çalışması halinde, çocuk için verilecek aile yardımı ödeneği, mahkeme kararıyla çocuğun velayeti verilen tarafa ödenecektir.

b) Eşlerden biri memur, diğeri çalışmıyor ve çocuğun velayeti mahkeme kararı ile çalışmayan eşe verilmiş ise, aile yardımı ödeneği çalışan eşe verilecektir.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber