'İmamoğlu suç örgütü' davasının 12'nci duruşması tamamlandı

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda yapılan duruşmanın öğleden sonraki bölümüne, tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, davalarda görevli bilirkişiyi hedef gösterdiği gerekçesiyle İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın bitmesinin ardından katıldı.

Duruşmada, taşımacılık işi yapan tutuklu sanık Ebubekir Akın savunma yaptı.

Sanık Akın, 2 halk otobüsünü İstanbul Büyükşehir Belediyesinde çalıştırdığını, ayda 2 defa hak edişlerinin yattığını belirterek, "Baz kayıtları nedeniyle suçlanıyorum. Sanık Aziz İhsan Aktaş'ın hak edişlerini almak için rüşvet verdiği kişiye aracılık ettiğim iddiasıyla suçlanıyorum. Kendi hak edişlerimi gününde alamayan biriyim. Zamanında alamadığımız için kontak kapatmaya kadar gittik. Kendim zamanında alamadığım hak edişlerini başkası alsın diye aracılık etmem ne kadar akla yatıyor?" ifadelerini kullandı.

İddianamede, sanık Aktaş ile ortak bazlarının bulunduğu, bunlardan bir tanesinin 2020 yılında Esenyurt Hoşdere Mahallesi'nde olduğunun belirtildiğini ifade eden sanık Akın, şunları kaydetti:

"Burası benim ziyaret yaptığım iş saham olan bir bölge. Benim bu bölgede özel halk otobüslerim ve şahsi araçlarımla ilgili bir şirketle sözleşmem var. 2011-2012 yılından beri bu şirkete gidip gelmekteyim. Aziz İhsan Aktaş'ın gittiği akaryakıt şirketini avukatım araştırdı. Benim sözleşme yaptığım petrol ofisine 250-300 metre mesafedeymiş. Aynı bölgede sanayi sitesi var. Biz buradan kendi araçlarımıza parça temin ediyoruz. 2020 senesinde verdiğim baz değil de 2015 senesine gidildiğinde çok sayıda baz verdiğim görülecektir. Bizim, ödeme tarihlerinde ödeme yapmazsak yakıtlarımız kesilir. Ödeme yaptığım tarihlerle baz kayıtları bire birdir. Aziz İhsan Aktaş'ı tanımam, yan yana gelmedim. Suçlamayı kabul etmiyorum."

Sanık Akın, 2022 yılında da Aziz İhsan Aktaş ile Kadıköy'de ortak baz verdiğinin iddianamede yer aldığını belirterek, Kadıköy ve Üsküdar'a çocuklarıyla çok sık gittiğini, Kartal'da amca çocuklarının oturduğunu, onlara gitmek için sürekli Avrasya Tüneli'ni kullandığından baz vermesinin çok normal olduğunu savundu.

Sanık Aziz İhsan Aktaş ile 2021 yılında da Şişli'de ortak baz kayıtlarının olduğunu, ancak kendisiyle bir temasının olmadığını öne süren Akın, "Aziz İhsan Aktaş ile Büyükçekmece'de yine baz vermişiz. Büyükçekmece'de 35-40 yıldır oturuyorum. Herhangi bir şekilde Aziz İhsan Aktaş ile bir temasım, görüşmem ve bir ticaretim olmamıştır. Bazlarla ilgili suçlamaları kabul etmiyorum. Esenyurt'ta da verilen bazla ilgili olarak ise, burası benim şirket merkezim. Ayın 20 gününü şirket merkezinde geçiriyorum. Şirketimiz, baz istasyonuna 50 metre mesafede." şeklinde savunma yaptı.

- "Davada 4 ayrı eylemden yargılanmaktayım"

Eski İSFALT Genel Müdür Yardımcısı tutuklu sanık Mehmet Karataş savunmasında, inşaat mühendisi olduğunu, meslek hayatının 30 yılını özel sektörde, 7 yılını ise kamuda geçirdiğini söyledi.

Karataş, 28 Temmuz 2025'te "Aziz İhsan Aktaş suç örgütü" soruşturmasından gözaltına alındığını ifade ederek, "Polis sorgusunda adını ilk defa duyduğum Aktaş'ı tanıyıp tanımadığım soruldu. Daha sonra mahkeme tarafından tutuklandım. Söz konusu davada 4 ayrı eylemden, 'ihaleye fesat karıştırma' suçundan yargılanmaktayım. Hakkımda tahliye kararı verilmiştir." dedi.

İSFALT'ta işe başlama sürecini anlatan Karataş, Ekrem İmamoğlu'nun kendisinin İSFALT'ta göreve başladığını 2 ay sonra AKOM'daki bir toplantıda öğrendiğini öne sürdü.

İddianameye konu dosyaların tamamının Sayıştay tarafından denetlendiğini ve herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadığını savunan Karataş, şunları söyledi:

"18 Eylül 2025'te infaz memuru koğuşuma gelerek, saat 06.00 gibi hazır olmamı, Çağlayan Adliyesine gideceğimi söyledi. Sabah adliyeye giderken Mustafa Mutlu da (Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davası sanığı) yanımdaydı. Mutlu, '8 ay önce doğan çocuğumu hala görmedim. Ben yandıysam elimden geldiği kadar herkesi yakacağım.' dedi. Mutlu'nun yalan beyanları ve iftiraları neticesinde, yıldırım hızıyla, 'örgüt üyesi' olarak tutuklandım. Beni sözde örgüt üyesi olarak Ertan Yıldız'ın (sanık) altına yerleştirmişler. Bu çerçevenin içinde bir tek Burak Kozay'ı (sanık) tanırım, diğer 7 kişiyi tanımam. Mustafa Mutlu ifadesinde benden bahsetmese şu anda burada belki tutuklu olmayacaktım."

Karataş, savcılığın sanık Cüneyt Yakut, Mustafa Mutlu ve gizli tanık Köknar'ın ifadelerine karşı İSFALT'tan ilgili belgeleri isteyebileceğini ve araştırma yapabileceğini, ancak araştırma yapmadan haksız yere tutuklanmalarını sağladığını öne sürerek, "İSFALT'ta çalışmaya 2019'da başladım. Burak Korzay 2022'de başladı. Göreve geldiğinden itibaren benimle çalışmak istemedi. Korzay, göreve başladıktan yaklaşık 3 ay sonra benimle çalışmak istemediğini bizzat ifade etti. Benim bilgim olmadan odamı boşalttı." beyanında bulundu.

Duruşmada, sanık Karataş'ın savunmasını tamamlamasının ardından çapraz sorgusu yapıldı, ardından da avukatları beyanda bulundu.

Bu sırada söz alan Ekrem İmamoğlu, Karataş'ın ne işe girişini ne işten ayrılışını bilmediğini savundu.

Yargılamada, bugüne kadar toplam 17 tutuklu sanık savunma yapmış oldu.

Duruşma, savunması alınmayan tutuklu sanık avukatlarının tahliye taleplerine ilişkin beyanlarının alınması için yarına ertelendi.