MİT'ten sınır ötesinde casus operasyonu: Önder Sığırcıklıoğlu yakalandı
Yargı, disiplin kurulu yada disiplin amirlerince bir alt ceza verilmesi durumunda ne yapılmalıdır?

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 30.10.2025 tarih ve 140121326 sayılı yazısıyla, disiplin amirlerince cezanın hafifletilerek alt ceza uygulaması durumunda ceza maddesinin yanı sıra alt bendinin de açıkça belirtilip belirtilmemesi hususunda görüş yayınladı.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 30 Mart 2026 14:00, Son Güncelleme : 30 Mart 2026 10:10
Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 30.10.2025 tarih ve 140121326 sayılı yazısıyla, Personel hakkında yapılan soruşturma sonucunda disiplin yönünden getirilen uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezası teklifine ilişkin olarak disiplin amirince savunma alındıktan sonra, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/E-1 maddesinden sonra gelen ikinci paragrafında yer alan; "Geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan ve ödül veya başarı belgesi alan memurlar için verilecek cezalarda bir derece hafif olanı uygulanabilir" hükmü gereğince ya da mahkeme kararlarında belirtilen eylem ve getirilen ceza teklifi arasında adil bir denge olmadığına veya cezanın ağır olduğunun belirtilmesi halinde, ölçülülük ve orantılık ilkeleri doğrultusunda cezanın hafifletilerek alt ceza uygulanması; ayrıca ilgili disiplin kurulları tarafından "Teklifin Reddine" veya "İtirazın Kabulüne" dair kararlar sonrası disiplin amirlerince cezanın hafifletilerek alt ceza uygulaması durumunda ceza maddesinin yanı sıra alt bendinin de açıkça belirtilip belirtilmemesi hususunda görüş yayınladı.

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 30.10.2025 tarih ve 140121326 sayılı yazısında aşağıdaki açıklamaya yer verilmiştir.

Bilindiği gibi, Hukukun temel ilkelerinden birisi de suçta ve cezada kanunilik ilkesidir. Kamu görevlilerine uygulanacak disiplin cezaları da kanunlarda tanımlanmış olup, Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğinde cezaların uygulanmasına ilişkin usuller belirlenmiştir.

Bu bilgiler ışığında Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün30.10.2025 tarih ve 140121326 sayılı görüş yazısında; "657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/E-1 maddesinden sonra gelen ikinci paragrafındaki "Geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan ve ödül veya başarı belgesi alan memurlar için verilecek cezalarda bir derece hafif olanı uygulanabilir." hükmünün uygulanması için soruşturma sonucunda teklif edilen cezanın kabulü gerekmektedir. Fiilin karşılığı olan cezanın kabulünden sonra bu hüküm dikkate alınarak bir derece hafif olan ceza uygulanacak ise alt bent belirtilmeyeceği,

Mahkeme kararları veya disiplin kurullarının "fiil ile getirilen teklif arasında adil bir denge olmadığı, ölçülülük ilkesine uymadığı, cezanın ağır olduğu vb." gerekçeler sonucunda rapor yeniden değerlendirilip bent ve alt bent belirtilerek daha düşük ceza uygulamasına gidilebileceği,

Disiplin kurulları tarafından "teklifin reddi" veya "itirazın kabulü" şeklindeki kararlar sonrası gerekçeler dikkate alınarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 126'ncı ve 135'inci maddelerine göre işlem yapılması hususlarında, Bilgilerini ve gereğini rica ederim." açıklamalarına yer verilmiştir.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR

