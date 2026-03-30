Altının kilogram fiyatı 6 milyon 637 bin liraya yükseldi

MİT'ten sınır ötesinde casus operasyonu: Önder Sığırcıklıoğlu yakalandı
MİT'ten sınır ötesinde casus operasyonu: Önder Sığırcıklıoğlu yakalandı
Tebliğ yayımlandı: Ekmeğe koyu renk veren tüm maddeler yasaklandı!
Tebliğ yayımlandı: Ekmeğe koyu renk veren tüm maddeler yasaklandı!
Ekonomistlerden uyarı: Ev satarak altın alınmaz!
Ekonomistlerden uyarı: Ev satarak altın alınmaz!
DMM'den 'Türkiye, İran lehine savaşa girecek' iddiasına yalanlama
DMM'den 'Türkiye, İran lehine savaşa girecek' iddiasına yalanlama
Bakanlıktan 'sahte plaka' uyarısı: 1 Nisan'dan itibaren ceza uygulanacak
Bakanlıktan 'sahte plaka' uyarısı: 1 Nisan'dan itibaren ceza uygulanacak
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Anlaşamazsak Hark Adası'nı yok edeceğiz
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Anlaşamazsak Hark Adası'nı yok edeceğiz
Adana Kayseri arası yol 100 km kısalacak
Adana Kayseri arası yol 100 km kısalacak
Bakan Yumaklı: Tertemiz bir dünya bırakmayı hedefliyoruz
Bakan Yumaklı: Tertemiz bir dünya bırakmayı hedefliyoruz
Diyarbakır'da okul servisi otomobille çarpıştı: 15 yaralı
Diyarbakır'da okul servisi otomobille çarpıştı: 15 yaralı
Polis Servisi Kazası: Şehit Polis Hayata Döndürüldü
Polis Servisi Kazası: Şehit Polis Hayata Döndürüldü
İletişimde yeni dönem: 5G'ye geçiş yarın törenle ilan edilecek
İletişimde yeni dönem: 5G'ye geçiş yarın törenle ilan edilecek
Muhittin Böcek'in başdanışmanı gözaltına alındı
Muhittin Böcek'in başdanışmanı gözaltına alındı
İstanbul'da sabah trafiği yüzde 74'e ulaştı
İstanbul'da sabah trafiği yüzde 74'e ulaştı
Kira gelirinde 'eyvah' dememek için zaman daralıyor
Kira gelirinde 'eyvah' dememek için zaman daralıyor
'Fahiş ceza ödenemez' ile 'az olursa caydırıcı olmaz' tartışması
'Fahiş ceza ödenemez' ile 'az olursa caydırıcı olmaz' tartışması
İBB soruşturmasında bir tutuklama daha
İBB soruşturmasında bir tutuklama daha
Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı
Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı
'İsrail ile ticaretin sürdüğü' iddialarına yalanlama
'İsrail ile ticaretin sürdüğü' iddialarına yalanlama
Yargıtay 11. Hukuk'ta, 25. turda da başkan seçilemedi
Yargıtay 11. Hukuk'ta, 25. turda da başkan seçilemedi
İçişleri Bakanlığı , radarların bulunduğu noktaları açıkladı
İçişleri Bakanlığı , radarların bulunduğu noktaları açıkladı
5 ilde kar yağışı etkili oldu
5 ilde kar yağışı etkili oldu
İstanbul'da hava trafiğine yağış engeli: Sabiha Gökçen'de seferler aksadı
İstanbul'da hava trafiğine yağış engeli: Sabiha Gökçen'de seferler aksadı
Hurda Teşviki Yasası son durum nedir?
Hurda Teşviki Yasası son durum nedir?
1 Haziran'da yürürlükte: Operatör değişimine e-devletten onay!
1 Haziran'da yürürlükte: Operatör değişimine e-devletten onay!
Bakan Çiftçi'den belediye soruşturmalarında 'çifte standart' iddiasına yanıt
Bakan Çiftçi'den belediye soruşturmalarında 'çifte standart' iddiasına yanıt
Sıfır gecikmeli yargı: Polisi yaralayan sürücünün davası 4 günde bitti
Sıfır gecikmeli yargı: Polisi yaralayan sürücünün davası 4 günde bitti
Ali Yalçın: Şiddet nedeniyle hayatını kaybeden eğitimci 'şehit' sayılsın
Ali Yalçın: Şiddet nedeniyle hayatını kaybeden eğitimci 'şehit' sayılsın
Maliye beyan edilmeyen gelirlerin peşine düştü
Maliye beyan edilmeyen gelirlerin peşine düştü
Kuyumcuya fiyat sormaya son: Bu uygulama ile altın fiyatları anlık takip ediliyor!
Kuyumcuya fiyat sormaya son: Bu uygulama ile altın fiyatları anlık takip ediliyor!
Prof. Özvar açıkladı: İşte 3 yıllık üniversitenin detayları
Prof. Özvar açıkladı: İşte 3 yıllık üniversitenin detayları
Altının kilogram fiyatı 6 milyon 637 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 637 bin liraya çıktı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Mart 2026 16:50, Son Güncelleme : 30 Mart 2026 17:10
Altın piyasasında en düşük 6 milyon 417 bin lira, en yüksek 7 milyon 119 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,6 artışla 6 milyon 637 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı cuma günü 6 milyon 534 bin 999 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 21 milyar 955 milyon 610 bin 516,42 lira, işlem miktarı ise 3 bin 329,50 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 23 milyar 464 milyon 885 bin 549,62 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Türkiye İş Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Anadolubank, Türkiye Finans Katılım Bankası ile Uğuras Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış6.534.999,004.575,00
En Düşük6.417.000,004.535,00
En Yüksek7.119.000,004.670,00
Kapanış6.637.000,004.650,00
Ağırlıklı Ortalama6.607.890,904.620,85
Toplam İşlem Hacmi (TL)21.955.610.516,42
Toplam İşlem Miktarı (Kg)3.329,50
Toplam İşlem Adedi169

