Adana'da başıboş köpeklerin saldırdığı gebe kedi öldü
Adana'da Seyhan Belediyesi sınırlarındaki ikametin bahçesinde dolaşan evcil gebe kedi, sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu öldü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Mart 2026 15:09, Son Güncelleme : 30 Mart 2026 15:09
Mıdık Mahallesi'nde bir ailenin evde beslediği gebe kedi, bahçede dolaştığı sırada 8 sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı.
Sesi duyup ikametten çıkan aile, kedinin saldırı sonucu öldüğünü fark etti.
Saldırı anı, çevredeki bir ikametin güvenlik kamerasınca kaydedildi.